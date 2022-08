(G)I-DLE โชว์เสน่ห์เกิร์ลครัช! เสิร์ฟความฮอตจัดเต็ม ในคอนเสิร์ต #GIDLE_JUSTMEIDLE_inBKK

สนุก สุดมันส์ สุดเหวี่ยง สมกับการรอคอยของชาวเนเวอร์แลนด์ไทย (ชื่อแฟนคลับ) สำหรับความพิเศษจากศิลปินเกิร์ลครัชแห่งยุคกับคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกในประเทศไทยที่จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี โดยผู้จัดน้องใหม่ไฟแรงเสียงเชียร์ดังกระหึ่ม มาพร้อมทะเลไฟสีสวยที่ส่องสว่างจากเนเวอร์บง 5 สาว จีไอเดิลพร้อม! ปรากฏตัวบนเวทีด้วยลุค All Black เปิดตัวด้วยเพลงสุดปังที่ทำเอาอะดรีนาลีนชาวเนเวอร์แลนด์หลั่งไหล ‘Oh my god’, ‘VILLAIN DIES’, ‘LATATA’ ก่อนจะทักทายแฟนๆ กันอย่างพร้อมเพรียงด้วยด้วยภาษาไทยว่า “สวัสดีค่ะ พวกเรา จีไอเดิลค่า” หลังจากนั้นสาวๆ ก็ขอแนะนำตัวกันอย่างเป็นทางการ ด้วยภาษาไทยเสียงดังฟังชัดที่ซุ่มฝึกซ้อมกันมาอย่างดีแค่เริ่มต้นก็ได้ใจชาวเนเวอร์แลนด์ไทยไปเต็มๆ แล้ว ถือเป็นออเดิร์ฟเปิดต่อมรับความสนุก ความฟิน ที่บอกใบ้ให้ชาวเนเวอร์แลนด์เตรียมใจรับความมันส์กันต่อเนื่อง 2 ชั่วโมงแบบ Non Stop! และไม่รอช้า 5 สาว ก็อัพเลเวลความสนุกขึ้นทันที กับเพลง ‘Blow Your Mind’, ‘Senorita’ เพลงจากมินิอัลบั้มชุดที่ 2 ต่อด้วยเพลง ‘DUMDi DUMDi’ และ ‘Luv U’ ที่เอเนอร์จี้ของสาวๆเลเวลอัพขึ้นไปอีก หลังจากรู้ว่าเนเวอร์แลนด์ไทยเตรียมแท่งไฟสุดพิเศษมาเพื่อสาวๆ ในคอนเสิร์ตนี้งานนี้สาวๆ จีไอเดิลขนความพิเศษจากเพลงในมินิอัลบั้มชุดที่ 4 “I burn” มาร้องให้ฟังกันสดๆ กับเพลงที่มีสตอรี่ ชวนติดตาม ไม่ว่าจะเป็นเพลง ‘HANN (Alone in Winter)’, ‘HANN (Alone)’, ‘MOON’, ‘ALREADY’, ‘HWAA’ สำหรับแชปเตอร์นี้ทำเอาชาวเนเวอร์แลนด์ตะลึงในความสวย ของเพอร์ฟอร์แมนซ์ และเสียงใสทรงพลังของทั้ง 5 สาว จนไม่อาจละสายตาได้เลย สนุกกันต่อเนื่อง กับ 2 เพลงที่แฟนๆ ชาวไทยชื่นชอบสุดๆ อย่าง ‘LION’ และ ‘LIAR’ ก่อนจะส่งต่อความร้อนแรงไปสู่ กับเพลง ‘NEVER STOP ME’, ‘Uh-Oh’ ที่ชาวเนเวอร์แลนด์ได้เพิ่มความพิเศษของโชว์นี้ ด้วยการชูป้ายโปรเจกต์ Happy Birthday ให้กับลีดเดอร์โซยอน ล่วงหน้า 6 วัน ทำเอาลีดเดอร์คนแซ่บเขินไม่หยุดนอกจากเตรียม Stage Performance ที่ทั้งคูล ทั้งเจ๋ง ทั้งแซ่บแล้ว สาวๆ จีไอเดิล ยังโชว์ความน่ารัก ความสดใส มาอ้อนแฟนๆ ชาวไทยแบบคอมโบ ไม่ว่าจะเป็นการโชว์ Dance Battle เพลงไทยสุดคิ้วท์ สาดภาษาไทยประโยคเด็ดๆ ที่ทำเอาแฟนๆ ใจบางไปตามๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นคำว่า มีความสุขมากๆ, เนเวอร์แลนด์แซ่บมาก, เนเวอร์แลนด์ เก่งปุยมุ้ย ,รักเนเวอร์แลนด์งับงับ ,เนเวอร์แลนด์ฮอตมากค่าก่อนจะชวนแฟนๆ มาสนุกแบบไม่มีกั๊กกันต่อ กับเพลง ‘MY BAG’, ‘POP/STARS’ และปิดท้ายแชปเตอร์นี้กับเพลงฮิตที่ทุกคนรอคอยจนนั่งไม่ติดเก้าอี้อย่างเพลง ‘TOMBOY’ เวลาแห่งความสุขมักจะผ่านไปเร็วเสมอ เพราะหลังจากสาวๆ จีไอเดิล โชว์ร้อง เต้น กันแบบเอเนอร์จี้เต็มร้อย มาตลอด 2 ชั่วโมงเต็ม ก็ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้าย5 สาว จีไอเดิล ปรากฏตัวด้วยลุคสบายๆ กับเพลง ‘I’M THE TREND’ และสาวๆ ได้เปิดใจถึงความรู้สึกที่มีต่อคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นภาษาไทย เริ่มต้นจากน้องเล็กของวงชูฮวา : “เนเวอร์แลนด์ วันนี้สนุกไหมคะ น้องชูดีใจมากที่ได้มาบ้านเกิดบ้านพี่มินนี่ เนเวอร์แลนด์ไทยสุดยอด น้องชูรักทุกคนจริงๆ ค่ะ ขอบคุณค่ะ”อูกี : “อูกีคิดถึงเนเวอร์แลนด์ไทยทุกคนมากๆ เลยค่า ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันมาตลอด เลยทำให้วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดเลยค่ะ ปีหน้าเจอกันใหม่ รักทุกคนแบบสับ!”โซยอน : “อยากเจอเนเวอร์แลนด์ไทยมานานมาก วันนี้ได้เจอแล้วรู้สึกว่าเนเวอร์ไทยแซ่บมากค่ะ แล้วเจอกันใหม่นะคะ ขอบคุณค่ะ”มิยอน : “เนเวอร์แลนด์ขา ตอนนี้ได้เจอกันใกล้ๆ แบบนี้แล้ว มีความสุขมากๆ เลยค่ะ สัญญาว่าจะมาหาบ่อยๆ นะคะ รักทุกคนที่สุดเลยค่ะ”และปิดท้ายด้วย “มินนี่” ที่วันนี้นอกจากจะร้อง เต้น ไปกับสมาชิกในวงแล้ว ยังทำหน้าที่ล่าม เป็นเจ้าบ้านที่ทำให้สมาชิกในวงและแฟนๆ ได้สนุกไปกับคอนเสิร์ตครั้งนี้แบบคูณสอง “มินนี่มีเรื่องที่จะพูดยาวมากเลยค่ะ อันดับแรกขอบคุณทุกๆ คนจริงๆ ที่มาหาพวกเราวันนี้ ไม่คิดเลยว่าจะมาหากันเยอะขนาดนี้ เป็นความฝันของมินนี่ตั้งแต่เด็กๆ ที่อยากเป็นนักร้อง และมาเล่นคอนเสิร์ตที่ประเทศไทย และรอมานานมากๆ วันนี้มันก็เกิดขึ้นจริงแล้ว ขอบคุณทุกคนมากๆ ที่ทำให้ความฝันของพวกเราเป็นจริง ขอบคุณจริงๆ ค่ะ ไม่รู้ว่าจะอธิบายความรู้สึกยังไงดี ก็ไม่คิดว่าจะมีคนมาหา จะมีคนสนับสนุน และรักพวกเรามากๆ ขนาดนี้ วันนี้เป็นครั้งแรกพวกเราก็ตื่นเต้นมากๆ อาจจะมีข้อผิดพลาดอะไรพวกเราก็ขอโทษด้วยนะคะ อาจจะงงๆ พูดงงๆ แต่น้องๆก็เตรียมภาษาไทยมา พยายามจะทำให้ดีที่สุด หวังว่าทุกคนจะประทับใจ และเป็นวันที่ดีที่สุดของทุกคนนะคะ สัญญาว่าจะไม่ลืมวันนี้เลยค่ะ และหวังว่าทุกคนจะไม่ลืมวันนี้เหมือนกัน ขอบคุณจริงๆ ค่ะ รักเนเวอร์แลนด์ทุกคนนะคะ”นาทีนี้บอกเลยว่าทำเอาเนเวอร์แลนด์ชาวไทยกลั้นน้ำตาแทบไม่อยู่กันแล้ว แต่สาวๆ ก็ปลอบใจ ปลอบขวัญ แฟนๆ ด้วย 2 เพลงสุดท้าย ที่พวกเธอแต่งขึ้นมาเพื่อมอบให้ชาวเนเวอร์แลนด์โดยเฉพาะ กับเพลง ‘POLAROID’ และ ‘ESCAPE’ ซึ่งทั้ง 5 สาว ก็พร้อมใจโดดขึ้นรถเลื่อน เพื่อเดินทางไปหาแฟนๆ ทั่วทั้งฮอลล์ให้ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น เป็นบรรยากาศการส่งท้ายที่ทั้งอบอุ่น และซาบซึ้งในในความปริติยินดี ที่ได้มาเจอกันในโอกาสพิเศษนี้ ซึ่งทำเอาสาวมินนี่ ถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ เมื่อได้เห็นความรัก และแรงสนับสนุนของเนเวอร์แลนด์ชาวไทย ที่พร้อมมอบความรักให้พวกเธออย่างมากมายท่วมท้นขนาดนี้ซึ่งก่อนปิดท้ายคอนเสิร์ต 2022 (G)I-DLE WORLD TOUR [JUST ME ( )I-DLE] IN BANGKOK วันนี้ ทั้ง 5 สาว ก็สัญญากับแฟนๆ ว่าจะกลับมาเจอกันอีกครั้งแน่นอน!