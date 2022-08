“เบลล่า ราณี” สวยอย่างมีสไตล์ คว้าแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของ บาจา ประเทศไทย

บาจา (Bata) ประเทศไทย แบรนด์รองเท้าระดับโลกจากยุโรปที่มีดีไซน์ทันสมัย สวมใส่สบาย และราคาคุ้มค่าตอบโจทย์ความต้องการของทุกคนในครอบครัว ซึ่งอยู่คู่คนไทยมานานกว่า 90 ปี จัดงาน Surprisingly Bata Event เปิดตัวแคมเปญใหม่เพื่อตอกย้ำแบรนด์ดีเอ็นเอที่มีความสบายอย่างมีสไตล์ (Style with Comfort) พร้อมสื่อสารไปถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ ผ่านสองคนดัง นำโดย นางเอกคนดัง “เบลล่า- ราณี แคมเปน” นั่งแท่น “แบรนด์แอมบาสเดอร์” คนแรก และหนุ่มเจ้าเสน่ห์ “ลี - ฐานัฐพ์ โล่คุณสมบัติ” Friend of Bata ณ สยามเซ็นเตอร์ ชั้น G โซน Atrium 2วิลาสินี ภาณุรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บาจา (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “Bata คือ แบรนด์ผู้ชำนาญด้านรองเท้าจากยุโรปซึ่งอยู่คู่กับคนไทยมากว่า 90 ปี และด้วยประสบการณ์กว่า 120 ปี เราคัดสรรและออกแบบรองเท้าที่มีคุณภาพเพื่อการสวมใส่ในทุกโอกาส และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย ทั้งผู้ชาย ผู้หญิง และเด็ก กับการเปิดตัวแคมเปญ Surprisingly Bata ที่เราตั้งใจจะทำให้แคมเปญนี้ชัดเจนยิ่งขึ้น ว่าเราจะนำแบรนด์ดีเอ็นเอที่มีความสบายอย่างมีสไตล์ (Style with Comfort) มาถ่ายทอดและสื่อสารแบบใหม่ เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคุณแม่ และกลุ่มคนเจน X-Y โดยครั้งนี้เราได้เปิดตัวนางเอกคนดัง “เบลล่า- ราณี แคมเปน” เป็น “แบรนด์แอมบาสเดอร์” คนแรกให้กับบาจา ประเทศไทย และ “ลี - ฐานัฐพ์ โล่คุณสมบัติ” Friend of Bata เพื่อเป็นตัวแทนของผู้หญิง และผู้ชายในแบบบาจา และสื่อสารไปถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ ให้หันมาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของบาจาในทุกโอกาส และทุกช่วงของชีวิต”นอกจากนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจากดาราและเซเลบริตี้ อาทิ ซี- พฤกษ์ พานิช, นุนิว- ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์ม.ร.ว.แม้นนฤมาส สวัสดิ์-ชูโต ยุคล, มาลินี มะลิ โคทส์, โดม เพชรธำรงชัย และปอนด์-หฤทัย ไชยันต์ ณ อยุธยา มาร่วมงานอีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามสินค้าได้ที่ร้านบาจา และห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ หรือช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://www.bata.co.th/ , Line Official: @Batathailand, Lazada : Bata Thailand https://bit.ly/3uCDq5R , Shopee : Bata Official Store https://bit.ly/336mjek