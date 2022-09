ไขความลับสู่ “Flow of Flavour by Iceland Spring pH 8.88” มหัศจรรย์แห่งน้ำแร่ที่เป็นมากกว่าน้ำ

น้ำแร่ไอซ์แลนด์ สปริง มอบประสบการณ์สุดพิเศษ พร้อมเผยความมหัศจรรย์แห่งการเปิดต่อมรับรส เพื่อให้ท่านได้ดื่มด่ำกับกลิ่นและรสสัมผัสที่น่าค้นหาจากวิสกี้หายาก ซึ่งน้อยคนจะรู้ว่าน้ำแร่ที่มีค่าความเป็นด่างสูงถึง pH8.88 จะช่วยปรับสภาพลิ้นให้มีความเป็นกลาง ให้คุณรับรสอาหารและเครื่องดื่มแก้วโปรดได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนบริษัท เอชทูโอ ไฮโดร จำกัด โดยกรรมการผู้จัดการ ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายน้ำแร่ธรรมชาติ 100% จากประเทศไอซ์แลนด์ “ไอซ์แลนด์ สปริง” (Iceland Spring) จัดงาน “Flow of Flavour by Iceland Spring pH 8.88” โดยมีเหล่าเซเลบริตี้มาร่วมเปิดประสบการณ์อย่างเหนือระดับ ในบรรยากาศสุดเอกซ์คลูซีฟ ที่ถูกบรรจงถ่ายทอดอย่างประณีต ณ The Distillers Library Bangkok โครงการพิมาน 49 ซอยสุขุมวิท 49คุณอรชุมา ดุรงค์เดช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอชทูโอ ไฮโดร จำกัด ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัด “Flow of Flavour by Iceland Spring pH 8.88” ในครั้งนี้ว่า “ความจริงน้ำแร่ไอซ์แลนด์ สปริง ไม่ใช่เป็นน้ำแร่สำหรับคนรักสุขภาพเท่านั้น ในต่างประเทศได้แบ่งกลุ่มคนที่ดื่มน้ำแร่ Iceland Spring ไว้ 8 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ คนที่รักสุขภาพ, กลุ่มที่ 2 คือ เด็ก ตั้งแต่เด็กทารกจนถึงเด็กโต, กลุ่มที่ 3 คุณแม่ตั้งครรภ์ และหลังคลอด, กลุ่มที่ 4 คือวัยทำงาน, กลุ่มที่ 5 คือ กลุ่มผู้สูงอายุ, กลุ่มที่ 6 สำหรับคนที่ดูแลผิวกาย, กลุ่มที่ 7 สำหรับคนที่ชอบประกอบอาหาร เช่น นำมาชงชาหรือกาแฟ โดยไม่ทำให้รสชาติเปลี่ยนแต่อย่างใด และกลุ่มสุดท้าย คือ คนที่ดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงการนำน้ำแร่ไอซ์แลนด์ สปริง มากลั้วปากก่อนเทสต์วิสกี้ หรือไวน์ ในแก้วต่อไป เพราะเป็นน้ำแร่มีความเป็นด่างสูง ช่วยปรับการรับรสของลิ้นให้เป็นกลาง ยังคงเอกลักษณ์ทั้งรสชาติและกลิ่นของแก้วนั้นๆ ที่สำคัญยังช่วยเสริมให้รสชาติในแต่ละแก้วดีขึ้น อีกทั้งน้ำแร่ไอซ์แลนด์ สปริง ยังช่วยแก้อาการเมาค้างได้ดี เพราะแอลกอฮอลล์เป็นกรด น้ำแร่ที่มีความเป็นด่างสูงจะช่วยชับกรดและทำให้สร่างเมา โดยในงานครั้งนี้เซเลบริตี้ที่มาร่วมงานทุกท่าน จะได้ร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ จากน้ำแร่ไอซ์แลนด์ สปริง”“สำหรับเหตุผลที่เลือก The Distillers Library Bangkok เนื่องจากเป็นสถานที่สุดพิเศษที่รวบรวมเครื่องดื่มประเภทวิสกี้ที่หายากที่สุดในโลก และล้ำค่าจากคลังส่วนตัวของตระกูล วิลเลี่ยม แกรนท์ แอนด์ ซันส์ โดยเปิดให้บริการเฉพาะผู้ที่จองเท่านั้น ซึ่งที่กรุงเทพฯเป็นแห่งที่ 4 ของโลก”ทั้งนี้ บรรยากาศภายในงานได้จัดอย่างอบอุ่นและเอกซ์คลูซีฟ เพื่อให้แขกผู้เกียรติได้สัมผัส และลิ้มรสเอกลักษณ์เฉพาะของวิสกี้ โดยมีน้ำแร่ไอซ์แลนด์ สปริง เป็นส่วนช่วยปรับสภาพลิ้นให้มีความเป็นกลาง เพื่อให้การดื่มในแก้วต่อไปยังคงเอกลักษณ์ทั้งรสชาติและกลิ่น โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากเซเลบริตี้มาร่วมเปิดประสบการณ์ อาทิ คุณกรองกาญจน์ ชมะนันทน์, คุณพิมพวรรณ ลิมปิชาติ, คุณฟา เบเนเดทตี้, คุณณชนก รัตนทารส, คุณศีกัญญา ศักดิเดช ภาณุพันธ์, คุณพลอยพยัพ ศรีกาญจนา และ คุณทิพย์ลดา เชาวนปรีชา เป็นต้นร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ที่จะให้คุณได้เพลิดเพลินกับการลิ้มรสเครื่องดื่มแก้วโปรดได้อย่างเต็มที่ ด้วยน้ำแร่จากธรรมชาติ “ไอซ์แลนด์ สปริง” (Iceland Spring ) ที่ห้างสรรพสินค้า และซุปเปอร์มาเก็ตชั้นนำ หรือ โฮม เดลิเวอรี่ (Home Delivery) สามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 02-911-4855 , LineOA ; @icelandspring