ความปังเป็นเหตุ! “บอส - โนอึล” ปลื้มไม่หยุด หลังยอด Followers IG พุ่งทะยาน

ออนแอร์ไปได้แค่ 2 EP ก็สร้างปรากฏการณ์ความปังไม่หยุดให้กับ 2 นักแสดงหนุ่ม อย่างที่รับบท พายุ และรับบท เรน ในซีรีส์ฟอร์มใหญ่แห่งปีของที่เนื้อหากำลังสนุกเข้มข้น เพราะนอกจากความอลังการของซีนเปิดเรื่อง ที่ทำให้คนดูพูดถึงและชื่นชมแล้ว บรรยากาศรัก เดอะซีรีส์ Love in The Air ยังเต็มไปด้วยเสน่ห์ของเหล่านักแสดง จนใคร ๆ ต่างพากันค้นหาประวัติ และ กดติดตามทั้ง 2 หนุ่ม ผ่านทาง IG : @boss.ckm , @noeullee_ จนตอนนี้ยอดพุ่งกระฉุดไม่หยุด ทำเอา 2 หนุ่มปลื้มใจ และตื่นเต้นกับกระแสที่ได้รับเป็นอย่างมากทั้ง 2 หนุ่ม เปิดใจว่า “ดีใจมากเลยครับ เป็นเหมือนความฝันเลย ตอนที่ถ่ายซีรีส์เรา 2 คน ยังใจตุ๊ม ๆ ต่อม ๆ ว่ากระแสจะเป็นยังไงบ้าง เพราะเป็นซีรีส์ที่ทำมาจากนิยายขายดีของพี่เมย์ (MAME) ผู้จัด เราก็มีความกังวลว่าจะทำได้ไม่ดีเท่ากับที่คนอื่นคาดหวัง แต่ตอนนี้ผลตอบรับดีมาก กระแสดี คนพูดชมเยอะ แฟน ๆ เข้ามาทักเราเยอะขึ้นมาก ยอดคนดูทั้งสด ทั้งย้อนหลังก็เยอะจนปลื้มเลย ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ชื่นชอบผลงานของพวกเรา ทั้ง 4 คน ไม่ใช่แค่ผมกับโนอึล แต่ยังรวมถึงฟอร์ดกับพี่พีทด้วย อยากบอกว่าต้องติดตามต่อไปเรื่อย ๆ เพราะพี่เน ผู้กำกับ ทำออกครบรสมากจริง ๆ ภาพสวยด้วย ไม่อยากให้พลาดเลยสักตอนครับ สัปดาห์นี้ก็จะเป็น EP3 แล้ว เนื้อเรื่องเข้มข้นขึ้นไปอีก และถ้าอยากรู้ว่าเรนจะจีบพี่พายุยังไง ต้องดูให้ได้นะครับ”สามารถติดตามดู “บรรยากาศรัก เดอะซีรีส์ Love in The Air” สด ๆ พร้อมกันทางช่อง GMM25 ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 23:00 น. และ รับชมย้อนหลัง บนแอป iQIYI (อ้ายฉีอี้) และเว็บ iQ.com ทุกคืนวันพฤหัสบดี เวลา 24:00 น.