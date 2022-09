“AB6IX” เนรมิตความสุข จัดเต็มความสนุกร่วมกับ “ABNEW” ไทย ใน 2022 AB6IX FAN CONCERT 'AB_NEW AREA'

เก็บภาพความสุข ความทรงจำแสนพิเศษกลับไปแบบเต็มกระเป๋า สำหรับบอยแบนด์หนุ่มสุดฮ็อตวง(เอบีซิกซ์) กับแฟนคอนเต็มรูปแบบของพวกเขา ในงานที่จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานีก่อนที่พวกเขาจะไปมอบความสุขให้กับชาว ABNEW (เอบีนิว - ชื่อแฟนคลับอย่างเป็นทางการของ AB6IX) ทั้ง 3 หนุ่มก็ได้ถือโอกาสนี้พบปะสื่อมวลชนไทย ในงานแถลงข่าว ที่จัดขึ้น ณ ห้อง SAPPHIRE 203, IMPACT FORUM 1 ซึ่งครั้งนี้จะไม่สามารถเข้าร่วมงานแฟนคอนได้ เพราะสถานการณ์โควิด-19ภายในงานแถลงข่าว ทั้ง 3 หนุ่ม ได้ทักทายสื่อมวลชนไทย แฟนคลับผู้โชคดี และพูดคุยอย่างสนุกสนาน ถึงผลงานของพวกเขาที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์การขึ้นแสดงในช่วงพักครึ่งสำหรับลีกบาสเกตบอลมืออาชีพ (WNBA) ประเทศสหรัฐอเมริกา การทำงานเพลงในอัลบั้ม A to B ผลงานซีรี่ส์ Let Me Be Your Knight ของดงฮยอน งานดีเจของอุง และรายการ Listen-Up ของแดฮวี ที่เขาฝากชาว ABNEW ติดตามด้วยโดยพวกเขาเผยถึงการมาเจอแฟนๆ ชาวไทยครั้งนี้ว่า เพราะไม่ได้มาประเทศไทยนาน 3 ปี แอบกังวลว่าแฟนๆ จะลืมพวกเขาไปแล้วหรือยัง แต่พอได้พบกลับมาเจออีกครั้ง แฟนๆ ชาวไทย ก็ทำให้พวกเขารู้สึกอบอุ่นเหมือนเดิมและแล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่พวกเขา AB6IX ได้จัดเตรียมพื้นที่ความสุขให้กับชาว ABNEW ไทย ให้ได้รับความสนุกและประสบการณ์ที่ดีไปด้วยกัน ซึ่งเป็นของขวัญที่พวกเขาเตรียมมามอบให้แฟนๆ ไทยโดยเฉพาะ สมกับการเป็นแฟนคอนเต็มรูปแบบ AB6IX เปิดตัวมาด้วยความแจ่มใสในเพลง ‘LOVE AIR’ ท่ามกลางเสียงกรี๊ดต้อนรับดังกระหึ่มจาก ABNEW ที่มาพร้อมหยิบบง แท่งไฟสีแดงที่ทำให้บรรยากาศงานในวันนี้ทั้งร้อนแรงและอบอุ่น หลังจากนั้นทั้ง 3 หนุ่ม ก็ทำการซาวน์เซ็กความพร้อม! ของแฟนๆ และทักทาย ออดอ้อนความคิดถึงที่มีต่อ ABNEWหลังจากได้พูดคุย ได้มองหน้ากันจนหายคิดถึง ก็มาถึงช่วงเวลาของความสนุกสุดพิเศษที่ กับช่วง ROAD TO ABNEW AREA กับ Game Mission สนุกๆ ที่พวกเขาเตรียมมาสนุกกับชาว ABNEW ถึง 2 เกมด้วยกัน เกมแรก Action! ที่ทั้ง 3 หนุ่ม อุง, ดงฮยอน และแดฮวี ต้องทำแอคชั่นให้ตรงกับคีย์เวิร์ด สำหรับมิชชั่นนี้บอกได้คำเดียวว่า Mission Failed เพราะหนุ่มๆ เขาทำท่าไปคนละทิศคนละทาง แต่ถามว่าน่ารักไหมชาว ABNEW ก็ตอบว่าน่ารักมากมาถึง Mission 2 กับ Relay drawing ที่พวกเขาต้องวาดรูปตามคีย์เวิร์ดและให้ต้องทายให้ถูกว่าหมายถึงอะไร สำหรับมิชชั่นนี้ หนุ่มๆ ต้องงัดสกิลการวาดรูปและความเป็นทีมเวิร์คสุดๆ ซึ่งมิชชั่นนี้พวกเขาทำได้ดีเกินคาด ตอบถูกกันไปหลายข้อเลยทีเดียว แค่เริ่มความบันเทิงก็เรียกว่าจัดเต็ม บรรยากาศกำลังสนุกได้ที่ หนุ่มอูจิน ก็ได้ส่งคลิปทักทายมาเซอร์ไพร์สแฟนๆ เรียกเสียงกรี๊ดดังลั่นฮอลล์เลยทีเดียว ก่อนที่ทั้ง 3 หนุ่ม จะทำให้อะดรีนาลีนแห่งความสุขของ ABNEW ไทย พุ่งสูงขึ้นไปอีก กับโชว์เพลง ‘THE ANSWER’ และ ‘CHERRY’โดยเฉพาะเมื่อเพลง ‘CHERRY’ ขึ้นมาแฟนๆ ก็ไม่พลาดทำแฟนโปรเจกต์รูชูปเชอร์รี่ไปพร้อมกับเพลง ทำให้เพลงที่สนุกอยู่แล้ว ยิ่งสนุกขึ้นไปอีกต่อกันที่ช่วงที่ 2 กับ ABNEW HOUSE ที่พวกเขาต้อนรับชาว ABNEW เข้าสู่โรงหนังส่วนตัว Sweet Theater ที่พวกเขาได้เตรียมคลิปวิดีโอสุดพิเศษมาดูพร้อมกับแฟนๆ และพูดคุยย้อนความทรงจำที่เกิดขึ้น เป็น Section Talk ที่ทำคิดถึงทุกช่วงเวลาของ AB6IX และ ABNEW ตามมาด้วยช่วง Talk ที่ 2 กับ In The Heart’s Of ABNEW กับคีย์เวิร์ดที่เห็นแล้วจะทำให้นึกถึง AB6IX ซึ่งทั้ง 3 หนุ่ม ได้พูดคุยเกี่ยวกับทุกคีย์เวิร์ดได้อย่างสนุกสนาน ทำให้ชาว ABNEW ได้หัวเราะและยิ้มไปตามๆ กันเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ทำให้ทั้ง AB6IX และ ABNEW ได้พูดคุยกันจนหายคิดถึง! แต่นอกจากกิจกรรมสนุกๆ แล้ว พวกเขายังเตรียมเพลง และเพอร์ฟอร์แมนซ์ ใหม่ๆ มาฝากแฟนๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเพลง ‘SUCKER FOR YOUR LOVE’, ‘OFF THE RECORD’, ‘We Could Love’, ‘HEAVEN’ , ‘SHINING STAR’ และ ‘ 1,2,3’ เพลงสุดท้ายของแฟนคอนครั้งนี้ ซึ่งนอกจากเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีแล้ว ทั้ง 3 หนุ่ม ยังกระจายตัว วิ่งหา ABNEW จนทั่วทั้งฮอลล์คอนเสิร์ต งานนี้บอกเลยว่าสุข สนุก ถึงอารมณ์ ถึงใจ แบบเอ็กซ์คลูซีฟกันทุกที่นั่งเลยทีเดียวซึ่งชาว ABNEW ไทย ก็ได้ทำเซอร์ไพร์สชูป้ายแบนเนอร์ด้วยข้อความว่า 참 오래 돌아왔지, 어떤 날이던♥️ AB6IX 와 함께 할 거야 “ไม่ได้กลับมานานเลยนะ ไม่ว่าวันไหนๆ ก็จะอยู่กับ AB6IX ตลอดไป” และก่อนจะโบกมือลา ทั้ง 3 หนุ่ม ได้เผยความความรู้สึกถึงแฟนคอนในครั้งนี้ว่าดงฮยอน : “วันนี้ผมไม่เหนื่อยเลยเลยครับ เพราะทุกคนส่งพลังงานมาให้พวกเราเยอะมากๆ มันทำให้ผมรู้สึกสนุก และพลังงานของผมก็เยอะมากขึ้นไปด้วย”อุง : “รู้สึกว่าพวกเราไม่ได้มาประเทศไทยนานใช่ไหมครับ ในที่สุดพวกเราก็เจอ ได้มาแฟนคอนแบบนี้ ได้เห็นว่าทุกคนสนุกไปพร้อมๆ กับพวกเรา พวกเราก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆ ครับ ทำให้ผมคิดว่าถ้ามาครั้งหน้าก็อยากจะมาประเทศไทยครับทั้ง 4 คน และหวังว่าจะมีโอกาสได้เล่นคอนเสิร์ตให้ทุกคนดูด้วย”แดฮวี : “ผมว่าผมเหมาะกับประเทศไทยมากๆ รู้สึกว่าสบายทุกครั้งที่มาประเทศไทย ดีมากๆ (พูดภาษาไทย) ครั้งหน้าสัญญาว่าจะเรียนภาษาไทยให้ดีมากกว่านี้ก่อนมานะครับ อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพ ครั้งหน้าจะมากับพี่อูจิน ครบทั้ง 4 คนนะครับ”เป็นอันว่าเกี่ยวก้อยสัญญากันแล้ว ครั้งนี้พวกเขาจะกลับมาพร้อมกัน 4 คนอย่างแน่นอน สำหรับ 2022 AB6IX FAN CONCERT 'AB_NEW AREA' ครั้งนี้ ต้องขอบคุณผู้จัดคุณภาพอย่าง BE HEAR NOW KPOP ที่เนรมิตพื้นที่ความสุข ความทรงจำ ที่ AB6IX และ ABNEW จะไม่มีวันลืมตลอดไป