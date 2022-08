“กวินท์” โชว์ซีนสวีตจูบดูดดื่ม“ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา” ไกลถึงลอนดอน อ้อนทริปนี้ขอลูกสาว

ลัดฟ้าท่องเที่ยวเติมความหวานให้ชีวิตคู่ สำหรับนักร้องหนุ่มและภรรยาสาวขาวหมวยสุดเซ็กซี่ซึ่งล่าสุดทั้งคู่เกี่ยวก้อยออกทริปพักผ่อนไกลถึงลอนดอน ประเทศอังกฤษพร้อมทั้งเสิร์ฟโมเมนต์แบบคนสวย คนหล่อกับลุคเท่ๆ ดุจมาเดินแฟชั่นผ่านอินสตราแกรมส่วนตัวให้แฟนๆได้ฟินกัน นอกจากนั้นยังสาดซีนสวีตหวาน ลุ้นข่าวดีลูกคนที่สองมาให้แฟนๆ ได้เห็นกันอีกด้วย โดยงานนี้ได้โพสต์คลิปขณะที่กำลังจูบดูดดื่มกับภรรยา ท่ามกลางแสงอาทิตย์ที่สาดส่อง พร้อมเขียนแคปชั่นว่า“Growing up in the UK since I was young has truly shown me that being yourself and sharing love and kindness is not something to hide. The freedom of choice is your own and is still respected by others. ทริปนี้ขอลูกสาวให้แดดดีนะ @pantipa.a”ด้านสาวปุ้มปุ้ยก็ไม่พลาดเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับหนุ่มกวินท์ว่า “อ่านจนจบ เข้าใจอยู่ประโยคเดียว” ขณะที่คุณสามีก็ได้เข้ามาคอมเมนต์กลับอีกครั้งว่า “I love you”