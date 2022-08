“ดู๋ สัญญา” หวนคืนจอหนัง ในรอบ 25 ปี  รับบทพ่อสะท้อนชีวิตจริงเด็กเล่นเกมใน “The Up Rank อาชญาเกม”

ถือเป็นการกลับมาอีกครั้งกับงานการแสดงภาพยนตร์ในรอบ 25 ปี ของพิธีกรและนักแสดงมากฝีมือที่ล่าสุดยอมใจอ่อนรับบทเป็นพ่อของตัวละคร “ยู” ในภาพยนตร์เรื่องภาพยนตร์แนว Coming-of-age ดราม่า-แอ็คชั่น จากผู้สร้าง เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล และกันตนา กรุ๊ปดู๋-สัญญา เผยถึงการมาร่วมงานในเรื่องนี้ว่า “เหตุผลที่มารับเรื่องนี้ มีสองเหตุผล ข้อที่ 1 คือมีเวลามากขึ้นเพราะจำนวนรายการที่ทำอยู่น้อยลง ทำให้มีเวลาสามารถทำได้ เหตุผลที่ 2 คือเมื่อไม่ได้อยู่แวดวงไหนนานๆ เราอยากหาความรู้ว่าวิธีการถ่ายทำ หรือบทที่เขาเขียนสมัยใหม่เป็นยังไง เทคโนโลยีเปลี่ยนไป สมัยก่อนเป็นฟิล์ม เดี๋ยวนี้เป็นดิจิทัลหมด พอทาง กันตนาติดต่อมา เลยตัดสินใจรับ เพราะอยากรู้ว่าโลกภาพยนตร์สมัยใหม่เป็นยังไงบ้าง”นักแสดงชื่อดังเผยต่อว่า ไม่ต้องเคาะสนิม แม้จะไม่เล่นหนังมา 25 ปีก็ตาม “เรื่องที่เล่นไว้ 25 ปีก่อนก็เรื่อง ท้าฟ้าลิขิตก็ของกันตนา ถามว่าเคาะสนิมมั้ย ไม่นะ ใช้ความรู้สึกและประสบการณ์ พยายามเอาบทไปดู แล้วดูว่าผู้กำกับต้องการอะไร แต่ประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ก็ทำงานได้ ตัวบทใกล้ตัวอยู่แล้ว เพราะเป็นพ่อคน ด้วยอาชีพในเรื่อง เราสามารถจิตนาการได้ว่าเราเจอคนแบบนี้ต้องยังไง ผมสัมภาษณ์คนมาเยอะด้วย คาแรกเตอร์พ่อของยูในเรื่อง เราต้องสร้างให้มันเกิด เช่นตัวจริงผมก็ไม่โหดร้ายบังคับลูกขนาดนั้น แต่มองว่าบางทีเรื่องระหว่างพ่อกับลูกมันไม่ใช่ความผิดของใคร เขาเป็นคนแบบนั้น พ่อเป็นคนแบบนี้ ความไม่เหมือนกันของมนุษย์มันทำให้ต้องปรับตัวยังไงให้อยู่ด้วยกันได้”การร่วมงานกับ กิต Three Man Down ดู๋กล่าวว่า “ผมทายเขาผิดไปเยอะเลย คิดว่าเขาเป็นนักเรียนด้วยซ้ำ เขาบอกเขาทำงานแล้ว เป็นทั้งนักร้อง เป็นนักแสดงด้วย เขาอาจจะตัวเล็กเลยดูเด็กน้อยมาก กิตเป็นคนเก่ง ทำบทบาทได้โดยไม่ติดขัด เราคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้ ทำให้รู้จักว่าวง ทรี แมน ดาวน์ แล้วผมยังได้ความรู้จากเขา เล่นเกมอะไร เกมนี้ใช้ทักษะด้านไหน อัพแรงค์มันคืออะไร ในชีวิตของวงการแรงค์กำลังทำอะไรกันอยู่ ผมก็ได้ความรู้จากเขาด้วย”ส่วนการทำงานกับ 2 ผู้กำกับ เต็นท์-กัลป์ กัลย์จาฤก และโอ๊ต-วทัญญู อิงควิวัฒน์ นักแสดงชื่อดังกล่าวว่า “ผมว่าวิธีคิดแล้วก็การทำงานในความเร็วค่อนข้างดี ไม่ได้รอไปรอกันมา ทุกคนเป็นมืออาชีพกันหมด มีการเตรียมการกันมาก่อน แล้วทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเอง และทำได้เร็ว ผมชอบมุมมองดีไซน์และการเลือกฉากต่างๆ ไนท์ซีนเยอะแต่สวยดี ถ่ายออกมาสวยกว่าที่เราคิด แล้วก็จัดกลไกของเรื่องได้ดี”ความหมายของคำว่า Ranking ดู๋เผยว่า “คือการจัดลำดับขั้น ทุกอย่างในโลกมีลำดับขั้นหมด ไม่มีอะไรเท่ากันจริงๆ หรอก หน้าที่การงานยังไม่เท่ากัน พนักงานอยากได้ตำแหน่งสูงๆ พอทุกคนอยากเป็นแบบนี้หมด ฉะนั้นจะมีการฉ้อฉล เช่นผมทำให้คุณอยู่ในอันดับสูงขึ้นได้นะ ซึ่งเกมเป็นตัวอย่างที่ภาพยนตร์เอามาใช้เล่า แต่ชีวิตจริงมีอัพแรงค์ในทุกเรื่อง มีทั้งถูกต้องและไม่ถูกต้อง เป็นเหตุให้ผิดกฎหมายในโลกนี้ ฉะนั้นต้องระมัดระวังอะไรที่มันผิดปกติ ไม่ถูกศีลธรรม ไม่ถูกกฎหมาย ในบทหนังที่พ่อพูดกับลูกก็มี ‘ที่ทำถูกกฎหมายหรือเปล่า รู้ตัวหรือเปล่าว่าทำอะไรอยู่’ หนังจะสะท้อนมุมมองแต่ละคน ผมว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้สอนเรื่องของเกมอย่างเดียว มันสอนเรื่องชีวิตผ่านเกม มันเป็นเรื่องชีวิตมนุษย์”ร่วมสะท้อนชีวิตไปกับ “The Up Rank อาชญาเกม” ผลงานของสองผู้กำกับ เต็นท์-กัลป์ กัลย์จาฤก และโอ๊ต-วทัญญู อิงควิวัฒน์ พร้อมด้วย 4 นักแสดงรุ่นใหม่มากฝีมือ กิต-กฤตย์ จีรพัฒนานุวงศ์ หรือ กิต Three Man Down, เอม-ภูมิภัทร ถาวรศิริ, มีน-สุดารัตน์ ผุงศิริ, แจ็ค-กิตติศักดิ์ ปฐมบูรณา นอกจากนี้ยังได้นักแสดงรุ่นใหญ่ ดู๋ - สัญญา คุณากร และ เฟิด - คาริญญ์ยวัฒ ดุรงค์จิรกานต์ หรือ เฟิด Slot Machine ที่มาเพิ่มความเข้มข้น พร้อมตะลุยทุกแรงค์ในวันที่ 1 กันยายนนี้ ในโรงภาพยนตร์เทรลเลอร์ภาพยนตร์ “The Up Rank อาชญาเกม”: https://youtu.be/AauJTgJhy-k #TheUpRank #อาชญาเกม #ผิดกฎเกมไม่ผิดกฎหมาย #ไม่ผิดกฎหมายแต่ผิดกฎเกม