“อั้ม-ธันวา” จัดงานแฟร์เพื่อคนแอร์ไลน์ สร้างทางเลือกเสริมกำลังใจให้เพื่อนร่วมอาชีพ

เป็นนักบินที่มากความสามารถสำหรับ อั้ม-ธันวา จำปาภา หลังฝากผลงานไว้ในวงการบันเทิงมากมาย ทั้งนักแสดง นักร้องและนายแบบ และเมื่อว่างจากการเป็นนักบิน ผันตัวมาเป็นพ่อค้าเปิดร้านครัวซองต์ชื่อดัง แม่สลองครัวซองต์ (Maesalong Croissant) เพื่อสู้พิษโควิดในช่วงที่วงการการบินเงียบเหงา ล่าสุด หนุ่มอั้ม จัดทำกิจกรรมตลาดนัดที่รวมคนแอร์ไลน์ในงาน “ตลาดชุมชนคนแอร์ไลน์” (Airline’s Family Market) ซึ่งเจ้าตัวมาเเผยผ่านสามสาวพิธีกร แคทรียา อิงลิช, น้ำ-ชลนที อักษรสิงห์ชัย และ น้ำหวาน ซาซ่า-พิมรา เจริญภักดี ในรายการ “เดอะ เลดี้ ผู้หญิงแถวหน้า” (The Ladies) วันเสาร์นี้ (3 ก.ย.) ทางช่อง MONO29 โดย หนุ่มอั้ม เผยว่า“อย่าเข้าใจว่าฟ้าเปิดแล้วพวกเราจะได้ติดปีกกันเหมือนเดิมนะครับ ด้วยจำนวนที่เครื่องบินมันลดลง บริษัทก็ต้องลดค่าใช้จ่ายลง ทุกอย่างจากโควิดมันส่งผลกระทบหมดเลยครับ จนได้มีโอกาสอยู่ไฟล์ทหนึ่งที่บินไปฝรั่งเศษ เห็นไวน์กับครัวซองต์ถูกปากนักท่องเที่ยวมากๆ แล้วเราอยากไปเรียนมาทำขาย ไม่ไวน์ก็ครัวซองต์ แต่ด้วยภาพลักษณ์นักบินก็ต้องเป็นครัวซองต์อยู่แล้วครับ (หัวเราะ) พอกลับมาไทยก็ตั้งใจพัฒนา ปรับสูตรอยู่พักใหญ่ หาทีมงาน ผมไม่กั๊กสูตรเลย คายตะคาบให้น้องๆ ที่รู้จักกันไปหมดแล้ว ใครประสบปัญหาอะไรมา ก็ชวนมาทำที่ร้าน สอนสูตรตามที่เราได้เรียนมาและปรับให้ถูกปากคนไทยฟีดแบคที่ผ่านมาดีมากครับ จนเรามีจังหวะหนึ่งอยากจะช่วยเหลือคนวงการแอร์ไลน์ที่ต่างก็ได้รับผลกระทบจากโควิด คนเคยบินพอหยุดบินก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากขายของ พอมีโอกาสและได้พื้นที่มา จึงขอปิดชั้น 2 ทั้งชั้นของ The Market Bangkok ใจกลางราชประสงค์เพื่อจัดงาน ตลาดชุมชนคนแอร์ไลน์ เราไม่ใช่ตลาดดารานะครับ เป็นตลาดคนธรรมดาเนี่ยแหละ เพราะเป็นงานแฟร์ที่รวมคนบนฟ้าเอาไว้บนดินเยอะที่สุดแล้ว ปกติเราไม่มีโอกาสได้เจอผู้คนบนพื้นดินเลยด้วยซ้ำ ในงานทุกคนจะได้รอยยิ้มและของกินของใช้ที่ดี ที่สำคัญคือคนทำงานสายการบินก็จะได้กำลังใจ มีรายได้เพิ่มด้วย มาให้กำลังใจกันได้นะครับตลอดทั้งสามวัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 2-4 กันยายนนี้”ติดตามเรื่องราวในหลายมุมมองของผู้ชายการบิน อั้ม-ธันวา ได้ในรายการ “เดอะ เลดี้ ผู้หญิงแถวหน้า” (The Ladies) ในวันเสาร์ที่ 3 กันยายนนี้ เวลา 17.30 น. ทางช่อง MONO29