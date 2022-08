JKN BEST LIFE ยกขบวนสินค้า จัดโปรโมชั่น 9.9 ราคาเดียว 999 บาท

จัดแน่นจัดเต็ม !!! บริษัท เจเคเอ็น เบสท์ ไลฟ์ จำกัด ในเครือ JKN Global Group ยกขบวนสินค้าเอาใจสายช้อป จัดโปรโมชั่น 9.9 สินค้าราคาเดียว 999 บาท อาทิ Hair Now (แฮร์ นาว) บำรุงเส้นผมและหนังศีรษะ โปรโมชั่นสุดคุ้ม Hair Now Serum (แฮร์ นาว เซรั่ม) 1 กล่อง คู่กับ Hair Now (แฮร์ นาว) แชมพูและครีมนวดผม สูตรผสมน้ำมันเมล็ดกัญชง 1 ชุด เพียง 999 บ. (จากปกติ 3,570 บ.) , Anne Soap (แอน โซพ) สบู่สูตรผสานน้ำมันเมล็ดกัญชง ช่วยบำรุงผิวให้เนียนนุ่มและมีกลิ่นหอมดุจนางในวรรณคดี Box Set สวยงาม มี 5 กลิ่นให้เลือก 2 กล่อง ทั้งหมด 10 ก้อน เพียง 999 บ. (จากปกติ 3,180 บ.) , ชา ชิล ชิล เครื่องดื่มชาที่ผสานชาใบกัญชา ช่วยลดความตึงเครียด ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย ดื่มทุกวัน ดีทุกวัน 1 กล่อง 40 ซองเพียง 999 บ. (จากปกติ 1,990 บ.), และอื่น ๆ อีกมากมาย ตั้งแต่วันที่ 1-11 ก.ย. นี้เท่านั้น สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่ 02-123-4567 หรือแอดไลน์ @jkn.hishopping