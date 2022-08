“ส้ม มารี” จับมือ “Maximillian” ปล่อยเพลงป็อบฟังเพลิน “Make Your Mind Up”

“Make Your Mind Up” เป็นบทเพลงสากลที่เกิดจากการร่วมงานครั้งแรกระหว่าง 2 ศิลปินขวัญใจวัยรุ่น “ส้ม มารี” (Zom Marie) และ “Maximillian” เป็นการผสมผสานระหว่างเสียงอันไพเราะและสดใสของ “ส้ม” และเสียงอันนุ่มลึก ชวนหลงใหลของ “Maximillian”แน่นอนว่า “Make Your Mind Up” จะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ทำให้คนฟัง และแฟนเพลงได้เพลิดเพลินไปกับเสียงดนตรีเพลงป็อป จังหวะสนุกสนานอย่างแน่นอนเพลง “Make Your Mind Up” เขียนเนื้อร้องโดย “Maximillian” พร้อมกับศิลปินนักแต่งเพลงชื่อดังอย่าง Zaire Koalo และ Trevor Brown โดยก่อนหน้านี้เขาทั้ง 2 คน มีโอกาสแต่งเพลงให้ศิลปินระดับโลกหลายต่อหลายคนได้แก่ Demi Lovato, The Chainsmokers และ Lizzoรวมถึงนักแต่งเพลงมือฉมัง Fran Hall ที่ได้แต่งเพลงให้กับ Britney Spears, Imagine Dragons, Charli XCX และ Rexley แถมก่อนหน้านี้ยังได้ร่วมงานกับ Robin Schulz อีกด้วยถึงแม้ว่า “Zom Marie” และ “Maximillian” จะอัดเสียงร้องแยกกัน เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 แต่ระหว่างช่วงที่หนุ่ม “Maximillian” ได้มาทัวร์ South East Asia ทั้งคู่ได้มีโอกาสเจอกัน และถ่ายมิวสิควิดีโอร่วมกันที่ Arcade Game Center ในกรุงเทพฯ ซึ่งบรรยากาศ และสถานที่สื่อถึงเนื้อเพลง “Make Your Mind Up” ที่เปรียบเทียบความรักก็เหมือนกับการเล่นเกมเป็นความรักที่คลุมเครือ สถานะไม่ชัดเจนนั่นเอง