สนช.พร้อมโชว์สุดยอดนิทรรศการ “Bloom 2022 : The Southern Blooming” ผ่านการอวดโฉมผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชายแดนใต้

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดงานแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ผ่านการอวดโฉมกว่า 20 ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ภาคใต้ชายแดน ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Southern Blooming” พร้อมกับเปิดตลาดนัดนวัตกรรมเพื่อเป็นการขยายช่องการทำธุรกิจรูปแบบใหม่ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ และก่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ แพวิศวาดี (โกดังพี่ป๋อง) ถนนปัตตานีภิรมย์ ย่านเมืองเก่าปัตตานี จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2565สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ได้มีการจัด “นิทรรศการแสดงผลงานผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ (BLOOM 2022 : The Southern Blooming)” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “การพัฒนาและสร้างโอกาสทางด้านธุรกิจนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ สำหรับผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของพื้นที่ภาคใต้ชายแดน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มโอกาสทางการค้าและเป็นการส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อันได้แก่ ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ทั้งด้านพหุวัฒนธรรม วิถีชุมชน เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งถือเป็นโอกาสในการการเปิดประตูสู่การเชื่อมโยงไปยัง AEC ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยในปีนี้ สนช. ได้ร่วมกับทีมที่ปรึกษาและนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความเชี่ยวชาญ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี อ.ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต อาจารย์ประจำหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นหัวหน้าโครงการ ในการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ในชุมชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ จำนวนมากกว่า 20 ผลิตภัณฑ์ ที่ประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องดื่ม กลุ่มอาหารและสมุนไพร กลุ่มของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก และ กลุ่มการท่องเที่ยวชุมชน โดยมีแนวคิดการพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค พร้อมสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของพื้นที่ชายแดนภาคใต้ เพื่อยกระดับสู่ตลาดสากล โดยทีมนักพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ อาทิ ดร. กรกต อารมณ์ดี ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ อาจารย์ภัทรนิษฐ์ ศรีบุรีรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร อาจารย์ศุภชัย แกล้วทนงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้าไลฟ์สไตล์ อาจารย์พรหมพิริยะ หงษ์ยนต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร จนทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่สวยงามและนำไปใช้ได้จริง ได้แก่ การปรับเปลี่ยนลวดลายผ้าบาติกและวัสดุที่ใช้ในการย้อมสี จากกลุ่มเก๋บาติก การพัฒนาน้ำผึ้งมาเป็นเยลลี่น้ำผึ้ง จากร้านชันโรงแว้งที่รัก การพัฒนาหน่อไม้กวนเป็นลูกอมหน่อไม้ จากวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตกรบ้านเตาะดีเม๊าะ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับเซรัมบำรุงผิวหน้า จากวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปพิกุลทอง OK DEE เป็นต้นสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาจะนำมาจัดแสดงใน “นิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ (The Southern Blooming)” ณ แพวิศวาดี (โกดังพี่ป๋อง) ถนนปัตตานีภิรมย์ ย่านเมืองเก่าปัตตานี จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน 2565 ทั้งนี้ ภายในงานยังคงมีกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อ “การสร้างโอกาสทางด้านธุรกิจนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ สำหรับผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์อย่างยั่งยืน”กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก อาหาร และเครื่องดื่ม กิจกรรมตลาดนัดนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ และการนำเสนอหนังสั่นที่ถ่ายทำจากผลิตภัณฑ์ทั้ง 20 ผลิตภัณฑ์ ในมุมมองที่สะท้องด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ชายแดน ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการได้มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนา สู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และเป็นการสร้างการรับการรู้ให้กับผู้ที่สนใจได้เข้าเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีความหลากหลาย สามารถต่อยอดให้เกิดการพัฒนาธุรกิจในพื้นที่ให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมชม “นิทรรศการ The Southern Blooming ” และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ที่ผ่านการพัฒนาจากในโครงการ ณ แพวิศวาดี (โกดังพี่ป๋อง) ถนนปัตตานีภิรมย์ ย่านเมืองเก่าปัตตานี จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 -17.00 น. และผู้ที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 093-729-1665 คุณศิริเพ็ญ หรือติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ทางเพจ Bloom: The Southern Bloomingสำหรับกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน และตลาดนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ มีจำนวน ๒๒ ชุมชน ได้แก่1. วิสาหกิจชุมชนอิบหนุเมาว์ลา2. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มซาลามัต3. วิสาหกิจชุมชนพัฒนาส้มโอปูโกยะรัง4. Wcare5. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้ามัดย้อมสีมายาหน้าถ้ำ6. ยาริงบาติก7. ชันโรงแว้งที่รัก8. วิสาหกิจชุมชน Fananda บ้านเจ๊ะเด็ง9. ตานีบาติก10. วิสาหกิจอามีนตาลโตนด11. วิสาหิจชุมชนเกษตรแปรรูปพิกุลทอง OK Dee12. เครื่องหนังสันกาลาคีรี13. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านเตาะตีเม๊าะ14. Change15. Digital4peace16. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมน้ำผึ้งป่าสู่ตลาดออนไลน์17. Sarang18. Adelkraf19. กลุ่มเก๋บาติก20. กลุ่มผลิตภัณฑ์ธรรมชา/เครื่องแกง21. กลุ่มกระจูดโคกพะยอม22. วิสาหกิจชุมชนกัทลี หัตถกรรมกาบกล้วยBloom Deep Southกิจกรรมการพัฒนาและสร้างโอกาสทางด้านธุรกิจนวัตกรรมสำหรับผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของพื้นที่ภาคใต้ชายแดนโดย #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)#NIA#BLOOM2022