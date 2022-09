“อุ้ม สิริยากร” รีวิวชีวิตแม่ค้ามือใหม่ ออกบูธขายของที่อเมริกา พ้อกว่าจะได้แต่ละดอลลาร์ไม่ง่าย

อดีตนางเอกยุค 90 ที่ลาวงการไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ถ้าใครคิดถึงก็สามารถไปส่องอินสตาแกรมได้ เพราะอัปเดตชีวิตให้เห็นอยู่เสมอๆล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมารีวิวชีวิตการเป็นแม่ค้า ออกบูธขายต่างหูแฮนเมด ทำเอาเหนื่อยโฮก พร้อมลั่นกว่าจะได้แต่ละดอลลาร์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย“Another fair… check! Fun to learn about people in different demographic areas and what’s out there in the market. My brand is still very young and there’s a lot more to learn. I’m grateful for the support from my family and friends. I’ll keep trying my best y’all! #HawthorneStreetFair2022ไปออกบูธขายของมาอีกงาน เหนื่อยจัง แต่ก็เป็นการเรียนรู้ที่สำคัญ เพราะแบรนด์เรายังใหม่มาก และนี่เป็นงานที่ไกลตัวขึ้นมาอีกนิด ไม่ใช่แค่งานโรงเรียนลูก ได้เห็นว่าคนเดินถนนทั่วไปเขาสนใจของแบบไหน ใครเป็นลูกค้าเราบ้าง และที่สำคัญคือ กว่าจะได้เงินแต่ละสิบเหรียญยี่สิบเหรียญนี่มันยากมากกกกกก บอกลูก ๆ ว่า ถึงจะไม่ได้เงินเยอะมากอะไร แต่แม่ได้เรียนรู้นะลูก และที่สำคัญ ดีกว่านั่งงอมืองอเท้าอยู่กับบ้าน ลูกพยักหน้ากันหงึกหงัก ตกกลางคืนเมตตาถามว่า คืนนี้หนูนวดให้ไหมคะ เท่านี้ก็หายเหนื่อยแล้วลูกเอ้ย”