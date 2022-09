เอาอะไรมาต้าน! “แพทริค ณัฐวรรธ์” กับผลงานล่าสุด ควบเทรนด์ทวิตเตอร์โลก 2 เทรนด์ไปเลยสิคะ

เรียกว่าโดนตกกันเป็นแถวๆ สำหรับความน่ารักของหนุ่ม “แพทริค ณัฐวรรธ์” สมาชิกวงบอยกรุ๊ปจีน INTO1 หลังจากที่ได้เดบิวต์ หนุ่มน้อยคนนี้ก็ส่งผลงานออกมาให้แฟนๆ ได้เห็นกันอย่างมากมายล่าสุดหนุ่ม “แพทริค” ก็ได้ปล่อยคลิปเล่นเปียโนเพลง I Love You ของ RIOPY ในโซเชียล งานนี้ทำเอาแฟนๆ ฮือฮากันแบบสุดๆ เพราะนอกจากความน่ารักแล้ว ฝีมือการเล่นเปียโนก็ไม่ธรรมดา ส่งผลให้แฮชแท็ก #I LOVE YOU - PATRICK ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์โลกในทันทีและความฮอตของหนุ่ม “แพทริค” ยังไม่หมดเพียงเท่านั้น เมื่อผลงานในรายการวาไรตี้ All Kinds Of INTO1 To The Sky ที่กำลังออกอากาศใน EP.4 ได้ถูกแฟนๆ พูดถึงเป็นอย่างมากเช่นกัน ด้วยความน่ารักและขี้เล่นเป็นกันเองของหนุ่มน้อยคนนี้ ก็ทำให้แฟนคลับต่างติดแฮชแท็ก #Patrick Physical Fitness , #PaiPaixINTO1ToTheSky_EP4 แชร์โมเมนต์ความน่ารักในรายการ ส่งผลให้ขึ้นเทรนทวิตเตอร์อย่างรวดเร็ว บอกเลยว่างานนี้เอาอะไรมาต้านก็คงไม่อยู่แล้ว เพราะหนุ่มน้อยคนนี้ควบเทรนด์ทวิตเตอร์โลกไปเลยถึง 2 เทรนด์