NONT EP.01 ทะเยอทะยาน Concert เต็มอิ่ม 3 ชั่วโมง ครบจบอย่างประทับใจ

สนุกสุดประทับใจตั้งแต่ต้นจนจบกันไปแล้วสำหรับคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่เต็มรูปแบบแห่งปี 2022 ของหนุ่มทะเล้นอารมณ์ขัน อย่างโดยเปิดขายบัตรได้เพียง 3 ชั่วโมง ก็ SOLD OUT แบบถล่มทลายภายในเวลาอันรวดเร็ว ทั้ง 2 รอบ ตอกย้ำความฮอตของหนุ่มคนนี้ กับคอนเสิร์ตที่จะทำให้ทุกคนได้รู้จักตัวตน “นนท์ ธนนท์” มากขึ้นบนเวทีแห่งนี้ ซึ่งรวมเอาความฮา และความสนุกสนานกันแบบจุใจถึง 2 รอบการแสดง ในวันเสาร์ที่ 20 และวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยาม พารากอน ชั้น 5 ที่ผ่านมาเริ่มกันที่บรรยากาศหน้างานที่เต็มไปด้วยความคึกคักของเหล่าแฟนๆ นนท์ ธนนท์ มากมาย ที่ต่างมาให้กำลังใจด้วยการเตรียมพร๊อบและป้ายไฟมาร่วมชมกันอย่างเนืองแน่น และก็ถึงเวลา กับซีนเปิดตัวที่ทำเอาคนดูกรี๊ดคอแทบแตก เมื่อ “นนท์ ธนนท์” ปรากฎตัวออกมาบนสลิงที่ลอยเหาะไปหาคนดูทั่วทั้งฮอลล์แบบใกล้ชิดสุดๆ ให้สมกับชื่อคอนเสิร์ต กับเพลง “ความรักกำลังก่อตัว” ต่อด้วยเพลง “วันครบเลิก” และ “แค่แอบหวัง”เปิดตัวแขกรับเชิญด้วยวงศิลปินรุ่นพี่ร่วมค่าย วง MEAN ที่มีเพลงฮิตมากมาย เนรมิตฉากให้เป็นห้อง BRICK HOUSE ห้องซ้อมดนตรีในบ้านเลิฟอิส มากับเพลง “พอเถอะ” รุ่นพี่ก็ได้ทดสอบการออดิชั่นรุ่นน้อง โดยการเตรียมเซ็ตเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงไทย สากล และเกาหลี ซึ่ง นนท์ ธนนท์ ก็ไม่ทำให้รุ่นพี่และคนดูผิดหวังแม้แต่น้อย ส่งเพลงแบบไหนมาก็ร้องได้หมดทุกเพลงมาถึงอีกหนึ่งไฮไลต์เมื่อเวทีคอนเสิร์ตเปลี่ยนป็นฉากละครเวที จากนั้นก็มีสาวสวยอย่างที่เปิดตัวมากับเพลง เหนื่อยใจ และหลังจากนั้น นนท์ ธนนท์ ก็มาในชุดเจ้าชายได้ร่วมเต้นรำจังหวะสนุกๆ เรียกเสียงฮาจากคนดูได้เป็นอย่างดี จากนั้นร้องเพลง หมื่นคำลา, เจ็บที่ยังรู้สึก, ถ้าเธอไม่อยากโชคร้ายเรื่องความรัก และพูดถึงการมีโอกาสได้ร่วมงานกันอย่างสนุกสนานเซอร์ไพร์สคนดูกับการปรากฎตัวมาตรงกลางแฟนๆ ด้วยเพลง ผ้าพันแผล บน Stage ที่ยกสูงให้คนดูมองเห็นได้ทั่วทั้งฮอลล์ ระบบแสงเสียงเข้ากันดีเยี่ยม นนท์ ธนนท์ โชว์สกิลการเต้นอย่างแข็งแรง พร้อมกับแดนเซอร์ร่วมเต้นได้อย่างลงตัว และน่าทึ่งมาก จบเวทีนี้ด้วยเพลงฮิตที่ทุกคนร้องกันได้ทั่วบ้านทั่วเมืองอย่างเพลง “พิง” พูดเลยว่าสร้างความตื่นเต้นและความใกล้ชิดให้กับคนดูได้ดีทีเดียวตามมาด้วยเพลงสากลที่คราวนี้ นนท์ ได้โชว์สกิลเล่นเปียโนเองในเพลง “Back to you” ต่อด้วยเพลงสุดปังที่ไม่ว่าจะไปทางไหน ต้องรู้จักกันเป็นอย่างดี ฟังทีไรแฟนๆ ต้องใจละลายและอมยิ้มไป ขยับเต้นไป กับเพลงนี้อย่างเพลง “โต๊ะริม” ที่แฟนคลับช่วยกันร้องอย่างสุดเสียง และเซอร์ไพร์สยังไม่หมดเท่านี้ เมื่อน้องหมีสุดฮิต(มาสคอต) ที่ถอดหัว เฉลยออกมาเป็นงานนี้ทำเอาแฟนๆ กรี๊ดกันสุดเสียง จากนั้นก็พูดคุยต่อปาก ต่อคำ ส่งมุกขำกันแบบกรามค้างกันไปเลยส่วนในวันอาทิตย์จะเป็นมาในชุดมาสคอต เป็ดหัวยักษ์ ที่มาสอนการเป็นตลกมืออาชีพให้กับนนท์ พร้อมทั้งแปลงเนื้อเพลง โต๊ะริม (โต๊ะเครื่องแป้ง) มาในเวอร์ชั่นจิกกัดภรรยาตนเอง เรียกเสียงฮากับผู้ชมเป็นอย่างมากต่อด้วยศิลปินรับเชิญสุดพิเศษเรียกได้ว่าเป็นศิลปินระดับแนวหน้าของประเทศ มีเพลงฮิตขึ้นหิ้งมากมาย อย่างวงดนตรีที่เล่นสดได้สนุกที่สุดวงหนึ่งของไทยขนพลังเอเนอร์จี้มาเต็ม กับรวมเมดเลย์เพลงฮิตแบบรัวๆ อย่างเพลง Cinderrella, โกหก, ขาหมู งานนี้แฟนเพลงลุกขึ้นมาเต้นใส่กันไม่ยั้งเลยทีเดียว เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกับเพลงเพราะๆ อย่าง เพลง ฝืนตัวเองไม่เป็น, มีผลต่อหัวใจก่อนปิดท้ายคอนเสิร์ตด้วยเพลง “ทุกนาทีที่สวยงาม” อีกหนึ่งเพลงที่มีความหมายกินใจและยังเป็นเพลงเพื่อขอบคุณแฟนเพลง และทุกๆ คนที่ทำให้งานคอนเสิร์ตนี้เกิดขึ้นอีกด้วย เรียกว่าทำเอาแฟนเพลงทุกคนปลื้มปริ่มน้ำตาแตกกันเลยทีเดียว เหล่านนท์แฟมยังได้เตรียมโปรเจ็กต์เซอร์ไพร์สซึ้งๆ ให้นนท์ปิดท้าย ส่งความรักและความสุขก่อนกลับบ้านฝันดีในค่ำคืนนั้น เป็นอีกหนึ่งภาพที่น่าประทับใจของคอนเสิร์ตครั้งนี้