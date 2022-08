“โอห์ม-ฟลุ้ค” อวดโมเมนต์จิ้น! ใน “OHM FLUKE FALLING FOR YOU FANMEET” พร้อมโชว์สุดพิเศษ “Falling For You” เพลงอบอุ่นแทนคำขอบคุณให้แฟนๆ

หลังปล่อยมิวสิกวิดีโอ “Falling For You” เพลงอบอุ่นแทนคำขอบคุณจากใจให้ My Blue หรือแฟนคลับของคู่จิ้นสุดฮอต “โอห์ม ฐิติวัฒน์ ฤทธิ์ประเสริฐ” และ “ฟลุ้ค ณธัช ศิริพงษ์ธร” พร้อมเสิร์ฟกิจกรรม “OHM FLUKE FALLING FOR YOU FANMEET” งานมีตติ้งที่คิดถึงกับเรื่องราวสุดประทับใจในความผูกพันกันมายาวนานกว่า 3 ปี ซึ่งมีแฟนคลับเข้าร่วมงาน ณ Rose Hall อาคาร RS Group ถนนประเสริฐมนูกิจ มากถึง 200 คนโดยบรรยากาศในงานเริ่มคึกคักเมื่อบรรดาแฟนคลับต่างทยอยมาลงทะเบียนพร้อมตรวจ ATK ตามมาตรการความปลอดภัย ก่อนจะได้เลือกแวะเติมพลังกับอาหาร เครื่องดื่มแสนอร่อยจาก Food support ที่จอดเรียงรายให้เลือกชิมอย่างละลานตา จากนั้นก็ถึงเวลาขึ้นมาพบกับเค้กก้อนโตที่มีสแตนดี้ โอห์ม-ฟลุ้ค ขนาดเท่าตัวจริงให้แฟนๆ ได้ยืนถ่ายรูป ก่อนเข้าไปกรี๊ดสนั่นลั่นฮอลล์เพราะ โอห์ม-ฟลุ้ค หรือ พ่อหมี และเจ้าแก้มก้อน ตัวจริงเสียงจริงวิ่งขึ้นเวทีเสิร์ฟโมเมนต์ฟินๆ ให้เหล่า My Blue ได้ย้อนกลับไปรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญๆ ที่เรียงร้อยเป็นเรื่องราวสุดประทับใจตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผูกพันกันมา ก่อนจะพากันเล่นเกมจับสลากผู้โชคดีมอบของรางวัลสุดน่ารักที่หาซื้อไม่ได้เพราะมีลายเซ็นของทั้งคู่อย่าง ตุ๊กตาน้องหมีขนนุ่ม ผ้ากันเปื้อนสุดเก๋ ผ้าห่มผืนใหญ่ แถมยังได้ถ่ายรูปแบบจิ้นๆ กับฉากฟินๆ ที่จำลองมาจากเอ็มวี “Falling For You” ที่เพิ่งปล่อยเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมาจากนั้นทั้งคู่ยังได้โชว์เพลง “Falling For You” ซิงเกิลพิเศษที่ถ่ายทอดความรักความผูกพันของ โอห์ม-ฟลุ้ค และ My Blue ออกมาเป็นบทเพลงอบอุ่นความหมายดีที่แทนทุกคำขอบคุณและความรักที่อบอวลอยู่ในหัวใจ แต่ความประทับใจไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น เพราะงานนี้ทีม My Blue ทำเซอร์ไพรส์กลับ จัดตั้งขบวนแห่ขันหมากโห่ร้องขึ้นบนเวทีเหมือนพิธีหมั้นหมาย พร้อมขอให้ทั้ง โอห์ม-ฟลุ้ค สวมแหวนให้กันและกันแทนคำสัญญาว่าจะเดินเคียงคู่กันและกันตลอดไป ถือเป็นภาพส่งท้ายกิจกรรมที่สุดฟิน จิ้นชนิดที่แฟนๆ พลังเลือดสีฟ้า My Blue จะได้เก็บเป็นความทรงจำดีๆ ที่จะคงอยู่ในใจของทุกๆ คนส่วนใครที่พลาดงานนี้ ก็สามารถฟินกับมิวสิกวิดีโอเพลง “Falling For You” ได้ที่ YouTube และ Facebook RSFRIENDS >> https://bit.ly/3AuCjs0หรือจะดาวน์โหลดเสียงรอสาย *339809 และฟัง streaming ได้ที่ Apple Music, JOOX, Spotify และ Plern