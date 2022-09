น่าสะสม ‘BORN IN BELGIUM’

หากพูดถึงเบลเยียมถือเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ควรปักหมุดเป็นแลนด์มาร์กที่น่าจะเดินทางไปท่องเที่ยวสักครั้งหนึ่งในชีวิตให้ได้ ที่เบลเยียมนั้นขึ้นชื่อในเรื่องของประเทศที่มีความปลอดภัยมากที่สุดประเทศหนึ่ง ผู้คนของที่นี่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นมิตร ในขณะเดียวกันที่นี่ยังโด่งดังในเรื่องของอาหารท้องถิ่นที่มีรสชาติที่ดีไม่แพ้อาหารชาติใดๆ เช่นเดียวกันกับช็อกโกแลตที่เบลเยียมนั้นได้รับการยกย่องว่าเยี่ยมยอดที่สุดในโลก อีกสิ่งหนึ่งคือพิพิธภัณฑ์และศิลปะที่สอดคล้องกับความเป็นมาแห่งประวัติศาสตร์ นอกจากนี้วัฒนธรรมการกินดื่มของที่นี่ก็ไม่แพ้ชาติอื่นและอย่างที่หลายๆ คนรู้กันดีอยู่แล้วว่าที่นี่ยังเป็นต้นกำเนิดของ “Original Wheat Beer” แบรนด์ดังอย่าง “Hoegaarden”และนี่คือที่มาของแคมเปญใหม่ล่าสุดที่ Hoegaarden จัดขึ้นเป็นพิเศษเพื่อให้แฟนๆ ได้มีโอกาสสะสมความเอ็กซ์คลูซีฟนี้ก่อนใครในแคมเปญที่มีชื่อว่า Hoegaarden ‘BORN IN BELGIUM’ ที่มาพร้อมกับโซเชียลแฮชแท็ก #LetsWrapToBelgiumXHoegaargen นำเสนอศิลปะสุดอาร์ตเป็นลวดลายและดีไซน์บนกระป๋อง Hoegaarden White ขนาด 500 มิลลิลิตรลวดลายได้แรงบันดาลใจมาจากเมืองต่างๆ ในเบลเยียมที่ครั้งหนึ่งในชีวิตควรเดินทางไปท่องเที่ยวให้ได้สักครั้งกับ 2 เมืองอันโด่งดัง ได้แก่ Bruges และ Brussel ซึ่งเป็นลายสุดพิเศษในโอกาสนี้เท่านั้นจึงน่าสะสมยิ่งนักพาไปทำความรู้จักเพิ่มเติมกับความโดดเด่นและพิเศษของ 2 เมืองนี้ที่ทาง Hoegaarden นำมาออกแบบเป็นลายบนกระป๋องรุ่นลิมิเต็ด ภาพลวดลายแรกเป็นการนำเสนอวิวสวยๆ ของ Quay of Rosary ถนนริมคลองที่มีภาพหลังเป็นบรรยากาศตึกเก่าสุดโรแมนติกและกิจกรรมนั่งรถม้าชมเมือง Brugesส่วนอีกหนึ่งลวดลายที่ก็ดีไม่แพ้กันคือการนำเสนอภาพในจุดแลนด์มาร์กสำคัญๆ ของเมือง Brussel อย่าง Grand-Place หรือจัตุรัสกลางกรุงบรัสเซลส์ที่ได้รับการยอมรับและขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปและอีกหนึ่งแลนด์มาร์กได้แก่ Atomium ประติมากรรมรูปอะตอมขนาดใหญ่ในกลางเมืองที่ด้านบนนั้นมีจุดชมวิวให้ได้ชื่นชมบรรยากาศและเสน่ห์ของเมือง Brussel ลายบนกระป๋องที่น่าสะสมนี้มีกำหนดวางจำหน่ายที่ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อชั้นนำใกล้บ้านอย่าง Tops, Gourmet Market, Villa Market, Dear Tummy Icon Siam, Foodland, Lotus’s, Big C, Makro, 7-11, Family Mart, Lawson เพื่อให้ผู้สนใจสะสมจับจองเป็นเจ้าของตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 65 นี้และจนกว่าสินค้าจะหมดนอกจากความน่าสะสมของลวดลายใหม่สุดพิเศษบนกระป๋องแล้วทาง Hoegaarden ยังจัดกิจกรรมพิเศษในช่องทางโซเชียลมีเดียที่เฟซบุ๊กแฟนแพจ https://www.facebook.com/H.Thailandofficial เพื่อชวนลุ้นรับฟรีกับ Hoegaarden ‘BORN IN BELGIUM’ SET พรีเมี่ยมเซ็ทสุดพิเศษที่ประกอบด้วย กระเป๋าเดินทางดีไซน์มินิมอล และ 3D Pop-up Card จำนวน 15 รางวัล รีบด่วนร่วมเล่นกิจกรรมก่อนใคร!!