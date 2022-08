VIBIE คัมแบค จัดแคมเปญ VIBIE X All Star ขนทับศิลปินพร้อมอินฟลูฯ ตัวท็อป ให้แฟน ๆ ใกล้ชิดผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งสุดฟิน

ทำเอาแฟนคลับเตรียมตัวฟินกระจาย ครั้งแรกกับแคมเปญ VIBIE X All Star จากแอปพลิเคชั่น VIBIE แพลตฟอร์มไลฟ์สตรีมมิ่งที่เป็นที่โด่งดังในกลุ่มแฟนคลับสายวาย จัดทีมขนทับนำ All Star ศิลปินพร้อมอินฟลูเอนเซอร์ระดับตัวท็อป ๆ ของแต่ละวงการ อาทิ1. บิลลี่เซ้ง (บิลลี่ ภัทรชนน อ่อนสอาด - เซ้ง วิชัย แซ่ฟ่าน)2. นักแสดงจากซี่รี่ส์เรื่อง บรรยากาศรัก-โนอึล ณัฐรัชต์ ตังวาย-พีท วสุธร ชัยจินดา-บอส ชัยกมล เสริมส่งวิทยะ-ฟอร์ด ฐิติพงศ์ เซ่งง่าย3. น้ำเพชรใบเตย (น้ำเพชร อิสรีย์ ธรากูลพิพัฒน์ - ใบเตย อักษร เบ็ญจนิรัตน์) มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 20224. ต้าวหยอง (ยุคลเดช ปัจฉิม) ระเบียบวาทศิลป์5. แซนต้าเอิร์ธ (แซนต้า พงศภัค อุดมโภชน์ - เอิร์ธ กัษมนณัฏฐ์ นามวิโรจน์)6. ยุ่นต้น (ยุ่น ภูษณุ - ต้น ศรัณญ์)มาให้แฟนคลับแต่ละด้อมได้กระทบไหล่ใกล้ชิดผ่านหน้าจอไลฟ์สตรีมมิ่งที่เป็นมากกว่าแค่แอปไลฟ์สด เพราะภายในไลฟ์นี้เหล่า All Star จะมาจัดกิจกรรมให้แฟนคลับได้ร่วมสนุกตลอด 1 ชั่วโมงเต็มนอกจากนี้ทางแอปพลิเคชั่น VIBIE ยังได้จัดกิจกรรม เพิ่มความ Exclusive พิเศษสุดๆ เซอร์ไพรส์ทั้งตัว All Star และ แฟนคลับ ผ่านการโหวตของแฟนด้อม ด้อมไหนได้ Top Racking ติดชาร์ตของแอปฯ VIBIE โดยศิลปินลุ้นรับรางวัลใหญ่สุดสเปเชียล ในนาม Vibie ร่วมกับ แฟนคลับอย่างที่ทุกคนทราบกันดี VIBIE เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชั่นไลฟ์สตรีมมิ่ง ที่เป็นที่รู้จักในวงการไลฟ์สดของเหล่าศิลปิน ไอดอล หรือ VJ ระดับมืออาชีพ ที่พร้อมแสดงความสามารถและสร้างคอนเทนต์ตามแต่ละไลฟ์สไตล์เพื่อแสดงความเป็นตัวของตัวเอง และมอบความเพลิดเพลินให้กับยูสเซอร์ตลอดทั้งวัน 24 ชั่วโมง ดังนั้น VIBIE Live Streaming จึงสามารถเเมตช์ VJ ที่ใช่ผ่านคอนเทนต์ที่คุณชื่นชอบได้อย่างตรงใจ ให้ทุกช่วงเวลาของคุณมีแต่ความสนุกสำหรับแฟนๆ ที่ไม่อยากพลาดทุกความเคลื่นไหว สามารถดาวน์โหลดและติดตามข่าวสารแอปพลิเคชั่น VIBIE ได้ที่ : https://app.adjust.com/z1tg0c0Tiktok : @vibiethailand www.tiktok.com/@vibiethailandInstagram : Vibiethailand https://www.instagram.com/vibiethailand/Facebook : Vibie เพื่อนซี้ เวลาเหงา https://www.facebook.com/VibieThailandTwitter : @VibieThailand https://twitter.com/vibiethailand?s=11&t=4yOaRhNkgWZZWIzlQdOKLQ#VibieXAllstar #VibieXBillySeng #VibieXLoveinTheAir #VibieX𝐍𝐚𝐦𝐩𝐞𝐭𝐜𝐡Baitoey #VibieXTawyong #VibieXSantaEarth #VibieXYoonTon