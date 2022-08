“BlackPink” สร้างสถิติใหม่ Pink Venom เป็นเค-ป็อปที่ถึง 200 ล้านวิวเร็วที่สุด

BlackPink เดินหน้าสร้างสถิติใน YouTube อีกแล้วเมื่อล่าสุด Pink Venom เดินหน้าเป็นมิวสิควิดีโอเค-ป็อปที่แตะ 200 ล้านวิวเร็วที่สุดเมื่อวันที่ 27 ส.ค. เวลา 02:10 น. ตามเวลาท้องถิ่นเกาหลีใต้ ได้มีการยืนยันแล้วว่า Pink Venom มุ่งหน้าเกิน 200 ล้านวิว โค่นสถิติเก่าเพลง “That That” ของ Psy ที่เคยแตะ 200 ล้านวิวเร็วที่สุดประจำปี 2022ครั้งนี้ BlackPink ทำสถิติดังกล่าวได้โดยใช้เวลาเพียงแค่ 7 วัน กับอีก 13 ชม. ซึ่ง Pink Venom ยังเป็นมิวสิควิดีโอตัวที่สองที่ทะยานทำยอดวิวสูงได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต่างจาก How You Like ThatPink Venom เป็นมิวสิควิดีโอตัวที่ 11 ของวง BlackPink ที่ทำยอดวิวได้เกิน 200 ล้านวิว ตามหลัง Lovesick Girls,” “BOOMBAYAH,” “As If It’s Your Last,” “Playing with Fire,” “Whistle,” “DDU-DU DDU-DU,” “Kill This Love,” “STAY,” “How You Like That,” และ “Ice Cream.”โดยก่อนหน้านี้ Pink Venom ก็ได้สร้างสถิติเป็นมิวสิควิดีโอที่คนให้ความสนใจมากที่สุดภายใน 24 ชม. ประจำปี 2022 เป็นมิวสิควิดีโอที่ทุ่มทุนสร้างสูงสุดของวง และยังขึ้นเป็นมิวสิควิดีโอของศิลปินหญิงที่แตะยอดวิว 100 ล้านวิวได้เร็วที่สุดใน YouTube ด้วย