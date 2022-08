ปังสุด ME รับรางวัล World Class Award “นุ้ย สุวิมล” บุกต่อตลาดต่างประเทศ

แรงชัดระดับโลกแล้ว เครื่องดื่ม มี ME (เอนเนจี้ดริงก์ Energy Drink) คุณภาพโดนใจจริง ได้รับรางวัลระดับโลกไปแล้ว ล่าสุด คุณนุ้ย สุวิมล ธนินกุลนาถ ผู้บริหาร มาร์เชลล่า marcella และเครื่องดื่ม มี ME (เอนเนจี้ดริงก์ Energy Drink) ได้รับรางวัลใหญ่ เวิลด์คลาสอวอร์ด World Class Award ตอกย้ำให้เห็นกันชัดๆ แล้ว เครื่องดื่ม มี ME เป็นสินค้าไทย ที่มีคุณภาพระดับโลกของแท้ ยิ่งเห็นชัดมากขึ้นกว่านั้น คือ เครื่องดื่มมี ME ได้สินค้าออกขายไปในกลุ่มอาเซียน อาทิ ประเทศจีน กัมพูชา และลาว ฯลฯคุณนุ้ย สุวิมล เปิดใจดังๆ ไปเลยว่า “ต้องขอบคุณมากๆ นะคะกับ รางวัล เวิลด์คลาสอวอร์ด World Class Award ที่เห็นว่าเครื่องดื่มของเรา มี ME ได้มาตรฐานระดับโลก จริงๆ เราวางแผนการตลาดทั้งไทยและต่างประเทศไปพร้อมๆ กันตั้งแต่เริ่มทำสินค้าแล้ว ทุกๆ ขั้นตอนการผลิต เราใส่ใจตั้งใจ ทำให้มีตราฐานระดับโลกตอนนี้สินค้ามี ME มียอดสั่งซื้อแล้ว จากหลายมณฑลที่จีน รวมถึงที่กัมพูชา ด้วยค่ะ และเรามีแผนที่จะไปต่อในอีกหลายๆ ประเทศด้วย เพื่อให้สินค้าไทย มี ME เป็นเครื่องดื่มคุณภาพ ที่ครองใจชาวโลกต่อไปค่ะติดตามเครื่องดื่มมี ME ได้ทุกโซเซียลเว็บไซต์ : https://www.marcellathailand.com/เพจ: https://www.facebook.com/MEEnergyDrink/ไอจี : https://www.instagram.com/mar.cella_official/Tiktok : https://www.tiktok.com/@meenergy_drink?_t=8VEPQUErJwo&_r=1