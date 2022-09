ขึ้นแท่นตำแหน่งว่าที่คุณแม่ป้ายแดงคนล่าสุด สำหรับนักร้องสาวเสียงทรงพลัง "ดา เอ็นโดรฟิน" หรือ "ดา ธนิดา ธรรมวิมล" ที่เจ้าตัวออกมาโพสต์คลิปภาพอัลตร้าซาวด์ลูกน้อยในท้อง พร้อมข้อความว่า "ขอบคุณคำอวยพรวันเกิดจากทุกคนนะ ปีนี้อยากจะบอกว่า ดาได้ของขวัญวันเกิดที่พิเศษที่สุดแล้วนะ THE BEST BIRTHDAY PRESENT EVER! #TeamDAnnis"งานนี้ก็มีเพื่อนๆ พี่น้องใยวงการบันเทิง รวมถึงทั้งแฟนคลับต่างเข้ามาอวยพรและร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมาก