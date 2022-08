“ธีรพงษ์ แก้วจำปา” ควรค่ากับรางวัล “มณีเมขลา” ต้นแบบเยาวชนไทยดีเด่น

“ธีรพงษ์ แก้วจำปา” คนหนุ่มไฟแรง และมีหัวใจด้านจิตอาสา ถือว่าเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าต่อสังคม ซึ่งเส้นทางการทำงานของเขา ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนด้วยวัยเพียง 21 ปี ณ ปัจจุบันของธีรพงษ์ ได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากมาย อีกทั้งโปรไฟล์ของเขาในตำแหน่งหน้าที่การงาน ก็จัดได้ว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถเหลือล้น เช่น ช่วยราชการวุฒิสภา ตำแหน่ง อนุกรรมการพัฒนาสื่อดิจิทัล(สื่อสร้างสรรค์และปลอดภัยเยาวชน) วุฒิสภา / ทูตกิจกรรมเยาวชนและคณะทำงานชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ดย.พม. /คณะอนุกรรมการการสมัชชาชาติด้านเด็กและเยาวชน วาระ4 ปี 2563-2566 ดย.พม./ คณะผู้บริหารกลุ่มเยาวชนจิตอาสา SEED THAILAND วุฒิสภา และ มูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม ฯลฯสำหรับประวัติด้านการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น ร่วมกับ seed Thailand, มูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า, สภาดิจิทัล,กระทรวงวัฒนธรรม,RBS,กรมประชาสัมพันธ์วุฒิสภา,สภาเด็กและเยาวชน, โครงการseed project การพัฒนาส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหวงแหนอนุรักษ์เอกลักษณ์ วัฒนธรรม และสำนึกรักบ้านเกิด / โครงการ เปิดโลกกว้างสร้างเยาวชนพลังบวก ส่งเสริมเยาวชนท้องถิ่นเข้าศึกษาเรียนรู้ชุมชนและจัดทำโครงการช่วยเหลือชุมชน / train the trainer รับผิดชอบโครงการในพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ หัวหิน ภายใต้โครงการหัวหินบ้านของพ่อ / โครงการ youth leader new gan สร้างผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ ทั้ง4ภูมิภาค และชนเผ่า / โครงการสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างรู้เท่าทัน / โครงการให้ความรู้กับเยาวชนให้รู้เท่าทันสื่อ -โครงการ Digital Alert มัธยม อุดมศึกษา ทั้ง 4 ภูมิภาค / โครงการ save Thai figth Covid ควบคุมทีมงานด้าน จัดสร้างจุดพักคอยเพื่อส่งต่อผู้ป่วย ควบคุมระบบแอพพลิเคชันที่จัดทำจากกลุ่มเยาวชน Admin and cellcenter และส่งมอบกล่องช่วยชีพ กรุงเทพและจังหวัดในกลุ่มภาคี / ลงพื้นที่ติดตาม โครงการ วุฒิสภาพบปะประชาชน / โครงการ เหลียวหลังแลหน้าวุฒิสภาเพื่อประชาชน / พิธีกร นักประชาสัมพันธ์ ด้านเยาวชนกรมประชาสัมพันธ์วุฒิสภา / วิทยากร ให้ความรู้ประเด็นต่างๆให้กับเยาวชนและประชาชน ตามระเบียบวาระโครงการทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นต้นนอกจากกิจกรรมจิตอาสาแล้ว ธีรพงษ์ ก็ยังเป็นคนใจบุญ ชอบทำบุญ ทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา การแจกทาน มอบข้าวสารแก่ผู้ยากไร้ และสนับสนุนทางด้านการศึกษา ให้แก่โรงเรียน ทุรกันดาร และยังสนับสนุนทางด้านกีฬาของเด็กและเยาวชน สืบเนื่องจากเขาได้เป็นนักกีฬาคริกเก็ต จังหวัดน่าน สังกัดโรงเรียนสถานศึกษาเดิมของเขาเอง นอกเหนือจากนี้ ยังให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ขาดทุนการศึกษา และทางด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆอีกมากมายดูจากประวัติการทำงานและกิจกรรมข้างต้นแล้ว หลายคนต้องร้องว้าววว !..กันเลยทีเดียว และสิ่งที่อดอิจฉาไม่ได้ คือ ธีรพงษ์ ยังมีรูปลักษณ์ที่จัดเป็นผู้ชายหน้าตาดี จะใช้คำว่า “อภิชาตบุตร”ก็คงได้ เพราะสิ่งที่เขาได้ทำมานั้น ส่งผลให้คุณพ่อคุณแม่ และวงศ์ตระกูล ได้ภาคภูมิใจล่าสุด ธีรพงษ์ แก้วจำปา จึงได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ รางวัล“มณีเมขลา”ในสาขาต้นแบบเยาวชนไทยดีเด่น ณ SHOW DC HALL ซึ่งงานนี้มีซุปตาและคนดังในวงการบันเทิง รวมถึงคนจากหลากหลายวงการ ร่วมงานกันคับคั่งการทำความดี สามารถทำได้ทุกคน จะทำมากทำน้อย ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นคนดีของสังคม ซึ่งตัวอย่างของ “ธีรพงษ์ แก้วจำปา” คือเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่สามารถใช้คำว่า มีหัวใจสร้างสรรค์สิ่งดีงามซึมซับอยู่ในสายเลือดจริงๆ ควรค่าแล้วกับการได้รับรางวัล “มณีเมขลา”ในสาขาต้นแบบเยาวชนไทยดีเด่น