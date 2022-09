โอบ-โอบนิธิ คลั่งรักหนักมาก มิกซ์เครื่องดื่มให้คนรู้ใจ ในงานเปิดตัว “ทิปโก้ อิซซี่” และ “ทิปโก้ โซซ่า”

ตาร้อนกันไปเป็นแถวในงานเปิดตัว “ทิปโก้ อิซซี่ (Tipco Izzi)” และ “ทิปโก้ โซซ่า (Tipco Soza)” ที่หนุ่มโอบ-โอบนิธิ วิวรรธนวรางค์ มาโชว์ฝีมือการผสมเครื่องดื่มน้ำซ่าในกลุ่ม Tipco Sparkling โดยบริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำผลไม้ภายใต้แบรนด์ "ทิปโก้" และผู้นำตลาดน้ำผลไม้ในเมืองไทย แถมตั้งชื่อเมนูพิเศษสุด ๆ จัดเต็มให้คนรู้ใจที่ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเป็นใครโดยในงานเปิดตัว “ทิปโก้ อิซซี่” และ “ทิปโก้ โซซ่า” จัดขึ้นในคอนเซ็ปต์ House Party ที่มีหนุ่มโอบมาร่วมสร้างสีสันในฐานะเจ้าของบ้านที่เตรียมเครื่องดื่มสุดซ่า ชวนเพื่อน ๆ ได้มาลองชิมในบรรยากาศ Fun in Favorite Moment ให้สนุกได้ทุกช่วงเวลา โดยงานนี้หนุ่มโอบมาโปรยเสน่ห์ด้วยการ DIY เครื่องดื่มม็อกเทลสูตรพิเศษให้คนในงานได้ลองชิมจนติดอกติดใจกันไปโอบนิธิ วิวรรธนวรางค์ กล่าวว่า “รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมาก ที่มาเป็นตัวแทนความซ่าสไตล์คนรุ่นใหม่ จัดปาร์ตี้ House Party เปิดตัวให้กับ “ทิปโก้ อิซซี่” และ “ทิปโก้ โซซ่า” ในครั้งนี้ ซึ่งไฮไลท์ของงานปาร์ตี้จะให้สนุกต้องอยู่ที่เครื่องดื่มครับ ผมเลยเตรียมความพิเศษด้วยการสร้างสรรค์เมนูเครื่องดื่มจาก “ทิปโก้ อิซซี่” และ “ทิปโก้ โซซ่า” มาให้ทุกคนได้ชิมกัน ซึ่งจากที่ผมได้ชิมแล้วทุกรส ส่วนตัวผมถูกใจ ทิปโก้ อิซซี่ รสส้มยูสุ มากครับ เลยนำมาทำเป็นเมนูชื่อว่า Izzi Many C เพราะนอกจากจะได้รสชาติเปรี้ยวจี๊ด ซ่า โดนใจแล้ว ยังได้ความหอมของส้มยูสุ ที่สำคัญดื่มแล้วยังรู้สึกสุขภาพดีจากวิตามินซี 200% แถมยังไม่มีแคลอรี่อีกด้วยครับ”และที่พิเศษไปกว่านั้น หนุ่มโอบยังตั้งใจแสดงฝีมือมิกซ์เครื่องดื่มเมนูพิเศษสำหรับคนรู้ใจ Soza Sunrise HSW ที่ใช้ ทิปโก้ โซซ่า รสสับปะรดหอมสุวรรณที่เป็นสายพันธุ์เฉพาะของทิปโก้ โดยหนุ่มโอบยังบอกว่าเมนูนี้ให้ความเปรี้ยวอมหวานแล้วก็หอมละมุนในตัว ซึ่งเป็นรสชาติที่ตนชอบ และคิดว่าคนรู้ใจก็น่าจะชอบด้วย อีกอย่างชื่อเมนูยังสื่อถึง Favorite moment ที่อยู่กับคนรู้ใจอีกด้วยสำหรับเครื่องดื่มสปาร์คกลิ้งกลิ่นผลไม้ ทิปโก้ อิซซี่ (Tipco Izzi) มีให้เลือก 4 รสชาติ ได้แก่ พีช, ส้มยูสุ, มิกซ์เบอร์รี่ และ มะม่วง มาในรูปแบบกระป๋อง 330 มิลลิลิตร ลองซ่าไปด้วยกันแล้ววันนี้ ที่ Lotus's (โลตัส), Tops (ท็อปส์) และห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ หรือสามารถสั่งซื้อได้ผ่านทางออนไลน์ https://www.tipcoshop.com