เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จับมือ เชฟอิน จากร้าน In De Bake ยกคาเฟ่มาไว้ที่โรงภาพยนตร์ ซื้อตั๋วหนัง 1 ที่นั่ง รับบริการเสิร์ฟฟรี!! ที่ โรงภาพยนตร์ VIP Cinema

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) จับมือจากร้าน In De Bake ยกคาเฟ่มาไว้ที่โรงภาพยนตร์เอาใจคนรักหนังให้ได้ ลิ้มลองเมนูพิเศษซิกเนเจอร์ดิชที่รังสรรค์โดยฝีมือเซฟอิน ด้วยการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีมาเป็น Welcome Set กับเมนูที่หลากหลายสลับผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้เลือกชิม ไม่ว่าจะเป็น สลัดอกไก่นุ่มกับไวน์ขาวครีมซอส,​ สปาเก็ตตี้ครีมไข่กุ้ง, มักกะโรนีผัดไก่ย่างน้ำพริกเผา รวมทั้งเมนูของหวาน มัฟฟินช็อกโกแลตนูเทลล่า, ทาร์ต ช็อคโกแลตคาราเมลเม็ดมะม่วงหิมพานต์ และ มัฟฟินวานิลานูเทลล่าช็อคโกแลตครัมเบิล เมื่อลูกค้าซื้อบัตรชมภาพยนตร์ทุก 1 ที่นั่ง เลือกรับบริการเสิร์ฟฟรี 1 เมนู พร้อมซอฟดริ้ง สิทธิพิเศษนี้มอบให้ลูกค้าที่เข้าใช้บริการโรงภาพยนตร์พิเศษ หรือ VIP Cinema ที่ โรงภาพยนตร์ Honda Ultimate Screen พารากอน ซีนีเพล็กซ์,​ โรงภาพยนตร์ Aeon Ultra Screen ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต, โรงภาพยนตร์ VIP Cinema ไอคอน ซีเนคอนิค และ โรงภาพยนตร์พิเศษ อีก 19 สาขาในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดมาพร้อมกับการบริการที่อำนวยความสะดวกที่ดูแลบริการลูกค้าอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ก้าวแรกที่คุณเข้าสู่โรงภาพยนตร์ ด้วยความพิเศษกว่าโรงภาพยนตร์อื่น ๆ กับการให้บริการแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ภายในเลานจ์ของโรงภาพยนตร์ VIP Cinema ด้วยบริการ Welcome Drink, Personal Butler, ห้องน้ำส่วนตัว รวมถึงในโรงภาพยนตร์ จะมี Cocoon Seat ที่ปรับเอนนอนได้ พร้อม หมอน ผ้าห่ม สลิปเปอร์ ไว้คอยให้บริการในทุกที่นั่ง เพื่อยกระดับประสบการณ์การชมภาพยนตร์ที่เหนือระดับแบบแตกต่าง นอกจากนี้ ระหว่างรอชมภาพยนตร์สามารถกดปุ่มเรียกพนักงานสั่งป๊อบคอร์นให้เข้ามาเสิร์ฟได้อีกด้วย มาร่วมสัมผัสประสบการณ์เฟิสต์คลาสในแบบของคุณได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป