รวมภาพ!! “GMMTV” ขนทัพ 11 ศิลปินชื่อดัง จัดโชว์ครั้งแรก และครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด ให้กับแฟนๆ ชาวญี่ปุ่น

จากกระแสซีรีส์ไทยที่เป็นที่นิยมอย่างมากหมายในประเทศญี่ปุ่น ส่งผลให้นักแสดงไทยเป็นที่รู้จักและชื่นชอบอย่างกว้างขวาง “GMMTV” จึงได้ร่วมกับ 2 บริษัทบันเทิงยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่น “PIA Corporation” และ “TV Asahi” จัดงาน “GMMTV Fan Fest 2022” ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก โดยนำ 11 ศิลปินที่ได้รับความนิยมสูงในกลุ่มแฟนชาวญี่ปุ่น นำโดย “คริส-พีรวัส แสงโพธิรัตน์, เต-ตะวัน วิหครัตน์, นิว-ฐิติภูมิ เตชะอภัย, ไบร์ท-วชิรวิชญ์ ชีวอารี, วิน-เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร, ดิว-จิรวรรตน์ สุทธิวณิชศักดิ์, นานิ-หิรัญกฤษฎิ์ ช่างคำ, เอิร์ท-พิรพัฒน์ วัฒนเศรษสิริ, มิกซ์-สหภาพ วงศ์ราษฎร์, โอม-ภวัต จิตต์สว่างดี, นนน-กรภัทร์ เกิดพันธุ์” โชว์ครั้งนี้จัดขึ้น ที่ PIA Area MM เมืองโยโกฮาม่า โดยจัดแสดง 2 รอบ ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 27-28 สิงหาคม 2565 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากแฟนๆ ชาวญี่ปุ่น จนทำให้บัตรเข้าชมคอนเสิร์ต SOLD OUT ทั้ง 2 รอบ รวมมีผู้เข้าชมกว่า 20,000 คนโดยในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 ได้เริ่มเปิดการแสดงรอบแรกเวลา 16.00 น. เริ่มต้นออกสตาร์ทความสนุกจาก 11 หนุ่ม “คริส-เต-นิว-ไบร์ท-วิน-ดิว-นานิ-เอิร์ท-มิกซ์-โอม-นนน” กับเพลงความหมายดีๆ ที่อยากจะสื่อให้เห็นถึงพลังความรักที่พวกเขามีให้กับแฟนๆ ก่อนที่ทุกคนจะทักทายและต้อนรับผู้ชม เข้าสู่แฟนมีตติ้งเฟสติวัลอย่างเป็นทางการครั้งแรกในญี่ปุ่น ท่ามกลางเสียงปรบมือที่ดังสนั่น จากนั้นเลเวลความฟินก็ถูกส่งไม้ต่อให้กับคู่ “เอิร์ท-มิกซ์” ที่ขนเอาเพลงประกอบซีรีส์สุดฮอตจากเรื่อง “นิทานพันดาว” มาร้องให้แฟนๆ ได้อินไปตามกัน ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงมินิเกมที่เรียกว่าเป็นโมเมนต์พิเศษที่ทุกคนถูกอกถูกใจกันยกใหญ่ ต่อด้วยพาร์ทของ “เต-นิว” ที่ไม่ยอมน้อยหน้า ขนเอาเพลงเพราะๆ ประกอบซีรีส์สุดปัง “Dark Blue Kiss จูบสุดท้ายเพื่อนายคนเดียว” มาร้องแบบไม่มีกั๊ก เล่นเอาแฟนๆ ใจละลายกันเป็นแถว ก่อนที่จะไปสนุกกับช่วงมินิเกม ซึ่งงานนี้ “เต-นิว” เติมเต็มโมเมนต์ให้แฟนๆ ได้แบบน่ารักน่าเอ็นดูเลยทีเดียวต่อด้วยพาร์ทที่ทำให้ใจฟูไปกับ 2 หนุ่ม “โอม-นนน” ที่มาพร้อมเพลงดังจากซีรีส์ “แค่เพื่อนครับเพื่อน” (Bad Buddy Series) ขอบอกว่าถูกอกถูกใจแฟนๆ อย่างหนัก และในส่วนของช่วงมินิเกม “โอม-นนน” ก็เอ็นเตอร์เทนผู้โชคดีให้ครื้นเครงได้อย่างเต็มเหนี่ยวเลยทีเดียว จากนั้นก็ถึงคิวของหนุ่ม “คริส” ที่หยิบเอาซิงเกิ้ลฮิตของตัวเอง และเพลงดังจากซีรีส์เรื่อง “Sotus The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง” มาโชว์เสียงเพราะซึ้งกินใจ จนแฟนๆ ถึงกับอินเบอร์แรง แล้วก็ถึงเวลาที่สร้างความบันเทิงกับช่วงมินิเกม ซึ่งแต่ละคนอิ่มเอมใจกันสุดพลังก่อนที่ดีกรีความสนุกจะถูกส่งต่อให้กับ 4 หนุ่ม F4 “ไบร์ท-วิน-ดิว-นานิ” ที่ยกขบวนเพลงฮิตประกอบซีรีส์ “F4 Thailand : หัวใจรักสี่ดวงดาว BOYS OVER FLOWERS” มาออดอ้อนขอคะแนนความคิดถึงจากแฟนๆ รวมถึงซิงเกิ้ลใหม่จาก “ไบร์ท” ที่ตกอารมณ์คนดูได้อยู่หมัด ส่วนในพาร์ทมินิเกมของ 4 หนุ่ม ก็เป็นการปาโมเมนต์ได้ถูกใจแฟนๆ อย่างหนัก แถมยังเรียกเสียงปรบมือได้ดังลั่นสนั่นฮอลล์ ก่อนจะส่งท้ายความประทับใจไปพร้อมกับการที่ “คริส-เต-นิว-ไบร์ท-วิน-ดิว-นานิ-เอิร์ท-มิกซ์-โอม-นนน” ขอบคุณแฟนๆ ชาวญี่ปุ่นที่คอยสนับสนุนและซับพอร์ทกันอยู่เสมอ เรียกว่าโมเมนต์ของงานในวันนี้ มีครบทุกความฟิน ทั้งสนุกสนาน ตื่นตาตื่นใจ และซาบซึ้งใจสุดๆ กันเลยทีเดียวผู้ที่สนใจสามารถรับชมทาง Live Streaming ได้ โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ https://www.gmmtvfestjapan.com/en