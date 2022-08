“เจดับเบิ้ลยูดี” เปิดมุมมองใหม่แห่งวงการโลจิสติกส์ ปล่อยหนังสั้นสุดเท่คลาสสิกชุด JWD DNA ชูแนวคิด “THINK EVERYTHING LOGISTICS” สะท้อนตัวตนขององค์กรระดับดีเอ็นเอ

ครั้งแรกในรอบ 43 ปี JWD ฉีกรูปแบบการโฆษณาแบบดั้งเดิม สร้างสรรค์คลิปไวรัลความยาว 4 นาที ชวนค้นหาส่วนที่เล็กที่สุดและดีที่สุดของ JWD ตอกย้ำผู้ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจรชั้นนำระดับอาเซียน“เพราะโลจิสติกส์ไม่ใช่แค่คิด แต่มันคือชีวิตเรา” สโลแกนที่สะท้อนตัวตนระดับดีเอ็นเอ ของ บมจ. เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ หรือ JWD บริษัทผู้นำด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนครบวงจรที่ก่อตั้งขึ้นโดยตระกูลบัณฑิตกฤษดา ในปี พ.ศ. 2522 เริ่มต้นจากธุรกิจโลจิสติกส์เฉพาะทาง สู่ โลจิสติกส์และซัพพลายเชนเต็มรูปแบบ ให้บริการจัดการคลังสินค้าทุกประเภท บริการขนส่งกระจายสินค้า และ ขยายความเชี่ยวชาญสู่ภูมิภาคอาเซียน.. ปัจจุบัน JWD ได้ต่อยอดการให้บริการโลจิสติกส์โซลูชั่นใหม่ๆ ไปยังกลุ่ม B2C ให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์ปัจจุบันและเทรนด์โลก ย้ำความเป็นผู้นำที่เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับอาเซียนจากความสำเร็จและวิสัยทัศน์ของผู้นำองค์กรที่นำพาบริษัทฯ เติบโตแบบก้าวกระโดดและกำลังจะดันรายได้ทะลุหมื่นล้าน ภายในปี พ.ศ. 2568 นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้แก่วงการโลจิสติกส์ ฉีกรูปแบบการโฆษณาแบบดั้งเดิม (Traditional Media) สร้างสรรค์คลิปไวรัล เปิดตัวสื่อโฆษณาหนังสั้นชุด “JWD DNA” ผ่านแนวคิด “Think Everything Logistics” มุ่งขยายกลุ่มลูกค้าองค์กรสู่กลุ่ม B2C ด้วยการสื่อสารเรื่องราวการทำโลจิสติกส์ที่แตกต่าง สะท้อนดีเอ็นเอของคน JWD ผ่านหนังโฆษณาชุดแรกในรอบ 43 ปีนายชวนินทร์ เปิดเผยถึงจุดเริ่มต้นของไอเดียหนังสั้น JWD DNA ว่า หนังสั้นชุดนี้มีที่มาจากปรัชญาการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ว่า “Think Everything Logistics - ในทุกลมหายใจของเรา คือ โลจิสติกส์” โดย “เรา” ในที่นี้ก็คือพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ที่มีความเป็น Entrepreneurship กล้าที่จะคิดริเริ่มและลงมือทำ การให้บริการที่เกินความคาดหมาย พร้อมเปลี่ยนแปลงพัฒนาและมุ่งหน้าสู่จุดหมาย ทั้งหมดนี้หล่อหลอมให้เป็นดีเอ็นเอของ JWD จึงเกิดเป็นสโลแกน “เพราะโลจิสติกส์ไม่ใช่แค่คิด แต่มันคือชีวิตเรา” ที่ปรากฏในหนังสั้นด้วยการเล่าเรื่องผ่านตัวละครนักสืบ จอห์น วินเทอร์ ที่บุกเข้าไปในอาณาจักรโลจิสติกส์เพื่อปฏิบัติภารกิจลับที่ เจดับเบิ้ลยูดี แหลมฉบัง คอมเพล็กซ์ จ.ชลบุรี หลังจากสืบทราบมาว่า “ที่นี่มีดีเรื่อง Logistics” จึงเข้าไปสืบค้นหาข้อมูลว่าที่ JWD มีดีตรงไหน โดยบุกเข้าไปในอาณาจักรโลจิสติกส์เพื่อค้นหาส่วนที่เล็กที่สุด และดีที่สุดของ JWD และเมื่อเข้าไปก็ได้พบตัวละครที่เป็นตัวแทนพนักงาน JWD ถ่ายทอดภารกิจหลักและนำเสนอตัวตนของแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็น รปภ. แม่บ้าน พนักงานซัพพลายเชน พนักงาน IT Solution ซึ่งแต่ละคนมีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนและให้บริการผ่าน Total Logistics Solution ที่คอยช่วยเหลือลูกค้าในทุกเส้นทางธุรกิจด้วยความจริงใจ และสุดท้ายคือการฉายภาพให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่กว้างและไกลกว่าของ CEO ที่นำพา JWD ให้เป็นบริษัทโลจิสติกส์ที่มีความแตกต่าง เพราะ #ดีเอ็นเอ ของ JWD คือ ทุกคนมองไปข้างหน้า คิดเผื่ออนาคตอยู่เสมอคิด ในทุกลมหายใจของเรา คือ “โลจิสติกส์”“มุมมองของคนทั่วไปเข้าใจว่าโลจิสติกส์ คือ การขนส่ง บางคนมองว่า คือ ค่าใช้จ่าย แต่เราพยายามแสดงให้เห็นว่า JWD สามารถเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ ช่วยให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันในตลาดได้มากขึ้น ตัวละครทุกตัวที่ปรากฏในหนังเป็นตัวแทนที่นำเสนอตัวตนแบรนด์ JWD ผ่าน Total Logistics solution พร้อมเครือข่ายพันธมิตรระดับโลก และการจัดการด้วยระบบ Automation เพื่อให้การขยายธุรกิจของลูกค้าเป็นไปอย่างต่อเนื่องและไร้ขีดจำกัด"โดยเป้าหมายของหนังสั้นครั้งนี้ เราต้องการให้ JWD เป็นที่รู้จักในฐานะโลจิสติกส์ที่แตกต่างจากคนอื่น ด้วยการสร้างการรับรู้แบรนด์ JWD Group ผ่านสื่อโฆษณาหนังสั้น ชุดยาว 4 นาที, ชุดสั้น 30 วินาที และ โฆษณาแบนเนอร์ โดยจะเห็นได้ว่าในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมา JWD ได้ขยายตลาดไปเจาะกลุ่ม B2C มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น บริการห้องเก็บของให้เช่า บริการขนส่งเย็นแบบด่วน บริการจัดเก็บผลงานศิลปะ ด้วยบริการต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นเราจึงต้องการขยายการรับรู้แบรนด์สู่ฐานลูกค้าที่กว้างขึ้นทางด้าน ทีม Impassion ผู้สร้างสรรค์หนังสั้นชุด JWD DNA ได้เล่าถึงหนังโฆษณาชุด “JWD DNA” ว่า “ทางทีมงานได้หยิบเอามุม insights จริง จากการที่ได้รับโจทย์และทำงานร่วมกับทีม JWD มาร่วมถ่ายทอดให้ผู้ชมหนังเรื่องนี้ได้เข้าใจถึง #ดีเอ็นเอ ความเป็นโลจิสติกส์ในตัวพนักงานและองค์กรจริงๆ ที่ไม่ใช่แค่แสดงในหนัง..นอกจากความยิ่งใหญ่ของท่าเรือ, เครื่องจักร, สายพาน, คลังสินค้า, พนักงาน แล้ว ส่วนที่เล็กที่สุดที่อยู่เบื้องหลังของอาณาจักรโลจิสติกส์ที่ยิ่งใหญ่ หน้าตามันเป็นอย่างไร พวกเราจึงคลอดคำว่า DNA ของโลจิสติกส์ออกมา เพราะพวกเราเชื่อว่า การทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ มักเกิดจากพลังเล็กๆ ภายในที่เป็นหนึ่งเดียว...“JWD.N.A.” นี่แหละคือสิ่งที่พวกเราอยากถ่ายทอด จึงเป็นที่มาของการเล่าเรื่องผ่านการบุกเข้าไปในอาณาจักรโลจิสติกส์เพื่อค้นหาส่วนที่เล็กที่สุด และดีที่สุดของ JWD”“โดยความท้าทายของการทำงานครั้งนี้ คือ การฉายภาพอาณาจักรโลจิสติกส์ด้วยวิธีการใหม่ให้มีความเท่และคลาสสิก เติมเสน่ห์ให้กับแบรนด์ให้ดูน่าติดตามตลอดเรื่องราว ที่สำคัญต้องครอบคลุม ดูจบแล้วเข้าใจได้จริงๆ ว่าโลกของ JWD มีอะไรมากกว่าที่ทุกคนคิด ด้วยไอเดียตั้งต้นที่แข็งแรง และ “ดีเอ็นเอ” ที่ชัดเจนของ JWD ทำให้ทีมงานมองเห็นภาพสุดท้ายของหนังชัดมากสามารถต่อยอดจินตนาการและใส่ไอเดียได้เต็มที่ในการถ่ายทำทุกช็อต รู้สึกสนุกที่ได้ทำและภาคภูมิใจในงานนี้มาก พูดได้คำเดียวว่าประสบการณ์ที่ทีมงานยังพูดกันจนการทำงานจบคือ “ขาสั่นมากเมื่อได้ไปยืนบนเครนยกตู้สินค้าที่ความสูงกว่า 40 เมตร”ฝากติดตามและรับชมหนังสั้น “ชุด JWD DNA เพราะโลจิสติกส์ไม่ใช่แค่คิด แต่มันคือชีวิตเรา” ได้แล้ววันนี้ บนทุกสื่อออนไลน์ ได้แก่• Youtube: https://youtu.be/9pJyDc_8UHQ• Facebook: https://www.facebook.com/JWDGroupLogistics• Website: www.jwd-group.com และ โฆษณาบนเว็บไซต์ที่เป็นเครือข่ายกับทาง Google