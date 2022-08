“นนท์ ธนนท์” ปล่อยมุกฮา ถ้ายื่นเป็นตลกบอยแบนด์น่าจะผ่านนานแล้ว! ส่วน Mask Off Events ชี้แจงเพิ่มอีกครั้ง

กรณีที่ได้ออกมาประกาศขอเลื่อนคอนเสิร์ตของนักร้องไทยที่จะไปแสดงที่เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลียในวันที่ 2 กันยายนนี้ ทั้งที่บัตรขายหมดไปแล้ว พร้อมทีมงานชี้แจงว่าเป็นเพราะวีซ่านนท์ไม่ผ่าน เนื่องจากทางนั้นไม่เชื่อว่าเจ้าตัวเป็นศิลปินขณะที่ นนท์ ธนนท์ ก็ได้โพสต์ทวิตเตอร์ถึงเรื่องนี้ โดยเผยว่าล่าสุดวันนี้ (27 ส.ค.) Mask Off Events ได้ออกมาเผยเพิ่มเติมว่า “จากที่แอดมิน LINE OFFICIAL ได้ให้ข้อมูลกับลูกค้าไปโดยพลการ ก่อนจดหมายทางการจาก Mask Off Events จะออกมานั้น มีผลกระทบทำให้เป็นข่าว จึงอยากขออภัยอย่างสูงต่อผู้ที่เกี่ยวข้องมา ณ ที่นี้เราตอบคำถามแทนเจ้าหน้าที่ไม่ได้จริงๆ ว่าทำไมถึงพิจารณาแบบนั้น สิ่งที่เรา (ในฐานะผู้จัดในเมลเบิร์น) อยากชี้แจง มีดังนี้1.ทางผู้จัดขอยืนยันว่าทางเอเจนต์ที่ดำเนินการขอวีซ่าให้ศิลปินและทีมงาน ได้ขอวีซ่าถูกประเภทอย่างแน่นอน (SUBCLASS 408)2.เอกสารในการยื่นขอวีซ่าจากศิลปินและทีมงาน และจากทางค่าย เรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์เหมือนกันทุกครั้งที่เคยยื่นขอวีซ่าให้ศิลปินท่านอื่นๆ ที่ผ่านมาทุกประการ ซึ่งไม่เคยมีปัญหาใดๆ ทั้งสิ้น3.ผลการพิจารณาวีซ่าที่ออกมานั้น ทางเราเคารพการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ แต่ขอยอมรับว่าอดคิดไม่ได้ว่า ทางอิมมิเกรชั่นได้เช็กข้อมูลที่ถี่ถ้วนมากน้อยแค่ไหน เราไม่ได้มีเจตนาจะกล่าวโทษทางอิมมิเกรชั่นให้เสียหายแต่อย่างใด เพียงแต่เรามีคำถามมากมาย และไม่ได้นิ่งนอนใจ ซึ่งกำลังดำเนินการสอบถาม เพื่อความชัดเจนต่อไป4.อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่เกิดนี้ แน่นอนว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น ทางเราในฐานะผู้จัดที่เมลเบิร์น ต้องขออภัยผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแฟนเพลงของคุณนนท์ ธนนท์ อีกครั้ง ที่ไม่สามารถทำให้งานคอนเสิร์ตครั้งนี้เกิดขึ้นได้ตามกำหนดการขอขอบคุณทุกคนที่เข้าใจและสนับสนุนเรามาตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านสำหรับลูกค้าที่ซื้อบัตรทาง LINE OFFICIAL เราได้ทำการคืนเงินให้ครบถ้วนแล้ว หากมีท่านใดตกหล่นไป สามารถติดต่อทางทีมงานผ่านทุกช่องทางได้ทันทีส่วนลูกค้าที่ซื้อบัตรจากร้าน ตลาดไทย เสบียงทอง และอำไพ สามารถนำบัตรไปคืนและรับเงินสดตรงจากทางร้านได้ (ร้านที่ซื้อลูกค้าบัตรมา) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 ส.ค. นี้เป็นต้นไป