ได้เวลาปฏิวัติทั้งวงการมายา! กับ "ตัวอย่างเต็ม" สุดอลังการ "SIX CHARACTERS มายาพิศวง" เปิดกล้องรับความระทึกพร้อมกัน 15 กันยายนนี้ ในโรงภาพยนตร์

แค่ตัวอย่างเต็มยังขนาดนี้ หนังจริงจะขนาดไหน! จับตาไว้ให้ดีกับภาพยนตร์ปริศนาเร้นลับฟอร์มยักษ์แห่งปี ผลงานสุดยอดความระทึกวิจิตรบรรจงชวนติดตามเรื่องล่าสุดจาก "เอ็ม พิคเจอร์ส" โดยฝีมือผู้กำกับชั้นครูที่ขอหวนคืนสู่วงการภาพยนตร์อีกครั้งในรอบ 7 ปีเต็ม ซึ่งงานนี้หม่อมน้อยได้ทำการดัดแปลงเรื่องราวจากบทละครเวทีขึ้นหิ้งเรื่อง "Six Characters in Search of an Author" ของ "ลุยจิ ปิรันเดลโล" นักประพันธ์เจ้าของรางวัลโนเบลชาวอิตาเลี่ยน และถูกแปลเป็นภาษาไทยโดย "รศ.สดใส พันธุมโกมล" ศิลปินแห่งชาติ ด้วยตัวเองทั้งหมดตั้งแต่ต้น ฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าภาพทั้งหมดจะต้องถูกถ่ายทอดออกมาได้ครบถ้วนและเต็มที่เพื่อความสมบูรณ์แบบ จนสามารถทำให้ผู้ชมรู้สึกสัมผัสได้ถึงความเข้มเข้นตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดจบที่ทุกคนต้องอ้าปากค้างแน่นอน"Six Characters มายาพิศวง" บอกเล่าเรื่องราวของ "ตัวละครทั้ง 6" (เขมนิจ จามิกรณ์, ศักราช ฤกษ์ธำรงค์, ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ, จิรวิชญ์ พงษ์ไพจิตร, ภคพล ตัณฑ์พาณิชย์, ฟลอร่า มัสซาโร) ที่ถือกำเนิดขึ้นและมีชีวิตโลดแล่นอยู่ในจินตนาการของนักประพันธ์ ผู้ไม่ยอมเขียนบทสรุปให้กับตัวละครเหล่านั้น ตัวละครทั้ง 6 จึงต้องออกตามหานักประพันธ์คนใหม่และชีวิตใหม่ จนสุดท้ายได้ไปเกลี้ยกล่อม "คำรณ สิงหะ" (มาริโอ้ เมาเร่อ) ผู้กำกับหนุ่มชื่อดังให้นำเรื่องราวของพวกเขาไปสร้างเป็นภาพยนตร์โศกนาฏกรรม ชีวิตของตัวละครที่ถูกนักประพันธ์ทอดทิ้งจะเป็นเช่นไร และการไปอยู่ในมือผู้กำกับที่มุ่งสร้างงานเอาใจตลาด จะเกิดความขัดแย้งอะไรขึ้นบ้างระหว่าง "ตัวละคร" กับ "นักแสดง" ท่ามกลางบรรยากาศอันไม่น่าไว้วางใจที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน หลังจากเหล่าตัวละครทั้ง 6 คืบคลานมายังกองถ่ายภาพยนตร์แห่งนี้!แล้วนอกจากความตระการตาของเรื่องราวที่พลิกไปพลิกมาอย่างคาดไม่ถึง "Six Characters มายาพิศวง" ก็ยังรวมทีมนักแสดงมากฝีมือระดับเทพถึง 9 คนมาไว้ในเรื่องเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น "มาริโอ้ เมาเร่อ, แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์, แต้ว-ณฐพร เตมีรักษ์, แอฟ-ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ, เจี๊ยบ-ศักราช ฤกษ์ธำรงค์, บอย-ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์, นิว-ชัยพล จูเลี่ยน พูพาร์ต, ต๊งเหน่ง-รัดเกล้า อามระดิษ" และ "ฮัท-จิรวิชญ์ พงษ์ไพจิตร" ที่แต่ละคนก็พร้อมใส่เต็มและเชือดเฉือนห้ำหั่นมันส์หยดให้กลายเป็นภาพยนตร์ไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปี 2565

15 กันยายนนี้ ในโรงภาพยนตร์