“มาร์ค ต้วน” ศิลปินระดับโลก เปิดตัวโซโล่อัลบั้มเเรก the other side ตอบรับการรอคอยจากแฟนๆ ทั่วโลก

(Mark Tuan) ศิลปินนักร้องชื่อดังระดับโลก เปิดตัวโซโล่อัลบั้มในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ผ่านค่ายเพลง DNA Records ซึ่งนี่เป็นอัลบั้มเดี่ยวอัลบั้มเเรกที่เเฟนๆตั้งตารอคอย ในอัลบั้ม the other side จะมีเพลงใหม่ทั้งหมด 20 เพลง และเพลงที่ได้มีการปล่อยออกมาก่อนหน้านี้เเล้วอีก 5 เพลงอัลบั้ม the other side เปรียบเสมือนบันทึกเรื่องราวตลอดระยะเวลา 10 ปี ที่มาร์คได้ใช้ชีวิตห่างจากบ้านเกิด แต่ละเพลงใน the other side ได้เเสดงให้เห็นถึงความรู้สึกเปล่าเปลี่ยวและสิ้นหวังเมื่อเขาต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ยากลำบากเพียงลำพัง นี่เป็นเหมือนกับหน้าต่างสู่ไดอารี่ส่วนตัวของมาร์ค ที่นอกจากจะโชว์ความสามารถในการสะท้อนความรู้สึก และถ่ายทอดประสบการณ์ส่วนตัวผ่านบทเพลงที่เขาได้เรียบเรียงแล้ว ยังเปิดโอกาสให้เเฟนๆ ได้เข้าถึงอารมณ์ต่างๆ ที่สำหรับศิลปินระดับโลกอย่างมาร์คแล้ว ก็มักปกปิดไม่ให้ใครรับรู้โดยหนุ่มมาร์คได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับอัลบั้มนี้ว่า “the other side เป็นการรวบรวมเรื่องราวส่วนตัวของผมที่ไม่เคยบอกกับใคร ตลอดระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมาผมมักจะเปิดเผยให้คนเห็นเฉพาะด้านบวก หรือด้านที่สดใส แต่ผมรู้สึกว่า มันถึงเวลาเเล้ว ที่จะโชว์อีกด้านหนึ่งของผมให้คนได้รับรู้ และนี่ก็เป็นที่มาของชื่ออัลบั้มนี้ครับ”นอกจากนี้เจ้าตัว ยังเป็นผู้ร่วมเขียน (co-writer) เพลงทั้ง 20 เพลงในอัลบั้ม สำหรับเพลง far away ซึ่งเป็นเพลงสุดท้ายได้เเสดงถึงความตั้งใจที่มาร์คจะก้าวออก จากความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ หรือ toxic relationship เสน่ห์ของเพลงนี้ก็คือในขณะที่เพลงบรรเลง ทำนองริฟกีตาร์ก็เล่นล้อ เสริมให้เนื้อเสียงที่ไพเราะอยู่เเล้วฟังดูมีเสน่ห์ยิ่งขึ้น และยังมีคอรัสที่เป็นเสียงหลบ (falsetto) ของมาร์ค ทำให้เวลาฟังแล้วจะสัมผัสได้ถึงการที่มาร์คกำลังปลดปล่อยความรู้สึกใจสลายออกมากอัลบั้ม the other side นี้ เป็นก้าวเเรกของมาร์คของการเป็นศิลปินเดี่ยว ซึ่งเเสดงให้เห็นถึงพัฒนาการในการเเต่งเพลงของเขา ถึงเเม้จะเป็นหน้าต่างสู่อีกด้านที่มืดหม่น แต่อัลบั้มนี้ก็ถูกทำให้มีชีวิตชีวาขึ้นมา ด้วยเนื้อเพลงที่กินใจเเละเข้าถึงได้ นอกจากนี้มาร์คยังบอกว่า “ผมอยากให้คนฟังเข้าถึงเเละเข้าใจดนตรีของผม เมื่อไรที่คนฟังกำลังเจอกับความยากลำบาก ผมอยากให้เขารู้สึกว่า เขามีผม เขามีเพลงที่ตรงกับความรู้สึกที่เขาเผชิญอยู่ ผมหวังว่า เขาจะสามารถหาความสบายใจได้จากเพลงของผม”มาร์คมีกำหนดการทัวร์ 15 เมืองทั่วทวีปอเมริกาเหนือ เริ่มที่เมือง San Antonio ในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 และเขาก็จะปิดท้ายทัวร์นี้ที่บ้านเกิด เมือง Los Angeles ในวันที่ 7 พฤศจิกายน ที่ El Rey Theatre สามารถจองตั๋วได้เเล้ววันนี้ และสำหรับกำหนดการวันเเสดง สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ https://marktuan.com/marktuan/tour