"แอน จักรพงษ์" พารายการ Project Runway Thailand เฉิดฉายบนเวที THE CONTENTASIA SUMMIT 2022

การประกวดในชื่อจัดโดยนิตยสาร ContentAsia ในฐานะผู้นำของสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัลในต่างประเทศที่นำเสนอข่าวเชิงลึก บทวิเคราะห์และความเคลื่อนไหวของตลาดคอนเทนต์ในเอเชียมาต่อเนื่องและยาวนานถึง 15 ปี และการประกวดนี้จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลอันทรงเกียรติให้กับคอนเทนต์คุณภาพในเอเชียทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังรวมถึง 21 สาขารางวัล โดยงานปีนี้จัดขึ้นที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก ซึ่ง Project Runway Thailand รายการวาไรตี้ด้านแฟชั่นชื่อดังระดับโลกที่นำพาและคว้าลิขสิทธิ์มาผลิตในเวอร์ชั่นไทยเป็นปีแรกและได้ออกอากาศให้ชมทางช่อง JKN18 ซึ่งรายการในซีซั่นแรกนี้พึ่งจะลาจอไปเมื่อไม่นานก็ได้เข้าชิงรางวัลในสาขา Best TV Format Adaptation (Unscripted) in Asiaนอกจากนี้ก่อนที่จะมีการประกาศรางวัลผู้ชนะจากสาขาต่างๆนั้น ก็มีอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่เกิดขึ้นก่อนการประกาศรางวัลนั่นก็คือ ‘The CONTENTASIA SUMMIT 2022’ โดยเวทีดังกล่าวนี้ก็คว้าเจ้าแม่คอนเทนต์ระดับเอเชียอย่าง แอน จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย Indra Suharjoon Executive Producer และธรณ ชัชวาลวงศ์ Designer, Mentor พูดคุยถึงความสำเร็จอันเฉิดฉายของ Project Runway Thailand ในหัวข้อ ‘Walk The Talk – Project Runway’ บนเวทีแอน จักรพงษ์ ได้เผยว่า ‘สำหรับซีซัน 1 ที่พึ่งจบไปไม่นานมานี้ ขอเป็นตัวแทนรายการขอบคุณแฟนๆของช่อง แฟนรายการทุกคนมากๆ รายการได้รับการตอบรับดีมากทั้งในแง่ของเรตติ้งในช่วงเวลาของการออกอากาศ และการติดตามผ่านในทุกช่องทางออนไลน์ เรียกว่าเกิดคอมมิวนิตี้หรือฐานแฟนรายการขึ้นมาเป็นกลุ่มใหญ่ และต่างรอคอยซีซั่น 2 ที่จะกลับมาอีกครั้ง นอกจากนี้รายการนี้ยังเป็นการเลือกฟอร์แมทคอนเทนต์แฟชั่นระดับโลกมาทำในเวอร์ชั่นไทยเพื่อโชว์ศักยภาพ โชว์ฝีมืองานออกแบบของเหล่าดีไซน์เนอร์ไทยที่เป็นผู้เข้าประกวดในรายการให้งานออกแบบเสื้อผ้าได้ออกไปเฉิดฉายและไปปรากฏยังสายตาผู้คนทั่วโลก เป็นความภูมิใจของเราทุกคนที่มีส่วนร่วมในรายการทั้งหมด และปีหน้าปี 66 นี้เตรียมพบกันกับซีซั่น 2 ที่รับรองว่าจัดเต็ม สนุกและเข้มข้นกว่าเดิมแน่นอน’