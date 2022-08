ปักหมุดกลางสยาม!! กันยาเตรียมผิวของคุณให้พร้อม เอาใจคนรักสวยด้วยกิจกรรมสุดปัง EARTH LAB EVENT BY Dr.CBD

Dr.CBD ส่งกิจกรรมสุดฟินเอาใจคนรักสวยตั้งบูธกิจกรรมปักหลักกลางสยามกับ “EARTH LAB EVENT BY Dr.CBD” เตรียมผิวของคุณให้พร้อมแล้วมาร่วมสนุกกับกิจกรรม งานนี้ Dr.CBD ยกทัพสินค้าผลิตภัณฑ์สารสกัดจากกัญชา กัญชง และกระท่อม มาให้สัมผัสและทดลอง พร้อมกิจกรรมไฮไลท์กับการเปิดตัวสินค้าน้องใหม่การันตีคุณภาพสร้างโดยนวัตกรรมระดับโลก โดยภายในงานนอกจากจะได้พบกับสินค้าคุณภาพเกรดพรีเมียมที่พร้อมด้วยคุณสมบัติในการดูแลผิวได้อย่างตรงจุด ยังมีโซน Skin Analyzer ผู้เข้าร่วมงานสามารถวิเคราะห์ผิวหน้าด้วยเครื่อง Smart Mirror Pro ด้วยการถ่ายภาพแล้วนำมาวิเคราะห์ผล ซึ่งทำให้สามารถทราบถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนใบหน้าของคุณห้ามพลาด!! กับกิจกรรมต่างๆ เพียงแค่ซื้อสินค้าใดก็ได้ในแบรนด์ Earthlab ครบ 500 บาท และ บันทึกภาพหน้าจอ คำสั่งซื้อสำเร็จ ที่มีเลข Order ส่งมาที่ Line@ : @dr.cbd รับฟรีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็น Skin Analyzer วิเคราะห์ผิวด้วยเครื่อง Smart Mirror Pro หรือ ร่วมทำ Workshop “Feel The Magic In Your Hands” ทำลิปสติก D.I.Y. สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับกูรูมากฝีมือได้ทันที ทั้งนี้ กิจกรรม “Feel The Magic In Your Hands” มีแค่วันละ 3 รอบ และจํากัดจํานวนผู้เข้าร่วมเพียง 12 ท่าน / รอบ เท่านั้น!!สามารถเข้าร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้ - 4 กันยายน 2565นอกจากนี้ภายในงาน “EARTH LAB EVENT BY Dr.CBD” ยังมีการจัดโปรโมชั่นขนทัพสินค้ามาร่วมแคมเปญมากมาย ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 2-4 กันยายน นี้ ณ ลาน Atrium 2 ชั้น G ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/drcbdinnovation หรือ https://drcbdgroup.com/