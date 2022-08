“พิช เดอะโกลเด้นซอง” นำทีมเด็กไทยกวาดรางวัลระดับโลก โครงการ World Championships of Performing Arts

หรือNational Director โครงการประจำประเทศไทย นำทีมตัวแทนประเทศเข้าร่วมแข่งขันความสามารถทางการร้องเพลง การเต้น การแสดง การเล่นดนตรี และการเดินแบบ สำหรับการแข่งขันจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 25 ที่ Anaheim เมือง Los Angeles รัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา มีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 308 คน จาก 76 ประเทศทั่วโลก ในครั้งนี้มีตัวแทนประเทศไทยลงแข่งขันจำนวน 32 Entry โดยแบ่งเป็นรุ่น Junior (อายุ 5-15 ปี) จำนวน 23 Entry และ รุ่น Senior (อายุ 16 ปีขึ้นไป) จำนวน 9 Entry ซึ่งทีมประเทศไทยได้รับรางวัลมากมายดังต่อไปนี้สรุปเหรียญและรางวัล•2022 Grand Champion Junior Instrumentalist of The World (รางวัลผู้ชนะนักดนตรีรุ่นจูเนียร์ระดับโลกประจำปี 2022) คือ เด็กชาย ชวณัฏฐ์ อยู่สวัสดิ์ (ชินวู)•เหรียญ Finalist ซึ่งถือว่าเป็นเหรียญที่สูงที่สุด สำหรับผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบ Final จำนวน 6 เหรียญ จาก 5 การแสดง (Solo 4 การแสดง และ Duet 1 การแสดง)•เหรียญ Semi-finalist จำนวน 44 เหรียญ จาก 43 การแสดง (Solo 43 การแสดง และ Duet 1 การแสดง)•โล่ Division Winner (Overall Awards) ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับผู้เข้าแข่งขันที่ทำคะแนนได้สูงที่สุดในการแข่งขันแต่ละประเภท ซึ่งเป็น 4 ช่วงอายุ คือ 5-10 ปี, 11-15 ปี, 16-24 ปี และ 25 ปีขึ้นไป โดยประเทศไทยได้รับทั้งหมด 22 โล่•เหรียญทั้งหมด 223 เหรียญ โดยมี เหรียญทอง 26 เหรียญ เหรียญเงิน 100 เหรียญ เหรียญทองแดง 97 เหรียญ•1st Place of Best National Costume 2022 โดยตัวแทนประเทศไทยสวมใส่ชุดที่ออกแบบในแนวคิด “Siam in Mind” โดย ครูเจ รัฎฐ์พิชญ์ แสงดา ซึ่งประเทศไทยได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นครั้งที่ 4 จาก 5 ปีที่แข่งขัน•2022 Outstanding National Director•2022 Exceptional Designer Awards : “Lanna Smile” ออกแบบโดย นาย วรายุทธ มูลนารัตน์ แนวคิดคือ ความต้องการที่จะผสมผสานวัฒนธรรมชนเผ่าอาข่า กับวัฒนธรรมสมัยใหม่ พร้อมด้วยมีการตัดเย็บและสไตล์ที่ทันสมัย เพื่อที่จะใส่เป็นชุดราตรีได้ โดยนางแบบที่สวมใส่ชุดคือ นางสาว สุตาภัทร แซ่ลี้ ซึ่งประเทศไทยได้รับรางวัลนี้มา 5 ปีติดกัน เรียกว่างานเด็กไทย ไม่แพ้ชาติใดโลกจริงๆ