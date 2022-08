“ยูคยอม” ฮอตเกินต้าน!! ระเบิดความมันส์อลังการ 2 รอบจัดเต็ม ใน #YUGYEOM1stLiveInBkk

การให้ใจและแคร์ในกันและกันมันดูออกได้ไม่ยากจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นศิลปินแคร์แฟนคลับ... แฟนคลับซัปพอร์ตศิลปิน... หรือผู้จัดที่ใส่ใจในเสียงสะท้อนจากผู้ชมตั้งแต่ต้นจนจบงาน... ทุกอย่างนี้ล้วนเกิดขึ้นในคอนเสิร์ตทั้ง 2 รอบแสดงที่ผ่านไปอย่างสุดเพอร์เฟกต์ ผลงานโดย บริษัท เฟโอห์ จำกัด (Feoh Co.,Ltd.) ผู้จัดไทยงานดีมีคุณภาพ จับมือต้นสังกัด เอโอเอ็มจี (AOMG) หรือที่แฟนคลับชาวไทยเรียกกันติดปากว่า อ่อมจี ค่ายเพลงฮิปฮอประดับแนวหน้าของวงการเพลงเกาหลี ซึ่งร่วมกันนำพาหนุ่มหล่อความสามารถแน่นหรือสมาชิกวงที่เหล่าอากาเซ่ (ชื่อแฟนคลับของวง) รักและเอ็นดู บินลัดฟ้าสู่ประเทศไทยแบบเดี่ยวๆ ปังๆตามที่ทราบกันดีว่า โซโลสเตจเต็มรูปแบบครั้งแรกในเมืองไทยของ ยูคยอม นั้นร้อนแรงในระดับที่บัตร SOLD OUT ไปในพริบตา ทั้งรอบวันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 บรรยากาศโดยรอบสถานที่จัดงานจึงคับคั่งไปด้วยเหล่าอากาเซ่ ทำเอาอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5 เมืองทองธานี รวมถึงบริเวณโถงด้านหน้าดูเล็กไปทันที โดยการแสดงได้เริ่มต้นขึ้นอย่างตรงเวลา เปิดฉากก่อนจะไปเจอหนุ่ม ยูคยอม ด้วยโชว์พิเศษของ ดีเจ เวกอน (DJ WEGUN) ซึ่งรวมเอาเพลงฮิตจากทั้ง GOT7 และ AOMG มารีมิกซ์ให้ทุกคนได้โยกอุ่นเครื่องกันจนได้ที่ แล้วจึงเปิดตัว ยูคยอม ในชุดแจ็กเก็ตดำสุดฮิป พร้อมด้วยเพลงแรก ‘I Want U Around’ (Feat. DeVita) และต่อเนื่องกับ ‘Running Through The Rain’ ที่ศิลปินเจ้าของเวทีวาดลวดลายโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์และพลังเสียงอย่างจัดเต็ม สมมงกับการเป็นออลราวน์เดอร์ที่หาตัวจับยากทั้งเต้นและร้องจริงๆ“วันนี้มาสนุกด้วยกันเต็มที่เลยนะครับ” ยูคยอม กล่าวเชิญชวนอากาเซ่ชาวไทย ให้ร่วมจอยไปกับการแสดงตลอดทั้งคอนเสิร์ตนี้ แล้วเข้าสู่เพลง ‘When U Fall’ โดยมีผู้ชมทั้งฮอลล์ร่วมโบกมือและแท่งไฟนกสีเขียวตลอดทั้งเพลง มาถึง ‘Falling In Love’ ที่เจ้าตัวเผยความรู้สึกว่า “ดีใจที่ทุกคนมาหาผมกันเยอะมาก เพราะทุกคนมาหากันเยอะแบบนี้เลยเกิดขึ้นได้” ลุยต่อกันที่เพลง ‘All About U’ ก่อนจะเข้าสู่ช่วงพูดคุยสั้นๆ ยูคยอม ได้เอ่ยขึ้นมาอย่างถ่อมตัวทำเอาแม่ๆ อากาเซน้ำตาจะไหล “ตอนนี้หัวใจผมเหมือนจะหลุดออกมาเลยครับ ผมไม่ใช่คนสำคัญอะไรขนาดนั้น แต่ทุกคนมอบความรักให้ผมกันเยอะขนาดนี้ ไม่รู้จะพูดอะไรเลยครับ” ตามด้วยการแสดงอีกหนึ่งชุดใหญ่ต่อเนื่อง เริ่มจาก ‘Lights’ ที่เจ้าตัวได้ลงมือโปรดิวซ์ร่วมกับ DJ WEGUN, ‘Take You Down’ (Feat. Coogie) และ ‘All Your Fault’ (Feat. GRAY)ยูคยอม ผู้ยังคงประทับใจอากาเซ่ชาวไทยที่คอยส่งเสียงกรี๊ดดังกระหึ่มให้เขาตลอดคอนเสิร์ต ถึงกับเอ่ยปากถามขึ้นว่า “ไปเอาพลังงานมาจากไหน” นั่นยิ่งทำให้บรรยากาศในฮอลล์ร้อนระอุมากขึ้น ในช่วงของสองเพลงต่อเนื่องอย่าง ‘MOMMAE’ และ ‘All I Wanna Do’ ซึ่งเป็นสองเพลงฮิตของรุ่นพี่ เจย์ ปาร์ค ที่หนุ่ม ยูคยอม ก็ยังโชว์ฟอร์มเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้อย่างยอดเยี่ยม แถมด้วยไฮไลต์ที่ทุกคนรอคอย ซีนเปิดเสื้อโชว์รอยสักรูปดอกแดนดิไลออน (ดอกไม้ประจำตัวของเขา) ที่เหล่าแฟนๆ รอเก็บภาพเวอร์ชั่น BANGKOK เพื่อนำไปเรียงต่อจาก BERLIN / MUNICH / OBERHAUSEN / PARIS / LONDON / MANILA ประเทศต่างๆ ที่หนุ่มคนนี้ได้เดินสายตระเวนทัวร์คอนเสิร์ตก่อนหน้าไทยนั่นเองถึงคิวโชว์พลังเสียงร้องอีกครั้งใน ‘Always Ready’ ผลงานเพลงของ ยูคยอม ที่ยังไม่ได้ปล่อยออกมาอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้เขายังแนะนำทีมแดนเซอร์ซึ่งมาช่วยเติมเต็มการแสดงคอนเสิร์ตนี้ด้วยว่า เป็นทีมเต้นที่เต้นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆ พร้อมพากันโชว์สเต็ปแบบจัดเต็มเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับอย่างล้นหลาม ก่อนจะอำลาเวทีไปด้วยเพลงสุดท้าย ‘Love The Way' (Feat. Jay Park & punchnello)แน่นอนว่าเหล่าอากาเซ่ ไม่ยอมให้ศิลปินผู้เป็นที่รักต้องลากันไปเพียงเท่านั้น เสียงอังกอร์ “คิมยูคยอม! คิมยูคยอม!” ดังกระหึ่ม!! หนุ่ม ยูคยอม กลับขึ้นมาบนเวทีอีกครั้งด้วยเพลง ‘Hard Carry’ แล้วลงจากเวทีไปหาแฟนๆ ในระยะประชิด ใครคือผู้มีแต้มบุญสูง ก็จะได้เห็นกันตอนนี้เอง โดยเจ้าตัวเปิดเผยว่านี่เป็นอีกหนึ่งเพลงที่สมาชิก GOT7 ชื่นชอบเป็นอย่างมาก พร้อมกับเอ่ยเป็นภาษาไทยว่า “สนุกมาก” และยังชวนชาวอากาเซ่ถ่ายรูปร่วมกัน รวมถึงกล่าวขอบคุณโปรเจกต์จากแฟนๆ ที่จัดขึ้นในวันนี้ และนั่นทำให้เขาได้สัมผัสกับความรักจากทุกคนจนต้องเอ่ยขึ้นมาว่าอยากกอดแฟนๆ ทุกคนเลย พร้อมกับนำป้ายข้อความกระดาษโปรเจ็กต์ ที่ตัวเขาเองมองว่าเป็นตัวแทนของอากาเซ่ทุกคน ขึ้นมากอดด้วยความรัก “เตรียมกันมาแบบนี้ผมก็ประทับใจอีกแล้วสิ อยากกอดทุกคนทีละคนเลย ขอบคุณมากจริงๆ นะ ผมจะกอดกระดาษแผ่นนี้เหมือนกอดทุกคนนะ ขอบคุณที่สร้างความประทับใจและความทรงจำดีๆ แบบนี้ให้ผม”งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา ก่อนจะปิดท้ายด้วย 2 เพลงจาก GOT7 คือ ‘Two’ และ ‘1+1’ เชื่อว่าคำขอบคุณที่เจ้าตัวได้กล่าวไว้จะฝังแน่นในหัวใจอากาเซ่ตลอดไป “ตั้งแต่เดบิวต์จนถึงตอนนี้ ผมแปลกใจเสมอ ผมพูดกับเมมเบอร์ตลอดว่า พวกผมสำคัญอะไรขนาดนั้น พวกคุณถึงรักผมขนาดนี้ ดังนั้นเท่าที่ผมทำได้ ผมจะเป็นศิลปินที่ทำให้ทุกคนภูมิใจนะครับ ผมจะตั้งใจฝึกร้องเพลง ไม่ขี้เกียจซ้อมเต้น ทำเพลงด้วย จะคิดถึงทุกคนเสมอ... รักน้า” เป็น “รักน้า” ที่ฟังชัดถ้อยชัดคำและจับใจจริงๆ ปิดฉากคอนเสิร์ต “2022 ยูคยอม เฟิร์ส ไลฟ์ อิน แบงคอก” (2022 YUGYEOM 1st Live in Bangkok) อย่างอบอุ่นคูณสองรอบแสดงและประทับใจคูณสองร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลย** ติดตามผลงานครั้งต่อไปของผู้จัด เฟโอห์ (Feoh) กันได้ทางเฟซบุ๊กออฟฟิเชียลแฟนเพจ https://www.facebook.com/FeohThai ทวิตเตอร์ @FeohThai https://twitter.com/FeohThai และอินสตาแกรม FeohThai (@feoh.thai) https://www.instagram.com/feoh.tha/