“กวินท์ ดูวาล” เปิดประสบการณ์รอยสักครั้งแรกที่ลอนดอน สวยมาก

เรียกว่าหลงใหลรอยสักอีกคนแห่งวงการ สำหรับแร็ปเปอร์หนุ่มหวานใจล่าสุดเจ้าตัวอยู่ระหว่างเกี่ยวก้อยพาภรรยาสาวพักผ่อนท่องเที่ยวที่ลอนดอน อังกฤษ และเพื่อไม่ให้เสียเที่ยวก็เลยถือโอกาสจัดรอยสักที่โน่นซะเลย ซึ่งนับเป็นการสักไกลถึงต่างแดนครั้งแรกโดยได้ออกโพสต์คลิปผ่านอินสตราแกรมส่วนตัว เผยให้เห็นรอยสักใหม่ที่งดงามมาก พร้อมแคปชั่นว่า My first ever tattoo in london was a great experience thankyou @wandatattoo for being patient with me everything came out perfect(รอยสักครั้งแรกของฉันในลอนดอนเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม ขอบคุณ @wandatattoo สำหรับการอดทนกับฉัน ทุกอย่างออกมาสมบูรณ์แบบ)งานนี้ทำเอาแฟนๆ แห่เข้ามาชื่นชมกันเพียบ อาทิ นกงานละเอียดมากๆๆๆ, เท่เลย , หูยย นกสวยมาก ฯลฯ