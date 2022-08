“พีพี กฤษฏ์” เจ้าของดวงตาคู่สวย โชว์ความใสผ่าน zoom

ฮอตสุดๆ ฉุดไม่อยู่ ณ ชั่วโมงนี้ สำหรับหนุ่ม “พีพี กฤษฏ์ อำนวยเดชกร” ถึงแม้งานจะรุมขนาดไหน แต่ด้วยไลฟ์สไตล์ที่ใช่ และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกับตนเอง ล่าสุดจึงได้ตอบรับเป็น Friend of Define ของคอนแทคเลนส์ Fresh Collection 2 เฉดสีใหม่ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ โดยหนุ่ม “พีพี กฤษฏ์” ได้เข้าร่วมงานอีเวนท์ออนไลน์ Define Your Look, Define Your Life ผ่านแฟนเพจ Johnson & Johnson Vision Thailand ไปเมื่อวันก่อนในงาน “พีพี กฤษฏ์” และพิธีกร คิว ธิติพันธ์ ได้สัมภาษณ์พูดคุยถึงความรู้สึกที่ได้เป็น Friend of Define และการที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ หนุ่มพีพี ก็ได้ยืนยันว่า คอนแทคเลนส์เป็นอีกหนึ่งไอเทมไม้ตายที่จะขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวัน ซึ่ง Fresh Collection 2 เฉดสีใหม่นี้ สามารถแมทช์ง่าย เข้าได้กับทุกสไตล์การแต่งตัวอย่างเป็นธรรมชาติ และก็ได้มีการพูดคุยกับคนดูทางไลฟ์แฟนเพจ และทาง ซูม จากนั้น คิว ได้เชิญแขกรับเชิญพิเศษ คุณลักษรินทร์ คานิเยาว์ นักทัศนมาตร มาช่วย Define Your Life ร่วมพูดคุยให้คำปรึกษา แนะนำวิธีใช้คอนแทคเลนส์ที่ดีต่อสุขภาพดวงตา เคล็ดลับการดูแลดวงตาให้สวยสุขภาพดี และนักทัศนมาตรก็ได้ร่วมตอบคำถามทางไลฟ์แฟนเพจ และทาง ซูม ที่ส่งกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย เพิ่มเติมความสนุกด้วยการเล่นเกมส์แจกของรางวัลผู้ชมทางไลฟ์ ก่อนปิดท้ายด้วยความพิเศษสุดๆ โชว์จาก พีพี ที่พาผู้ชมทางไลฟ์ฟินกันไปตามๆกัน พร้อมแชร์โมเมนต์ความประทับใจกันท่วมท้นผ่านแฮชแทค #defineXPPKRIT ทำเอาติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ 2 กันเลยทีเดียว โดยงานนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณ มาเฮช โดไรอัปปา Business Unit Director Thailand & SEED Markets, Vision Care บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด มาร่วมงานอีกด้วย