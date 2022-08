เรฟ อีดิชั่น ผนึกกำลังแบรนด์ PUMA จัดงานใหญ่แห่งปี ทุ่มงบกว่า 120 ล้านบาท เปิดตัวร้าน “The 1st Official PUMA Brand Store in Thailand” แห่งแรกในประเทศไทย ณ ศูนย์การค้าเมกาบางนา

“บริษัท เรฟ อีดิชั่น จำกัด” ในฐานะ Sports Retail Partner จับมือ “พูม่า (ประเทศไทย)” จัดงานแถลงข่าว เปิดตัว PUMA NEW Concept Store “The 1st Official PUMA Brand Store in Thailand” ที่ตั้งอยู่บนแหล่งช้อปปิ้งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย ณ ศูนย์การค้าเมกาบางนา ห้างสรรพสินค้าแนวราบระดับภูมิภาคแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บนพื้นที่กว่า 237 ตารางเมตร พร้อมเปิดประสบการณ์การช้อปปิ้งเพื่อตอบสนองความต้องการด้านกีฬาและไลฟ์สไตล์แบบ One Stop Shoppingโดยการเปิดตัวในครั้งนี้เพื่อผนึกกำลังด้านกีฬาให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และร่วมมือกันในฐานะตัวแทนจำหน่ายเสื้อผ้าและรองเท้าพูม่าในประเทศไทย ซึ่ง เรฟ อีดิชั่น เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์รองเท้าวิ่งระดับพรีเมี่ยมชื่อดัง และสินค้าสปอร์ตแวร์ชั้นนำระดับโลกมากมาย ซึ่งเป็นที่รู้จักในระดับแนวหน้าของประเทศไทยอีกด้วยคุณพรศักดิ์ ชินวงศ์วัฒนา (CEO) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เรฟ อีดิชั่น จำกัด เปิดเผยว่า “การลงทุนในครั้งนี้ใช้งบประมาณลงทุนกว่า 120 ล้านบาท และงบลงทุนในด้านตลาดตลอดครึ่งปีหลัง (2565) สูงถึงกว่า 10 ล้านบาท คาดหวังยอดขายจากการลงทุนในครั้งนี้เพื่อสร้างรายได้ในการเติบโตของบริษัทฯ ในสัดส่วนถึง 15% ของยอดขายโดยรวม ตลอดจนไตรมาตรที่เหลือของปี 2565 ได้ตั้งเป้าหมายในการขยายสาขาใหม่ถึง 2 สาขาด้วยกัน โดยมุ่งเน้นในศูนย์การค้าหลักๆ และกระจายไปตามหัวเมืองต่างๆ เพื่อต้องการให้กลุ่มลูกค้าสามารถเข้าถึงร้านพูม่าได้อย่างง่ายดาย”“สำหรับกลุ่มเป้าหมายของเราเน้นความหลากหลายเรื่องกีฬาที่ครบวงจร ด้วยการนำสินค้าที่ถูกยกระดับสินค้าประเภทกีฬา เพื่อตอบสนองความต้องการด้านกีฬาและไลฟ์สไตล์ เหมาะกับทุกประเภทกีฬา ทุกเพศ และทุกวัย พร้อมเสิร์ฟผู้ซึ่งหลงใหลในกีฬาอย่างแท้จริง และเรายังมีการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเฉพาะตัวของพูม่า เราเชื่อว่าเป็นการผสมกันในหลายๆ อย่าง แต่ที่สำคัญคือการเข้าใจผู้บริโภคว่าต้องการอะไร โดยส่วนผสมต้องมีทั้งตัวสินค้า หน้าร้าน และดิจิทัล จุดมุ่งหมายหลักคือต้องการสร้าง Engagement กับลูกค้าทุกระดับ คือระดับที่แบรนด์สามารถกระตุ้นความต้องการให้ลูกค้าได้ และอีกระดับคือให้ลูกค้ารักในตัวแบรนด์ และตัดสินใจซื้อในที่สุด สิ่งที่พูม่าภูมิใจนำเสนอมากที่สุดก็คือ ความเป็นแบรนด์กีฬายอดนิยมมายาวนานถึง 74 ปี ”สามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆของแบรนด์ได้ที่ Facebook : Puma Cat TH https://www.facebook.com/pumacatth ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบรนด์พูม่าพูม่า ประเทศไทย นำทีมโดย คุณ Ludwig Tsai (General Manager Puma Thailand) พูม่า เป็นบริษัทผลิตเสื้อผ้าและรองเท้ากีฬา จากประเทศเยอรมนี โดยก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1948 โดยรูดอล์ฟ ดาสส์เลอร์ ในตอนแรกเริ่ม “พูม่า” ประสบความสำเร็จอย่างมากในการเป็นผู้นำด้านการผลิตรองเท้าฟุตบอลในช่วงปี ค.ศ. 1952 โดยเป็นผู้คิดค้นรองเท้าฟุตบอลคู่แรกในโลกที่สามารถถอดเปลี่ยนปุ่มสตั๊ดเองได้ด้วยการขันน๊อต (screw-in studs)และเริ่มผลิตรองเท้าวิ่งคู่แรกของแบรนด์ในช่วงปี ค.ศ. 1954 พร้อมทั้งการทำลายสถิติโลกการวิ่ง 100 เมตร ที่เมืองโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่นโดยนักวิ่งชาวเยอรมันที่มีชื่อว่า “Heinz Fütterer” และหลังจากนั้น “พูม่า” ก็ได้กลายเป็นผู้นำแห่งโลกกรีฑาเรื่อยมาจนถึงจวบจนปัจจุบันในปีค.ศ. 1970 “พูม่า” ได้สร้างปรากฏการณ์อีกครั้งในโลกลูกหนังกับการดึงตัวเทพเจ้าลูกหนังฉายาไข่มุกดำ “Pelé” เข้ามาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ในแคมเปญ PUMA KING และนี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้ “พูม่า” กล่าว เป็นที่รู้จักในวงการลูกหนังนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในปีค.ศ. 2018 กลับมาอีกครั้งด้วย Tagline FOREVER FASTER+ ด้วยความต้องการที่จะเป็นเจ้าแห่งความเร็วของการวงการวิ่งอีกครั้ง กับการคว้าตัว “Molly Seidel” นักกีฬาวิ่งหญิงแห่งยุคชาวอเมริกัน ซึ่งได้คว้าเหรียญทองแดง วิ่งมาราธอนโอลิมปิก (2020) ที่ประเทศญี่ปุ่น ครั้งแรกในรอบ 16 ปี พร้อมการเปิดตัวรองเท้าวิ่งซีรี่ย์ Nitro ที่ประสิทธิภาพสูงที่สุดตั้งแต่ที่พูม่าเคยมีมา และพร้อมให้แฟนๆเป็นเจ้าของแล้ววันนี้จุดเด่นของแบรนด์พูม่า การใช้สัญลักษณ์ "พูม่า" หรือ “สิงโตภูเขา” เป็นสัญลักษณ์ของ แบรนด์ เนื่องจากพูม่าเป็นสัตว์ที่ปราดเปรียวกระฉับกระเฉงสามารถปีนป่ายภูเขาได้เป็นอย่างดี สื่อถึงความเร็วที่เป็นส่วนสำคัญในการคว้าชัยในการแข่งขันกีฬา