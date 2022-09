ช่องเวิร์คพอยท์ เสิร์ฟความอร่อยลงจอม“STARS CHEF THAILAND ดาวสร้างดาว Presented by กะทิอร่อยดี” เรียลลิตี้แข่งขันทำอาหาร ที่รวมสุดยอดเชฟระดับมิชลินมาร่วมตัดสิน!

เปิดตัวอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อย สำหรับรายการใหม่จากช่องเวิร์คพอยท์ ในงานแถลงข่าวรายการ “STARS CHEF THAILAND ดาวสร้างดาว Presented by กะทิอร่อยดี” เมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565ที่ผ่านมา ต้องบอกว่าน่าติดตามตั้งแต่ยังไม่ลงจอ เพราะเป็นรายการเรียลลิตี้แข่งขันทำอาหารรายการแรกในประเทศไทย รวมสุดยอดเชฟระดับมิชลินชื่อดังของไทย มาร่วมสร้างดาวดวงใหม่ในวงการอาหาร ครั้งนี้ช่องเวิร์คพอยท์ 23 นำโดย ดร.วิชนี ศรีสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด จับมือพาร์ทเนอร์ บริษัท วิสดอม ลิงค์ จำกัด ถือหุ้นใหญ่โดย เชฟชุมพล แจ้งไพร ผู้คร่ำหวอดในวงการอาหาร เชฟเจ้าของรางวัลมิชลินสตาร์ 2 ดาว 3 ปีซ้อน และทูตอาหารเพื่อความยั่งยืนคนแรกของโลกจากองค์การสหประชาชาติ คุณกัญธนัช กิตติถิรธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดราก้อนออแกไนซ์เซอร์กรุ๊ป จำกัด ผู้อยู่เบื้องหลังในการผลักดันวัฒนธรรมอาหารไทยจากชุมชน ให้เกิดมูลค่าทางการตลาดและเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวไทย ผ่านงานเทศกาลอาหารที่ยิ่งใหญ่ทั่วประเทศ คุณกิตติพันธุ์ ปั้นตะกั่ว ผู้บริหารบริษัท พีเคพี ครีเอชั่น จำกัด ผู้จัดรายการ พิธีกรรายการลองเที่ยวดู รายการเที่ยวทิ้งตัว สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และพิธีกร(ภาคสนาม) รายการ “STARS CHEF THAILAND ดาวสร้างดาว Presented by กะทิอร่อยดี” คุณภูรดา ลิมปนาทไพศาล ผู้ผลิตมากฝีมือ ที่เชี่ยวชาญรายการ Reality และมีประสบการณ์ในรายการประเภทแข่งขันการทำอาหารมาอย่างยาวนาน พิธีกรดำเนินรายการ “STARS CHEF THAILAND ดาวสร้างดาว Presented by กะทิอร่อยดี” งานนี้ได้พิธีกรมากความสามารถที่ถนัดในด้านการทำอาหารอย่าง คุณชาคริต แย้มนาม มาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ในรายการอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีบรรดาเชฟมิชลินที่จะเป็นครูเชฟให้กับผู้เข้าแข่งขันทั้ง 3 ทีม ไม่ว่าจะเป็น เชฟหนุ่ม ธนินธร จันทรวรรณ เชฟแอนดี้ หยาง และ เชฟโบ ดวงพร ทรงวิศวะ รวมไปถึงความสนุกในการลงพื้นที่ทั่วประเทศกับผู้เข้าแข่งขันทั้ง 12 คน โดยมีพิธีกรภาคสนาม นำโดยคุณกิตติพันธุ์ ปั้นตะกั่ว เชฟธีน่า ธีรกัญญา ตั้งสุวรรณรังสี และเชฟตูน ธัชพล ชุมดวง แน่นอนว่าหากมีการแข่งขันเกิดขึ้นแล้ว อีกหนึ่งส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้นั่นคือคณะกรรมการที่จะมาตัดสินในทุกกระบวนการของการแข่งขัน ที่ไม่ใช่แค่เพียงหน้าตาหรือรสชาติของอาหารเท่านั้น โดยได้คุณนีโน่ เมทนี บุรณศิริ ดีกรีไม่ธรรมดามาทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการตัดสิน พร้อมเหล่าทัพดาราทั่วฟ้าเมืองไทยที่จะมาร่วมชิมในรายการ และอีก 1 ท่านที่ได้รับความสนใจอย่างยิ่งในครั้งนี้คือ ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการชิมอาหารอย่าง คุณฟลุค เกริกพล นักชิมพันดาว ที่มาเป็นกรรมการพิเศษในงานแถลงข่าวครั้งนี้ด้วยSTARS CHEF THAILAND ดาวสร้างดาว Presented by กะทิอร่อยดี” ได้มีการคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันจากทั่วประเทศ จนได้ผู้ที่ผ่านเข้ารอบทั้งหมด 12 คน โดยทั้ง 12 คนนี้จะได้เรียนรู้ขั้นตอนและทักษะในการทำอาหาร ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ การรังสรรค์เมนูอาหาร ไปจนถึงการบริหารร้านอาหารจริงจากเชฟระดับ มิชลินที่จะมาเป็นโค้ชให้กับผู้เข้าแข่งขันในรายการ หลังจากสิ้นสุดรายการ ร้านอาหารที่เป็นสถานที่ถ่ายทำจะถูกเนรมิตให้เป็นร้านอาหารที่เปิดให้บริการจริง ซึ่งถือเป็นปรากฎการณ์ใหม่ของรายการทำอาหารที่ผู้ชมจะได้มีประสบการณ์ร่วมนอกเหนือจากการชมในรายการเชี่ยวชาญและความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตรายการโทรทัศน์ พร้อมกับการมีฐานผู้ชมของช่องที่แข็งแรงและเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของรายการ เชื่อว่ารายการ “STARS CHEF THAILAND ดาวสร้างดาว Presented by กะทิอร่อยดี” จะเป็นรายการที่สามารถครองใจผู้ชม และมีส่วนร่วมในการปลุกพลัง Soft Power “อาหาร ไทย” ที่เป็นเอกลักษณ์ออกสู่สายตาชาวโลก ผ่านการเลือกวัตถุดิบจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคนิคแบบไทยสไตล์ที่ผสมผสานความเป็นสากล ซึ่งจะช่วยยกระดับอาหารไทยที่เป็นวัฒนธรรมของชาติให้ไปไกลยิ่งขึ้น ติดตามชมรายการ “STARS CHEF THAILAND ดาวสร้างดาว Presented by กะทิอร่อยดี” ได้ในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคมนี้ เวลา 20.05 น. ทางช่องเวิร์คพอยท์ 23