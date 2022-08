"เก้า สุภัสสรา - เต๋า URBOYTJ" จัดโชว์สุดพิเศษภายในงาน G-BEAT “LIFE IS A GAME” สนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้กล้าปลดล็อกเปลี่ยนโลก

แบรนด์พรีเมียมเอนเนอร์จีดริ๊งก์น้องใหม่มาแรง เปิดตัว “เก้า สุภัสสรา ธนชาต” และเป็นพรีเซ็นเตอร์แบรนด์อย่างเป็นทางการ พร้อมจัดงานซึ่งในงานนอกจากเก้าและเต๋าจะจัดโชว์สุดพิเศษเปิดตัวเอ็มวีเพลง Life is a game ให้ร่วมสนุกด้วยกันแล้ว ก็ยังจัดการแข่งขันเกม ROV แมตช์สำคัญระหว่างทีม Talon Esports แชมป์โลก ROV ที่มาปะทะกับพรีเซ็นเตอร์อย่างสาวเก้าแท็กทีมสตรีมเมอร์ตัวท็อป ให้ได้ลุ้นผู้ชนะไปพร้อมกัน ณ เฮ้าส์ ออฟ อิลลูมิเนชั่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล @เซ็นทรัลเวิลด์เต๋า จิรายุทธ ผโลประการ หรือ เต๋า URBOYTJ นักร้องและนักแต่งเพลงชื่อดัง กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ร่วมกับสาวเก้า สุภัสสรา และได้แต่งเพลง ‘Life is a game’ ให้กับแบรนด์ G-BEAT เครื่องดื่มเอนเนอร์จีดริ๊งก์ที่กำลังมาแรงในขณะนี้ว่า “ผมรู้สึกตื่นเต้นที่ได้มาทำเพลงและเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับจี บีท ร่วมกันกับเก้าเป็นครั้งแรก ในฐานะพรีเซ็นเตอร์คู่ ผมดีใจมาก ๆ ครับเพราะว่าเราอยู่กันคนละสายงาน น้องเป็นนักแสดง ส่วนผมเป็นศิลปิน การมาเจอกันถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับ ในส่วนของผลงานเพลง Life is a game ผมได้แรงบันดาลใจมาจากตัวเองและคนรอบตัว โดยเนื้อหาจะเกี่ยวกับการลุกขึ้นมาสู้ชีวิตด้วยตัวเอง สร้างพลังใจให้กับคนที่กำลังหมดไฟ ซึ่งหลังจากเอ็มวีได้ปล่อยออกไปกระแสตอบรับกลับมาดีมาก ดีใจที่ทุกคนชอบกัน ยังไงก็ฝากเอ็มวี Life is a game และฝากติดตามผลงานของพวกเราทั้งคู่ในอนาคตในฐานะพรีเซ็นเตอร์คู่ของแบรนด์เครื่องดื่มเอนเนอร์จีดริ๊งก์จี บีทด้วยนะครับ”เก้า สุภัสสรา ธนชาต นักแสดงสาวมากความสามารถกล่าวถึงความรู้สึกของเธอที่ได้มาร่วมงานกับแบรนด์และ เต๋า URBOYTJ เช่นเดียวกันว่า “เก้ารู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่ได้เป็นพรีเซ็นเตอร์และร่วมงานกับจี บีท รวมทั้งทีเจด้วย นี่เป็นการร่วมงานกันครั้งแรกของพวกเรา ซึ่งทีเจเป็นคนที่เท่มาก ๆ อยู่ด้วยแล้วรู้สึกสนุก เห็นแล้วก็อยากเท่ อยากแรปได้แบบเค้า ตอนถ่ายเอ็มวี Life is a game ด้วยกัน เก้าว่าคอนเซ็ปต์และเนื้อร้องรวมถึงตัวเอ็มวีของเพลงมันดีมาก ชูความหลากหลายและสดใหม่ CG อลังการ ซึ่งหลังเปิดตัวเอ็มวีไปคนก็พูดถึงเยอะมาก ยังไงก็ฝากติดตามดูเอ็มวี Life is a game ของทีเจกับเก้าด้วยนะคะ”สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ G-BEAT - Life is a game, beat it หรือ จี บีท ปลดล็อกเปลี่ยนโลก ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ที่Website : www.g-beat.com, Facebook Page : https://www.facebook.com/gbeatenergy/, Instagram : @gbeatenergy, LINE OA : @g-beat, Youtube Channel : G-BEAT, Shopee : https://shopee.co.th/G-BEAT, Lazada : https://lazada.co.th/G-BEAT และร้านสะดวกซื้อทาง 7-Eleven