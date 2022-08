เช็คอินพร้อมค้นพบประสบการณ์แห่งการเรียนรู้รูปแบบใหม่  ไปกับแพ็กเกจห้องพัก The Curiosity Room by TED โดยความร่วมมือระหว่าง  โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค และ TED

โรงแรมระดับห้าดาวใจกลางกรุงเทพฯ ได้ขยายความร่วมมือกับ TED โดยการเปิดตัวห้อง The Curiosity Room by TED ที่ถูกออกแบบมาเพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และเติมเต็มประสบการณ์ให้กับแขกผู้เข้าพักโรงแรมได้ขยายความร่วมมือกับ TED-Ed ฟอรั่มสำหรับการศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ตกแต่งห้อง The Curiosity Room by TED นำเสนอห้องพักที่มาพร้อมกิจกรรมในรูปแบบอินเทอร์แอคทีฟ โดยผสมผสานเข้ากับดีไซน์ร่วมสมัยของแมริออท เหมาะสำหรับกลุ่มเพื่อนและครอบครัวที่มีเด็กอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป รวมถึงนักเดินทางที่ชื่นชอบการไขปริศนาและต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาประสบการณ์แบบอิมเมอร์ซีฟเริ่มต้นขึ้นทันทีเมื่อถึงห้องพัก โดยมีกิจกรรมให้คุณได้มาไขปริศนา องค์ประกอบที่น่าสนใจต่างๆ ถูกเรียงร้อยให้เข้ากับการตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์ แขกผู้เข้าพักจะได้ค้นหาข้อความที่ซ่อนอยู่ การตามล่าหาชิ้นส่วนปริศนาที่หายไป และได้ค้นพบประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและคาดไม่ถึงจากสิ่งต่างๆภายในห้องพัก โดยมีคู่มือ Curiosity Journal ในห้องพักที่จะทำหน้าที่เป็นไกด์ และนำไปสู่การเดินทางที่ไม่เหมือนใคร พร้อมคำใบ้หากแขกผู้เข้าพักต้องการตัวช่วย และเมื่อภารกิจหาคำตอบของทุกปริศนาได้เสร็จสิ้นลง แขกผู้เข้าพักจะได้รับประกาศนียบัตร และปิดท้ายด้วยการฉลองร่วมกันด้วยขนมเบเกอรี่โฮมเมดแสนอร่อยจากห้องอาหารสยาม ที รูม“โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค มุ่งมั่นที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับแขกของเราเสมอมาและเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นหนึ่งในสามโรงแรมที่ได้นำเสนอห้อง The Curiosity Room by TED โดยแพ็กเกจนี้จะช่วยให้ผู้ที่มาเข้าพักทุกวัยได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆ ที่น่าตื่นเต้น รวมถึงการออกสำรวจนอกห้องพัก และเรียนรู้เกี่ยวกับกรุงเทพฯให้มากขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะนำหลักในการเปิดโลกความคิดของ TED มาให้กับผู้ที่วางแผนเดินทางมากรุงเทพฯในเร็วๆนี้” ไซมอน เบล ผู้จัดการทั่วไปของ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค กล่าวแพ็กเกจ The Curiosity Room by TED ราคาเริ่มต้นเพียง THB 15,960++ บาท สำหรับการเข้าพักในห้องที่ถูกตกแต่งขึ้นมาเป็นพิเศษ 2 คืน (สูงสุด 4 ท่าน) รวมอาหารค่ำ และเบเกอรี่จากห้องอาหารสยาม ที รูม สามารถจองแพ็กเกจและเข้าพักตั้งแต่วันนี้ - 15 พฤศจิกายน 2565 หรือ คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมแมริออทมีการขยายความร่วมมือกับ TED ทั่วโลกมาอย่างยาวนาน โดยเริ่มต้นเมื่อปี 2016 ในการจัด TED Talks และ TED Fellows Salons, บล็อก และมีการอ้างอิงบทความในการสื่อสารกับแขกในโรงแรมทั่วโลก ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวยังคงยกระดับมากขึ้นทุกปี ด้วยองค์ประกอบใหม่ๆ ของการทำงานร่วมกัน นักเดินทางที่พักที่แมริออท โฮเทลส์ จะสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่บรรจงคัดสรรโดย TED ในหัวที่ข้อเกี่ยวข้องกับแขกผู้เข้าพัก นวัตกรรม การเดินทาง การลงทุน และอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงวิดิโอคอนเท้นท์รูปแบบใหม่อย่าง TED-Ed ที่แขกผู้เข้าพักสามารถหาชมได้ในโรงแรมหลายๆแห่ง โดยมีเนื้อหาที่มีความหลากหลายและเหมาะกับผู้ชมทุกวัยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ TEDRooms.Marriott.com ติดตามข่าวสารแรงบันดาลใจใหม่ๆ โดยติดตามแมริออท โฮเทลส์ได้ทาง Facebook, Twitter และ Instagram รวมถึงแฮชแทก #MarriottxTEDสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการจอง กรุณาโทร +66 (0) 2059 5999 หรือติดต่อผ่านช่องทางต่อไปนี้Website: www.bangkokmarriottmarquisqueenspark.com Facebook: www.facebook.com/bangkokmarriottmarquis