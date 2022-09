"ลีโอนาโด" เลิก "คามิลา โมร์โรน" หลังฝ่ายหญิงมีอายุครบ 25 ปี

นักแสดงหนุ่มที่ดังที่สุดคนหนึ่งในฮอลลีวูดยุคปัจจุบันคบหากับมาตั้งแต่ 4 ปีก่อน และคบกันอย่างเงียบๆ มาจนถึงปีนี้ในวันที่เขาอายุ 47 ปี ส่วนฝ่ายหญิงเพิ่งจะ 25แต่ล่าสุด People เปิดเผยว่ากับ คามิลา โมร์โรน ได้แยกทางกันไปเรียบร้อยแล้ว และเป็นการยุติความสัมพันธ์หลัง มอร์โรเน เพิ่งจะฉลองวันคล้ายวันเกิดครบ 25 ปี ในเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมาเพียงไม่กี่เดือน“ลีโอ กับ คามิลา จบสัมพันธ์กันตั้งแต่ช่วงต้นซัมเมอร์ที่ผ่านมา พวกเขาจากกันด้วยดี เป็นการแยกทางกันอย่างเป็นธรรมชาติ”ลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ ที่อายุห่างจาก คามิลา ถึง 22 ปี เคยได้รับการแนะนำให้รู้จัก คามิลา ตั้งแต่ปี 2008 ซึ่งเธอมีอายุเพียง12 ปี ซึ่งตอนนั้นเพื่อนของเขาอย่าง อัล ปาชิโน นักแสดงดังกำลังออกเดตอยู่กับ ลูซิลา แม่ของ คามิลา ทำให้ได้รู้จักกันมานานและเป็นเพื่อนกับครอบครัวนี้มานานหลายปีลีโอนาร์โด และ คามิลา เริ่มมีข่าวลือครั้งแรกในปี 2017 ในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์หลังจากที่เขาเพิ่งมีข่าวเลิกรากับ นีน่า แอกเดล ได้เพียงไม่กี่วัน แต่เวลานั้นทางตัวแทนของทั้งคู่ได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือดังกล่าวก่อนที่ปีต่อมา ทั้งคู่จะเริ่มคบหาอย่างจริงจัง เมื่อควงกันไปร่วมงานวันเกิดของ เอลเลน เดอเจเนเรส ก่อนที่ปีต่อมาจะมีภาพกอดจูบกันในเทศกาลดนตรี Coachella ออกมาในปี 2018 แหล่งข่าวเคยเชื่อมั่นว่า ลีโอนาร์โด และ คามิลา ค่อนข้างจริงจังกับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเคยพูดคุยกันถึงขั้นหมั้นหมาย และ ลีโอนาร์โด ก็ไม่เคยมีท่าทีจริงจังกับผู้หญิงคนไหนมาก่อนเท่า คามิลา แถมยังระบุว่าทั้งคู่เคยพูดคุยกันถึงเรื่องการมีลูกด้วยอย่างไรก็ตามแม้จะคบมานานหลายปี แต่ทาง ลีโอนาร์โด เองก็ไม่เคยคิดจะพูดถึงความสัมพันธ์ครั้งนี้ออกสื่อ ในปี2019 เขาไปร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์เพื่อเดินพรมแดงจากภาพยนตร์เรื่องOnce Upon A Time In Hollywood ขณะที่ คามิลา เดินพรมแดงให้กับละครเรื่อง Mickey And The Bear โดยทั้งคู่ไม่ได้เดินคู่กัน และเขาก็ไม่เคยระบุว่าเธอเป็นแฟนสาวของเขาด้วยในปี 2020 ทั้งคู่ยังเลือกที่จะเดินพรมแดงแยกกัน แต่ก็เปิดตัวว่าเป็นคู่กันออกสื่อเมื่อทั้งคู่นั่งเคียงข้างกันในงานประกาศรางวัลออสการ์ปีนั้น โดยเมื่อเดือน ธ.ค. ที่ผ่านมา ก็มีรายงานว่าทั้งคู่ได้ย้ายเข้าไปอยู่ร่วมบ้านเดียวกันเป็นที่เรียบร้อยแต่หลังจากที่ คามิลา ฉลองวันเกิดอายุครบ 25 ปีไปเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. ที่ผ่านมา คามิลา ก็ถูกเก็บเข้าทำเนียบแฟนเก่าทันทีโดยตอนนี้ทั้งเจ้าตัว และตัวแทนของทั้งสองยังไม่ได้ออกมาพูดอะไรกับกระแสข่าวที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ ลีโอนาร์โด เคยคบกับทั้งและซึ่งส่วนใหญ่จะเขาจะคบกันพวกเธอในช่วงเกือบ 20 หรือ 20 ต้น ๆ และจะยุติความสัมพันธ์ในช่วงที่ฝ่ายหญิงอายุประมาณ 25 ปีแทบทุกครั้งเริ่มจากนางแบบดัง จีเซล บุนด์เชน ที่เริ่มออกเดตกันตั้งแต่เธออายุเพียง18 ปี และคบหากัน 5 ปีก็เลิกรา ซึ่งเธอได้เผยถึง ลีโอนาร์โด ว่า “เราไม่ได้เป็นแฟนกันแล้ว แต่ฉันจะยังเคารพและให้เกียรติเขามากๆ และขอให้เขาโชคดี”จากนั้นก็มาคบหากับ บาร์ ราฟาเอลี ได้ 5 ปี และเลิกรากันเมื่อเธออายุ 25 ปี ซึ่งการแยกทางครั้งนั้นแหล่งข่าวระบุว่า ไม่พร้อมที่จะแต่งงานและต่างก็ค่อนข้างยุ่ง และต่างก็มีเป้าหมายในชีวิตแตกต่างกันจากนั้นก็มีข่าวระหว่างเขากับ เบลค ไลฟ์ลีย์ ซึ่งเวลานั้นเธออายุเพียง 23 ปี ทั้งคู่มีข่าวคบหากันได้ประมาณ1 ปี มีภาพอยู่ด้วยกันทั้งในเวนิส, ลอสแองเจลิส และ นิวยอร์ก ซึ่งเธอยังเคยบินไปหาเขาถึงออสเตรเลีย ขณะถ่ายทำภาพยนตร์The Great Gatsby ที่นั่นด้วยต่อมาเขาก็มีข่าวกับ เอริน ฮีทเธอร์ตัน นางแบบสาววิคตอเรีย ซีเคร็ทซึ่งตอนนั้นมีอายุเพียง 22 ปี ทั้งคู่ออกเดตกันได้เพียง10 เดือนก็แยกทางกันไปด้วยเหตุผลว่างานยุ่งจากนั้น ลีโอนาร์โด ก็มีข่าวกับ โทนี การ์น ที่อายุเพียง 20 – 21 ปี ทั้งคู่คบหากันได้เพียง 2 ปี ก็เลิกรากันไป ซึ่งการเลิกราก็เนื่องมาจาก นางแบบสาวเห็น ลีโอนาร์โด ออกจากไนต์คลับที่ไมอามีพร้อมกับผู้หญิงกว่า20 คนตามมาด้วยการคบหากับ เคลลี โรห์บัค นางแบบสาวที่มีอายุ 25 ปีโดยคบหากันเพียงไม่กี่เดือน ระหว่าง มิ.ย.– ธ.ค.2015 โดยเป็นการเลิกรากันด้วยดีเพราะต่างฝ่ายต่างงานยุ่งต่อด้วยการออกเดตกับ นีน่า แอกเดล ซึ่งตอนนั้นเธออายุเพียง24 – 25 ปี ทั้งคู่คบหากันได้เพียงไม่นานก็จบสัมพันธ์ลงหลังจากที่เธออายุ 25 ปี ในปี2017 ซึ่งเวลานั้นการแยกทางของทั้งคู่เป็นไปด้วยดีเมื่อแหล่งข่าวระบุว่าเหตุผลเป็นเพราะพระเอกดังไม่คิดจะแต่งงาน “เขาไม่พร้อมจะลงหลักปักฐาน เขาไม่มีแนวคิดเรื่องการแต่งงานและมีลูก”