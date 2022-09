The 1 Exclusive ผนึกกำลัง UOB ดูแลลูกค้า Privilege Reserve และ Privilege Banking มอบสิทธิ์ The 1 Exclusive พร้อมรับคะแนน The 1 เพิ่ม 20,000 คะแนน

ผู้นำด้านดิจิทัลไลฟ์สไตล์และลอยัลตี้ ในฐานะ Center of Life Platform อันดับ 1 ของไทย ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล จับมือ ยูโอบี ประเทศไทย ร่วมยกระดับประสบการณ์ความประทับใจเหนือระดับสำหรับกลุ่มลูกค้า Privilege Reserve และ Privilege Banking ผ่านแคมเปญ Exclusive Welcome Offer รับเพิ่มคะแนนพิเศษถึง 20,000 คะแนน The 1 พร้อมรับสิทธิ์เป็น The 1 Exclusive ที่มาพร้อมกับบริการและสิทธิประโยชน์ที่คัดสรรเป็นพิเศษให้ตรงใจลูกค้าคนสำคัญทันทีหรือต่อสถานะสมาชิกสำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิก The 1 Exclusive ปัจจุบัน เมื่อช้อปครบ 250,000 บาทในเครือเซ็นทรัลรีเทล ภายในวันที่ 1 กันยายน 2565 – 30 พฤศจิกายน 2565 นี้ โดยสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมรายการได้บน The 1 App เท่านั้น! คลิก https://t1x.onelink.me/XZji/8hyd5jpqสมาชิก The 1 Exclusive จะได้รับบริการและสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าต่างประทับใจ อาทิ ที่จอดรถพิเศษที่ศูนย์การค้าในเครือเซ็นทรัล คะแนน The 1 ไม่มีวันหมดอายุ ส่วนลดราคาพิเศษจากกลุ่มเซ็นทรัลและพันธมิตรมากมายกว่า 100 แบรนด์ สิทธิ์ในการใช้ห้องรับรองพิเศษที่ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าในกลุ่มเซ็นทรัล รวมถึงสิทธิพิเศษและรีวอร์ดอีกมากมายครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมเชื่อมต่อการใช้งานทั้งออฟไลน์และออนไลน์อย่างไร้รอยต่อผ่าน The 1 Appโดยสมาชิก The 1 สามารถอัปเกรดสถานะสมาชิกเป็น The 1 Exclusive ในเดือนถัดไปหลังจากสะสมยอดใช้จ่ายในกลุ่มเซ็นทรัลตั้งแต่ 250,000 บาทขึ้นไป หรือ 400,000 บาท เมื่อรวมกับยอดใช้จ่ายจากร้านค้าผู้เช่าในศูนย์การค้าเซ็นทรัลและเซ็นทรัล เอ็มบาสซีที่เข้าร่วมรายการ ผ่านการยื่นใบเสร็จ ณ จุดแลกของสมนาคุณทุกสาขา