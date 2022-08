“กิต Three Man Down” เผย “โอม” ขอยุติบทบาทเพราะต้องการไปทำงานอื่น ลั่นวงยังไม่ต้องการมือเบสคนใหม่

เป็นข่าวฮือฮาในกลุ่มแฟนเพลงที่อยู่ๆก็ออกมาประกาศขอยุติบทบาทในวง Three Man Down ด้วยเหตุผลส่วนตัว เมื่อสอบถามเรื่องนี้กับหรือเจ้าตัวก็เล่าเหตุผลของการแยกย้ายในครั้งนี้ว่าเป็นแค่รอยแยกของช่วงชีวิตนึงของโอมเท่านั้นเอง“อย่างแรกเลยคือพวกเราไม่ได้ทะเลาะกัน พวกเรายังอยู่ด้วยกัน ตอนนี้เตกับโอมน่าจะยังกินข้าวอยู่ที่บ้าน รอไปเล่นด้วยกันคืนนี้เราไม่ได้ตัดสินใจปุ๊บปั๊บแล้วเอาเลย เราคุยกันมาอยู่แล้วอยู่ที่ตัวโอมและวงด้วย ถ้าเราเลิกกับแฟนเราก็คงไม่ชอบให้ใครมาถามว่าขอเป็นแฟนใหม่ได้ไหม ในวันที่เราเพิ่งเลิก อันนี้คือแมสเสจที่เราอยากจะสื่อสารออกไป ซึ่งโอมไม่ใช่แฟน แต่โอมเป็นครอบครัว มันลึกกว่านั้น คือตอนนี้พวกเรายังไม่อยากมีมือเบสใหม่”ยังให้ “โอม” อยู่ในตำแหน่งเดิม เล่าก่อนออกมาประกาศคุยเรื่องนี้กันไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมงทุกวันว่าจะตัดสินใจอย่างไร“พวกเรายังเอาพาร์ตของโอมเดินต่อ แล้วถ้าพวกเรายังอยู่ที่เดิม พวกเราไม่ได้มูฟออนต่อ ผมว่าโอมก็ต้องเสียใจเหมือนกันที่พวกเราไม่ได้ไปต่อถ้าสมมติผมขอพักงานแบบไม่มีกำหนด ทุกคนก็จะสับสนว่ามันจะยังไง ไหนจะมีเรื่องลูกค้า ไหนจะมีเรื่องใดๆ ผู้ใหญ่จะถามว่าตกลงมันยังไงสุดท้ายพอเราทำงานเป็นองค์กรใหญ่ ความชัดเจนมันต้องเกิด เพราะว่ามันไม่ได้มีแค่ 5 คนแล้วอย่างพวกลิขสิทธิ์อะไรทำนองนี้”ลั่น “โอม” ไม่ได้ไปไหนจากวง Three man down แต่ไม่ทำจ็อบอื่น“ต้องบอกว่าโอมไม่ได้ไปไหน ผมอยากจะตะโกนบอกทุกคนว่ามันไม่ได้ไปไหน มันอยู่กับผมนี่แหละ มันไม่ได้ไปไหน มันเปลี่ยนจ็อบ มันยังอยู่บ้านเดียวกับผมอยู่ ทุกอย่างยังเหมือนเดิม แค่การแสดงไม่ได้มีเขา ในด้านภาพการแสดงมันก็จะหายไป ผมก็เข้าใจได้ว่าทุกคนมีสิ่งที่คิดเหมือนกัน โอมมีสิ่งที่หล่อหลอมและขัดเกลา Three man down มาโดยตลอด สิ่งนั้นมันหายไป มันก็โหวงเหมือนกันมึงยังอยู่ตรงนี้แหละ เราจะยินดีให้กันและกันไปเสมอ โอมได้ขัดเกลาพวกผมแล้วอย่างเต็มที่ที่สุด หลังจากนี้สิ่งที่โอมขัดเกลาพวกผมจะออกผลเป็นสิ่งอื่น”น้อมรับคำวิจารณ์ต่างๆ แต่ขอวิจารณ์กันอย่างสุภาพแบบปัญญาชนผมว่าคนที่รู้จักพวกเราเข้าใจอยู่แล้ว คนที่พิมพ์อย่างคนอื่น คงจะเอาสนุก ผมไปห้ามไม่ได้หรอก ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคอมเมนต์ แต่คอมเมนต์ในเชิงสุภาพ ออกความคิดเห็นในเชิงปัญญาชนดีกว่า เราไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน”รักลงตัวตัดสินใจเปิดตัวแฟนสาว “พรอยมน มนสภรณ์ ชาญเฉลิม”“ก็ตามนั้นเลย ตามที่ทุกคนเห็น คู่เราเป็นคู่ที่คุยกัน หาข้อสรุปในทุกปัญหา เราข้ามการทะเลาะเบาะแว้งแหกปากใดๆ มาหมดแล้ว เรามาคุยกันอย่างเดียวแล้วว่ามีปัญหาเราต้องแก้ แล้วจะแก้ยังไง ผมเป็นคนแบบนั้น ซึ่งโชคดีที่เขาก็เป็นคนแบบนั้นเหมือนกัน มันก็เลยเป็นแบบที่เห็น เราเข้าใจกันจากข้างในในเรื่องที่ผมเองก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมจะเอามันออกไปยังไง แต่เขามีวิธีพูดจนมันออกไปได้”งงอยู่ เปิดตัวแฟนแล้วไม่เจอปัญหาเหมือนคนอื่นๆ ลั่นสมัยนี้แล้วไม่ควรจะปิดบังแล้ว“(หลายคนอิจฉาพลอยมน?)มันไม่ควรจะมานั่งปิดกัน ผมว่ายุคสมัยนี้สิ่งนี้ไม่ควรจะปิดกันแล้ว เรานำเสนอด้านบวก เพราะด้านลบมันมีเยอะแยะเต็มไปหมดในโซเชียล อย่างน้อยให้มันเป็นอีกหนึ่งสตอรี่ของผม ที่ทุกคนจะได้แฮปปี้ไปกับมัน มันไม่มีปัญหาอะไรเลย ผมเองก็ยังงงอยู่ว่าเปิดแล้วไม่มีปัญหาอะไรเลย”ประทับใจ “พลอยมน” ตรงความคิดเขาตลกเพราะเขาทำงาน บางทีผมแฮปปี้ด้วยบทบาทแต่ข้างในผมอาจจะเบิร์นอยู่ก็ได้ ซึ่งพลอยเขาจับตรงนั้นได้ว่าผมจริงๆ แล้วไม่ได้เป็นคนตลกนี่คู่เราเป็นคู่ที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กัน แต่ก็ไม่ได้มีปีญหาอะไรเพราะเราเข้าใจกันหมดแล้ว อดีตของเรา เราขอบคุณทุกๆ คนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเสมอ เพราะเขาได้ขัดเกลาเราให้เราเป็นคนใหม่ ต่างคนต่างถูกขัดเกลามาแล้ว แล้วมาเจอกันในเวลาที่เหมาะสม”