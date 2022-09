รู้จัก “ฟ่าน เฉิง จาง” หรือ The Next เลสลี จาง นักแสดงซีรี่ส์วายไต้หวัน เตรียมปล่อยเพลงใหม่ Ain’t Nothing บินลัดฟ้าไปถ่ายทำถึงประเทศเยอรมัน!

ฟ่าน เฉิง จาง Cheng Chang Fan (范成章) นักร้อง นักแสดง สัญชาติไต้หวัน ที่ฮอตในโลกโซเชียลของไต้หวัน ในตอนนี้ ด้วยรูปถ่ายสไตล์หนุ่มฮอตเซ็กซี่ ความหล่อแซ่บ ของเขาทำให้แฟนคลับตั้งฉายา “นักจัดดอกไม้ที่หล่อที่สุด” ตามอาชีพแรกของฟ่าน เฉิง จาง ที่เป็นเจ้าของร้านดอกไม้ ก่อนจะผันตัวเองมาเป็น นักแสดง นักร้อง สำหรับผลงานที่ผ่านมาของเขาในปี 2020 ฟ่าน เฉิง จาง ได้ร้องเพลงประกอบซีรี่ส์ Craving you ชื่อเพลง 8 seconds นอกจากนี้เขายังได้มีโอกาสโชว์เพลงนี้ที่เวที Pride Month ที่ไต้หวันอีกด้วย เสียงของ ฟ่าน เฉิง จาง มีนั้นเสน่ห์ เซ็กซี่ ทำให้เขามีแฟนคลับเพิ่มขึ้นอย่รางรวดเร็ว และแฟนๆ ต่างยกให้เขาเป็น “The Next เลสลี จาง” หรือ เลสลี จาง คนต่อไป อีกด้วยฟ่าน เฉิง จาง ปล่อยเพลงที่มีชื่อว่า Ain’t Nothing ที่เนื้อเพลงจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับความรักข้ามประเทศที่เกิดขึ้นในวัยเด็กของเขา ถึงแม้ตอนนั้นจะรู้สึกเหมือนว่าเป็นคู่แท้ แต่สุดท้ายก็ต้องเลิกรากันไป กล่าวคือ เป็นการใช้เสียงเพลงของเขาเล่าความรู้สึกที่มีต่อความรักวัยรุ่น วัย puppy love นั่นเอง นอกจากนี้ ฟ่านเฉิงจาง ยังบอกอีกว่า “MV เพลงนี้ผมมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับทีมที่เยอรมัน ซึ่งเป็นความต้องการของผมที่ตั้งใจจะถ่ายทำที่นั่น เพราะความรักของผมเกิดขึ้นที่เยอรมัน และในช่วงเวลาที่ถ่ายทำ สิ่งที่ประทับใจที่สุดของผมอีกหนึ่งอย่าง คือการที่ผู้กำกับให้ผมลดน้ำหนักลงมาให้ไม่เกิน 60kg และต้องคุมอาหาร เพื่อให้ร่างกายของผมมีความคล้ายคลึงกับร่างกายในสมัยวัยรุ่นของผมอีกครั้ง สำหรับ MV เพลง Ain’t nothing นั้น จะเป็นแนวอาร์ตๆ สไตล์เหมือนภาพยนตร์ บอกได้เลยว่าฟ่านเฉิงจางก็ยังคงคอนเส็ปความเป็นหนุ่มแซ่บไว้ได้อย่างดี เพราะใน MV จะมีฉากสุดเซ็กซี่ให้แฟนๆ ได้ดูความเร่าร้อนและรับรองต้องถูกใจแฟนๆ อย่างแน่นอน ยังไงก็ขอฝากเพลง และ MV เพลง Ain’t nothing ของผมด้วยนะครับ สามารถฟังเพลงได้ที่ http://JSJ.lnk.to/R5zyljdL หรือติดตาม มิวสิควีดีโอ เพลง Ain’t nothing ได้ทื่ YouTube chengchang fan https://youtu.be/CQp3I0yz7so และ ติดตามความเคลื่อนไหวของผมได้ที่ โซเชียล มีเดียของผมได้ที่อินสตาแกรมIG: @chengchangfan https://instagram.com/chengchangfan?igshid=YmMyMTA2M2