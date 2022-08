เตรียมพบกับ JEREMY ZUCKER ในคอนเสิร์ต MORE NOISE!!!! WORLD TOUR ที่กรุงเทพ 15 ต.ค.นี้

รายละเอียดงาน

Jeremy Zucker ยืนยันจะเปิดคอนเสิร์ตที่กรุงเทพ ในชื่องานในวันที่ 15 ตุลาคม 2565 ที่วอยซ์สเปซ หลังจากเขาได้ปล่อยเพลง “CRUSHER” เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2654 ซึ่งเป็นการนำเสนอซาวด์และพลังงานแบบใหม่ ซึ่งมีเพลงหลักเช่น "18", "Therapist", and “HONEST” และติดอันดับท๊อปเทนของ Spotify Global Debut charts เขายังได้ประกาศทัวร์แรกของ MORE NOISE !!!! ทั่วอเมริกาเหนือ ซึ่งได้ขายหมดหลายที่ เช่น Terminal 5 (นิวยอร์ค), The Novo (แอลเอ), และที่อื่นๆอีกมากมาย ในส่วนทัวร์เอเชียของเขาจะรวมไปถึง จาการ์ต้า, มานิลา, โซล, กรุงเทพ และสิงคโปร์บัตรคอนเสิร์ต Jeremy Zucker’s MORE NOISE !!!! WORLD TOUR Bangkok ราคา 2,200 บาท ซึ่งจะเปิดจำหน่ายเวลา 10 โมงตรง วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 นี้ ทาง ticketmelon.com Jeremy Zucker นักร้อง, นักแต่งเพลง และโปรดิวเซอร์ อายุ 26ปี ได้ออกซิงเกิ้ลในปี 2561 กับเพลง “comethru,” ที่เขาแต่งในห้องนอนวัยเด็กของเขาในบ้านที่นิวเจอซี่ เขาใช้เวลาครุ่นคิดแต่งเพลงที่เปลี่ยนชีวิตเขาอย่างสิ้นเชิง แม้ว่าจะได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลง Republic Records และทำยอดขายได้มากกว่า 500,000 ซิงเกิลในปีก่อนหน้า และเพียงแค่ 3 ปีหลังจากนั้น เขาได้ออกทัวร์ทั่วโลก, มีโปรเจคเด็ดๆ และมียอดสตรีมทั่วโลกกว่า 5.5ล้านครั้ง รวมถึงยังได้รับการชื่นชมอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นจาก The New York Times, Rolling Stone, Billboard, The FADER, PAPER Magazine, Wonderland, L’Officiel, Flaunt Magazine และอื่นๆเพลงดังระดับโลกที่ได้รับรางวัลทองคำขาวอย่างเพลง “comethru” และ “you were good to me” หรือเพลงที่ได้รับรางวัลทองคำอย่าง “all the kids are depressed” และ “talk is overrated” ทำให้ Jeremy สามารถสร้างฐานแฟนคลับผ่านเนื้อเพลงที่กินใจ, ซื่อตรง, เนื้อหาดนตรีที่เข้าถึงได้ และการสร้างเพลงที่ซับซ้อน เขายังได้ร่วมกับเพื่อนของเขา Chelsea Cutler ทำ EPs brent [2562] และ brent ii [2564]อัลบั้มเต็มของเขาในชื่อ love is not dying ถูกปล่อยออกมาเมื่อ 17 เมษายน 2563 และติดท็อป 25 ยอดขายอัลบั้มสูงสุดของบิลบอร์ต เขายังได้แสดงในเทศกาลดนตรีระดับโลก เช่น Lollapalooza, Governors Ball, Reading & Leeds, and Firefly และได้แสดงรายการโทรทัศน์ เช่น The Late Show with Stephen Colbert, The Late Late Show with James Corden, The Today Show, และอื่น ๆวันที่: วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565สถานที่: วอยซ์สเปซราคาบัตร: 2,200บาทราคา Meet & Greet Upgrade Package: 2,700บาท (ยังไม่รวมค่าบัตร ต้องซื้อบัตรคอนเสิร์ตถึงสามารถร่วมงาน Meet & Greet ได้)แพคเกจจะได้1. Meet & Greet and Photo Opportunity with Jeremy Zucker (masks required)2.Access to Exclusive Q&A with Jeremy Zucker3.One (1) Limited Edition VIP Laminate4.Venue First Entryซื้อบัตรได้ที่: ticketmelon.comติดตาม Jeremy Zucker ได้ที่: