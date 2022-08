หนุ่มสาวต้องรู้! ซื้อน้ำหอมอย่างไรให้ปลอดภัยไม่เสี่ยงปลอม!

น้ำหอมนั้นถือเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมบุคลิกภาพและเสริมภาพลักษณ์ให้กับทั้งชายหนุ่มและหญิงสาว ทั้งยังเหมาะกับการสร้างสรรค์ลุคใหม่ ๆ อีกด้วย ฉะนั้นแล้วน้ำหอมจึงเปรียบได้กับเครื่องประดับอีกหนึ่งชิ้นที่ขาดไม่ได้ แน่นอนว่าด้วยความที่น้ำหอมนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลากหลายยี่ห้อ หลายรุ่น ทำให้หลายคนกังวลว่าควรจะซื้ออย่างไรให้ปลอดภัยและไม่เสี่ยงกับน้ำหอมปลอมที่ทำให้เสียทั้งเงินทั้งอารมณ์ วันนี้เราจะมาแนะนำเคล็ดลับน่ารู้ในการเลือก ซื้อน้ำหอม ให้ปลอดภัย มาดูกันเลยรู้แล้วบอกต่อ! เทคนิคเลือกซื้อน้ำหอมให้ปลอดภัยไม่เสี่ยงโดนโกง1. ซื้อจากร้านที่น่าเชื่อถือเคล็ดลับแรกในการซื้อน้ำหอมให้ไม่เสี่ยงกับการถูกหลอกลวงโดยมิจฉาชีพ ก็คือซื้อจากร้านที่น่าเชื่อถือ เช่น Official Shop ในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ หรือตัวแทนจำหน่ายที่เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าบิวตี้ระดับโลก แต่หากใครที่ไม่สะดวกในการไปเลือกซื้อด้วยตัวเอง แนะนำว่าให้สั่งผ่านเว็บไซต์ Official Store ของบรรดาแบรนด์ที่เราสนใจเลยจะดีที่สุด ไม่ควรเลือกซื้อจากเว็บไซต์ที่ไม่มีที่มา ไม่มีตัวตน และไม่สามารถตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าได้ เพราะมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับสินค้าลอกเลียนแบบ2. ราคาจะต้องเหมาะสมหากใครที่กำลังจะสั่งซื้อน้ำหอมแล้วรู้สึกดีใจว่าค้นเจอสินค้าราคาถูกกว่าที่เคยเจอมา อย่าพึ่งชะล่าใจ เพราะสินค้าใด ๆ ก็ตามที่ราคาถูกกว่าความเป็นจริง หากไม่ใช่ส่วนลดที่อยู่บนเว็บไซต์ Official Store ย่อมมีความเสี่ยงสูงที่จะเจอกับของปลอม หลายครั้งที่ผู้ถูกหลอกลวงพบว่าแม้จะได้รับสินค้าส่งถึงมือจริง แต่กลับกลายเป็นขวดที่ดูแปลกตาและกลิ่นที่ประหลาด ต่างกับกลิ่นหอมที่ต้องการเป็นอย่างมาก ฉะนั้นแล้วจึงควรระวังในการซื้อของที่ราคาถูกเกินจริง3. ตรวจเช็กจากรีวิวอีกหนึ่งเคล็ดลับที่จะช่วยให้เราซื้อน้ำหอมที่ต้องการได้อย่างปลอดภัยและมีความเสี่ยงน้อยที่สุดก็คือการตรวจเช็กจากรีวิวที่มีอยู่บนเว็บไซต์ เพื่อดูว่าผู้ที่มารีวิวนั้นมีตัวตนจริงหรือไม่ เสียงในการรีวิวไปในทางเดียวกันไหม มีการรีวิวเกิดขึ้นนานแค่ไหนแล้ว วิธีนี้จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้เราได้อีกขั้น ว่าเคยมีการซื้อขายจริงและได้รับสินค้าจริงมาก่อน4. ไม่ซื้อน้ำหอมแบ่งขายอีกหนึ่งแหล่งที่หลายคนพบเจอสินค้าลอกเลียนแบบมากที่สุดก็คือการซื้อน้ำหอมจากตัวแทนที่อ้างว่าจำหน่ายน้ำหอมแบ่งขาย แม้จะมีความเป็นไปได้ว่าเป็นน้ำหอมแท้ที่นำมาขายจริง แต่ส่วนใหญ่แล้วก็อาจพบเจอกับน้ำหอมลอกเลียนแบบที่นำมาบรรจุใส่ขวดขนาดเล็กและขายในราคาที่สูงเกินจริง แนะนำว่าหากต้องการทดสอบกลิ่น ให้ไปปรึกษาที่เคาน์เตอร์หรือหน้าร้านของน้ำหอมที่เราต้องการซื้อโดยตรงจะดีกว่า