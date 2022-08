“แพท ณปภา” ชัดเจน “หยวน” อยากเป็นแค่พี่น้อง 5 ปีไม่ถอดแหวนหมั้น “เบนซ์” แต่ไม่มีความหมายทางใจ

หลังได้รู้ว่าหนุ่มหรือแอบปลื้มสาวแบบหนักมาก ก็ทำเอาทั้งแฟนคลับจับจิ้นไม่หยุด เพราะอยากให้ได้ลงเอยกัน แม้แต่รายการศึก 12 ราศี ก็ยังคงชงเข้มอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดวันนี้ (25 ส.ค.) ได้เจอสาวแพท ในกิจกรรม Disney Funtastic Bazaar with Shopee 9.9 Super Shopping Day เจ้าตัวก็ได้ออกมาเผยถึงเรื่องนี้ว่า“คือแพทเพิ่งจะมาดูเทป ตอนที่แพทไม่อยู่ด้วยนะ ก็ยังลงอยู่ จนเดี๋ยวนี้เวลาเราไลฟ์ก็จะมีแฟนคลับบอกอยากให้มาคู่กันจัง คือเราเข้าใจความจิ้น ความเคมี แต่คือตอนนี้มันเป็นเรื่องของอนาคตแล้ว เพราะล่าสุดที่เราได้เจอกัน เราก็มีความเคลียร์ใจกันในรายการของเรา ว่ามันต้องยังไงนะ มันทำไมนะ เราก็เลยบอกกันไปตรงๆ ว่า โอเคพี่หยวน จริงๆ แล้วเราไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นแฟนกันก็ได้ แต่เราสามารถทักมาพูดคุยกันได้ เพราะทุกวันนี้เราต้องตอบข่าวของกันและกัน แต่ถ้าเราไม่มีการคุยกันเลย เราจะตอบอะไรไม่ได้เลย หลังจากวันนั้นพี่หยวนก็มีทักมา บอกว่าขอโทษถ้าเกิดทำให้เราไม่สบายใจ และก็ขอบคุณที่ยินดีให้เราเป็นเพื่อนกัน”ที่เห็นในรายการไม่ได้ทำตามสคริปต์ แต่เป็นการทำตามใจตัวเอง“ตามใจเราทั้งหมด มันเป็นสิ่งที่เราอยากบอกเขา ไม่มีสคริปต์เลย แล้วเทปนั้นเป็นเทปเซอร์ไพรส์แพทและคิดว่าสคริปต์พับเก็บไปได้เลย เราก็เลยพูดในสิ่งที่เราอยากรู้ ก็จะได้เคลียร์ใจกันซึ่งแพทเข้าใจว่าพี่หยวนค่อนข้างลึกซึ้ง เขาจะมีมุมที่เขาคิดอีกมุมค่อนข้างลึกซึ้ง เราบอกว่าไม่เป็นไรเลยพี่หยวน การที่เราทักหากันหรือคุยกันมันไม่ต้องจบที่เราเป็นแฟนกันก็ได้ แต่เราเป็นเพื่อนกัน เป็นพี่ เป็นน้องกันก็ได้ อย่างง่ายๆ เลยที่ทุกวันนี้เราสองคนยังต้องตอบข่าวของกันและกัน มันก็ควรจะมีการคุยกันว่าเราจะไปในทางไหนถูกไหม ไม่ใช่ตอบกันไปคนละอย่าง เพราะเราไม่คุยกัน”สถานะเป็นแค่พี่น้อง ไม่ได้ขยับเขยื้อนไปกว่านี้ และได้เจอกันแค่งานเดียว แต่คนจิ้นไปเยอะมาก“คือไม่ใช่แค่แพท ตัวพี่หยวนเขาอาจจะไม่ตอบชัดเจน แต่หลังจากที่เราคุยกันแต่หลังจากวันนั้นที่เขาทักมา 2 ข้อความ และก็ไม่ทักมาอีกเลย เหมือนทักมาให้รู้ว่า โอเค ประมาณนี้นะ แพทก็เข้าใจได้ เราจะได้ตอบได้อย่างชัดเจน แพทต้องบอกว่าแพทกับพี่หยวนมีงานนั้นงานเดียวที่ได้เจอกัน แต่ตอนนี้คนจิ้นไปเยอะมากแล้วซึ่งจากนั้นเราไม่ได้มีการได้เจอกันอีกเลย พอมาเจอกันในรายการของเรา ก็ไม่ได้เจอกันอีกเลย แต่ข่าวมันมาเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นจะให้แพทตอบยังไง แพทต้องชัดเจน เพราะเราอยู่ในวงการมานานมากแล้วได้เคลียร์สถานะกันในวันนั้น แบบเปิดใจไปแล้ว“ใช่ คือเขาบอกว่า เขาเป็นอะไรก็ได้ แต่ขอให้รู้ว่าเขาพร้อมซัปพอร์ตเรา อันนี้ก็คือเคลียร์แล้ว”ไม่ผิดหวังเพราะเข้าใจได้ อีกฝ่ายจีบผู้หญิงไม่เป็น แค่มีความรู้สึกที่ดีให้แก่กันก็โอเค“เขาบอกว่าเขาจีบผู้หญิงไม่เป็น แพทก็บอกเข้าใจได้ เพราะฉะนั้นแพทเลยบอกมันต้องคุยกันก่อน ปลายทางอาจจะไม่ต้องเป็นแฟนกันก็ได้ แต่พอเราได้คุยกัน ได้เข้าใจเขามากขึ้น คือเขาสายกลางมากๆเขาโอเคแล้ว”ถ้าวันหนึ่งเขาเดินมาบอกว่า เขาโอเค มีความรู้สึกมากขึ้น ก็ต้องเรียนรู้กันไปก่อน เพราะยังไม่รู้จักกันดี“ก็ต้องเรียนรู้และแพทเองก็จะต้องรู้จักพี่หยวนมากขึ้นด้วย (ได้เคลียร์หรือถามอะไรอีกไหม?) ไม่มี ก็มีแค่นั้น เราก็เลยโอเค เข้าใจ”เปิดโอกาสให้ตัวเองตลอด เลิกมีสเปก ขอแค่คนที่เข้าใจ"จริงๆ แพทเปิดโอกาสให้กับตัวเองอยู่แล้ว คือตัวแพทด้วยช่วงชีวิตที่เราผ่านอะไรมาเยอะมากๆ มีทั้งล้มลุกคลุกคลาน เพราะฉะนั้นจะรู้สึกว่าไม่มีสเปกแล้ว ขอแค่คนที่เข้าใจเรา เข้าใจในสิ่งที่เราเป็นก็น่าจะโอเคแล้ว แต่อย่างพี่หยวน สุดท้ายเราต้องคุยกัน ต้องเรียนรู้ว่าเราไปในทางเดียวกันหรือเปล่า”ไม่มีใครเข้าหาใครก่อน เลยน่าจะยาก แล้วตามดวงก็ยังไม่เจอเนื้อคู่ ต้องรอปีหน้า“น่าจะยาก เพราะไม่มีใครเข้าหาใครเลยก็เจอแต่แว๊บๆ เรามีอยู่แล้วคนที่อยากคุยกับเรา แต่เรายังไม่ผูกมัดกับใคร และยังไม่มีใครชัดเจนกับเรา”มีคนเข้ามา แต่ไม่มีใครเป็นเบอร์หนึ่ง เพราะยังไม่อยากผูกมัดตอนนี้"ไม่มี คือถ้าถามว่ามีคนเข้ามาไหม มันมีไง แต่เรายังไม่อยากผูกมัดตอนนี้ คือเราไม่มีเวลาเลย เช้าเราต้องไปส่งลูก แล้ววิ่งงานวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า 4 งาน ตอนเย็นเสร็จเราก็ต้องรับลูก กลับมาก็ต้องดูแม่ หาเวลาไปดูแม่อีก เพราะฉะนั้นคนที่จะอยู่กับเรา เขาจะต้องตามเรา ซึ่งบางคนก็ อ้าวทำไมต้องตาม เราก็แบบงั้นก็คุยๆ กันไปก่อนก็ได้”ไม่รู้จะทำยังไง ถ้าคนยังจิ้น “หยวน” ไม่เลิก คงต้องนิ่งกันไปก่อนทั้งสองฝ่าย แต่ไม่ได้กดดัน“คือถ้าถามแพท มันก็ต้องมีทั้งสองฝ่าย ต้องไปด้วยกันทั้งสองฝ่าย(ถ้าทางบ้านยังเชียร์อยู่ล่ะ?) เออ ไม่รู้เลย แพทไม่ได้กดดันอยู่แล้ว แพทเข้าใจ คนจิ้น แต่สุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับเราทั้งคู่อยู่แล้ว”ไม่เชิงว่าเชื่อเรื่องดวง แต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้มันเป็นแบบนั้นจริงๆ“คือมันก็เป็นไปอย่างนั้น มันก็ไม่เชิงว่าเชื่อเรื่องดวงนะ แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับแพทตอนนี้ มันเป็นแบบนั้นจริงๆ (มูเตลูไหม?) คือส่วนใหญ่ที่ได้มู เพราะว่าทุกอย่างมันลงตัว คือแพทจะไม่ใช่แบบ ต้องบินไปที่นี่ แคนเซิลงานแล้วบิน ไม่ใช่ มันจะมีจังหวะที่อยู่ดีๆ แล้วไป ส่วนใหญ่ก็ขอเรื่องงาน”เรื่องความรักโดนทักทุกหมอ ช่วงนี้ยังไม่ใช่ ให้ทำงานไปแล้วรอปีหน้า“มีคนทัก ทุกอาจารย์เลยดีกว่า เปิดพงเปิดไพ่ ทุกคนจะบอกว่า ไม่ใช่ช่วงของเธอที่จะมีคู่ จงทำงานให้เต็มที่ แล้วปีหน้าค่อยว่ากัน(หัวเราะ)”เวลาคุยกับใครไม่ได้ตั้งใจปิด แต่พอจะเปิดเขาก็หายไปก่อน“คืออย่างนี้ อย่างที่บอกแพทไม่ได้ปิด แต่พอบางทีเปิด เปิดแล้วก็ต้องปิด เพราะด้วยเหตุการณ์ไม่ใช่แค่เรา คู่ของเราด้วย พอปิดแล้วพอจะเปิดใหม่ไปเปิดอีกทีคือแต่งงานเลย”หมอดูบอกให้รอปีหน้า ตอนนี้เลยมีความหวังทุกวัน“เขาบอกให้รอปีหน้า ฉันมีความหวังทุกวัน”ทำตัวให้เป็นแรร์ไอเทม ด้วยการรักและเห็นคุณค่าในตัวเอง“หนึ่งเราต้องรักตัวเองให้มากๆ แล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเอง พอเราเห็นคุณค่าในตัวเองแล้ว คราวนี้สิ่งรอบๆ เรา เราก็รู้สึกว่ามันไม่จำเป็นจะต้องวิ่งไปหาขนาดนั้น พอเรารักตัวเอง คนอื่นก็จะเห็นว่าเรารักตัวเอง เราเห็นคุณค่าในตัวเอง คนอื่นเขาก็จะเห็นเหมือนกัน เขาก็อยากได้เราไม่ได้มองว่าตัวเองเซ็กซี่ แต่โชว์เพราะอุตส่าห์ดูแลตัวเองมา ลูกเห็นใส่บิกินี่บ่อย จนคิดว่าคือชุดธรรมดา“ไม่ค่ะ คือความเซ็กซี่ แพทไม่ได้มองว่ามันเซ็กซี่ เหมือนแพทดูแลตัวเองที่มีช่วงชีวิตที่เหนื่อยมา มีลูกมา ท้อแล้ว เขาสามารถใช้ชีวิต ในสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นได้ ฉันใส่บิกินี่จนลูกรู้สึกว่า บิกินี่คือชุดธรรมดา”“เรซซิ่ง” ไม่มีหวง บอกไม่โป๊และสวยมากแม่ สปอยแม่เก่งที่สุดทำไมพวกเธอคิดว่าเซ็กซี่ เขาสปอยแม่ที่สุด แม่คือ The Best สำหรับเขา”5 ปีไม่เคยถอดแหวนหมั้น แต่ใส่เพราะติดเป็นเครื่องประดับ ไม่ได้มีความหมายทางใจ“อันนี้ใส่มาตั้งแต่แต่งงานแล้วค่ะ แต่ไม่เคยถอดเลย 5 ปีกว่าแล้ว อันนี้เป็นแหวนหมั้น ก็ไม่เคยถอดเลย เป็นของคุณพ่อน้องค่ะ มันติด มันเหมือนมันติดแล้ว แล้วเป็นเครื่องประดับที่เราใส่มาโดยตลอด ก็เลยไม่ได้จะถอด ถ้าจะถอดเปลี่ยนก็คือ จากแหวนหมั้นเป็นแหวนแต่ง แค่นั้นเองยังรัก “เบนซ์” ในฐานะเพื่อนรัก สุดท้ายก็ตัดกันไม่ขาด เชื่อเป็นคนจิตใจดี ช่วยกันทำหน้าที่พ่อแม่“เราผ่านการแต่งงานมาแล้วไงเราจะไม่ได้เป็นสามีภรรยากันก็ใช่ แต่หน้าที่หนึ่งที่ไม่เคยหายไป คือการเป็นพ่อเป็นแม่ แล้วจากการที่เราเป็นคนรัก เป็นคู่รัก ทุกวันนี้แพทรักเขาในฐานะที่เป็นเพื่อนรัก เรารู้จักกันมาก่อนจะมาแต่งงานกัน แล้วพื้นฐานของเขา แพทก็ยังเชื่อว่าเขาเป็นคนจิตใจดี เพียงแต่ไลฟ์สไตล์ของเราสองคนมันไม่ไปด้วยกัน”ช่วงนี้ไม่มีโอกาสได้ไปหา เพราะงดเยี่ยม“ช่วงนี้ไม่ได้เลย ช่วงนี้งดเยี่ยมค่ะ”ไม่ได้คิดถึงวันที่ต้องเปลี่ยนแหวนวงใหม่ หรือการแต่งงานใหม่เลย“ไม่ได้คิดถึงวันที่จะต้องเปลี่ยนเลยแต่ว่าก็ไม่ได้คิดถึงการแต่งงานใหม่เลย”กับคนที่เข้ามา ไม่เคยมีใครถามเรื่องไม่ถอดแหวน“ไม่มีใครถามเลย เออ ทำไมไม่มีใครถาม คือส่วนใหญ่อย่างที่บอก คืออันนี้เป็นแหวนหมั้น แล้วถ้าจะเปลี่ยน ก็จะสลับเป็นแหวนแต่งงานบ้าง(หนุ่มๆ คนอื่นก็ยังว่างให้ใส่อยู่ใช่ไหม?) เธอ เหลืออีกเยอะเลย ข้างนี้ไม่ได้ เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นข้างนี้ให้”