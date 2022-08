“BlackPink” โชว์เต็มเหนี่ยว MTV VMAs ทำ “เทย์เลอร์ สวิฟต์” ลุกขึ้นเต้นไม่หยุด

เจนี่, จีซู, โรเซ่ และ ลิซ่า ได้ขึ้นแสดงในเพลง Pink Venom นับเป็นการแสดงบนเวทีแบบออกอากาศสดครั้งแรกของสาวๆ BlackPinkระหว่างที่แสดง ลิซ่า เกิดผิดพลาดเมื่อไมโครโฟนของเธอเกิดหลุดขณะแสดงแต่เธอก็แก้ไขสถานการณ์ได้อย่างดีเยี่ยม และแสดงต่อไปเสมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นBlackPink ได้เข้าชิงหลายรางวัลไม่ว่าจะเป็น ศิลปินกลุ่มยอดเยี่ยม หรือ ศิลปินเค-ป็อปกลุ่มยอดเยี่ยม ซึ่งสาวๆก็ได้คว้ารางวัลแรก Best Metaverse Performance ไปได้แล้ว ซึ่ง BlackPink เคยได้รางวัลแรกจากเวที VMA จากเพลง How You Like That ในฐานะ Song of the Summer 2020ซึ่งนอกจากเข้าชิงแบบกลุ่มแล้ว มิวสิควิดีโอ “Lalisa” ของ ลิซ่า ก็ยังมีชื่อเข้าชิงในฐานะมิวสิควิดีโอเค-ป็อปยอดเยี่ยม ซึ่ง ลิซ่า ก็สร้างสถิติถือเป็นศิลปินหญิงคนแรกของวงการ เค-ป็อป ที่มีชื่อเข้าชิง VMAงานนี้สาวๆมีแฟนคลับเป็นศิลปินตัวท็อปอย่าง เทย์เลอร์ สวิฟต์ ที่ก่อนไปร่วมงานเดินพรมแดง เธอได้โพสต์วิดีโอลงใน TikTok ร้องเพลง Pink Venom แถมขณะสาวๆขึ้นแสดงเจ้าตัวก็ลุกขึ้นเต้นแถมยังกรี๊ดให้สาวๆอีกด้วย