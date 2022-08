“กันกัน ณัฐวัฒน์” หวนจับไมค์ในรอบ 7 ปี ส่งเพลงดังยุค 90 “แกล้งโง่” ฟื้นตำนานดูโอ้ “ฝันดี-ฝันเด่น”

ครบเครื่องทั้งความสามารถและหน้าตาสำหรับพระเอกหนุ่ม “กันกัน ณัฐวัฒน์ ชัยณรงค์โสภณ” ที่แฟนๆ หลายคนเห็นพระเอกหนุ่มกันกันเติบโตอยู่ในวงการบันเทิงมายาวนานกว่า 10 ปี มีผลงานที่โด่งดัง และสร้างชื่อเสียงมากมาย อาทิ ซีรีส์รีเมกเกาหลี “รักนี้ชั่วนิรันดร์ Autumn In My Heart” ในบท “พาทิน” พระเอกในวัยเด็ก และยังมีภาพยนตร์น่ารักๆ ที่โด่งดังทั้งในไทย และต่างประเทศอย่าง “App Love สิ่งเล็กๆ ที่น่าร็อก” ในบทของ “ติ๊กโกะ” และยังมีผลงานซีรีส์ต่างๆ อีกมายมาย กับทางช่องแกรมมี่, เวิร์คพ้อยท์, พีพีทีวี ฯลฯ และยังเคยมีโอกาสได้ออกซิงเกิ้ลเดี่ยวกับทางค่ายแกรมมี่อย่างเพลง “อย่าถามหาความรักจากคนหมดใจ” เมื่อช่วง 7 ปีที่แล้วและมาในปี 2022 พระเอกหนุ่มกันกัน ได้มีโอกาสร่วมงานในโปรเจกต์พิเศษอย่าง “Yesterday Once More” ของโปรดิวเซอร์ SUPER ' BOSS “นัทธพงศ์ ไมทอง” ที่ได้เลือกหยิบเพลงดังในยุค 90 ขึ้นมาปัดฝุ่นรีอะเร้นจ์ใหม่อีกครั้ง ซึ่งทางพระเอกหนุ่มกันกัน ได้ถูกเลือกให้เป็นศิลปินลำดับที่ 1 ของโปรเจกต์นี้ และรับหน้าที่ปลุกเพลงที่เคยโด่งดังในยุค 90 อย่างเพลง “แกล้งโง่” ของตำนานฝาแฝดดูโอ้ “ฝันดี-ฝันเด่น” โดยงานนี้ยังได้โปรดิวเซอร์ลายคราม “ปอร์ กสิ นิพัฒน์ศิริผล” ออริจินอลผู้ที่แต่งเพลงนี้ และทำนอง มาช่วยควบคุมการร้องของพระเอกหนุ่มกันกันในโปรเจกต์นี้อีกด้วย เรียกว่าเป็นโปรเจกต์สุดพิเศษที่เอาใจคนที่เติบโตมากับเพลงดังๆ ในยุค 90 ซึ่งงานนี้ยังมีเพลงดังๆ และศิลปินดังๆ ที่เตรียมตัวปล่อยซิงเกิ้ลในลำดับต่อไปของ โปรเจกต์พิเศษ “Yesterday Once More” อีกเพียบทางด้านพระเอกหนุ่ม “กันกัน ณัฐวัฒน์” ได้เผยถึงการได้ร่วมเข้ามาทำงานในโปรเจกต์พิเศษ “Yesterday Once More” ว่าตนเองชอบการร้องเพลงอยู่แล้ว และเป็นคนที่ชอบฟังเพลงในยุค 90 ด้วย“สำหรับโปรเจกต์พิเศษ “Yesterday Once More” ต้องบอกความลับนิดนึงว่า โปรดิวเซอร์ของโปรเจกต์นี้คือ SUPER ' BOSS หรือ คุณบอส นัทธพงศ์ เขาเป็นเพื่อนของกันตั้งแต่สมัยเรียน ม.ปลาย เขาชอบงานด้านดนตรีมากๆ ตั้งแต่สมัยเรียน พอเวลาผ่านไปทุกๆ คน ก็เติบโตในสายงานของตัวเอง ตัวกันก็ได้มีโอกาสทำงานในวงการบันเทิง ได้เล่นหนัง เล่นซีรีส์ ทำพิธีกร ได้ออกซิงเกิ้ลเมื่อ 7 ปีที่แล้ว อย่างตัว SUPER ' BOSS เขาก็จะไปอยู่เบื้องหลังให้กับคนดนตรีหลายๆ คน แล้วเมื่อเขาได้มีโอกาสทำโปรเจกต์ “Yesterday Once More” เขาก็ติดต่อกันมา บอกว่าอยากให้กันมาร้องเพลง “แกล้งโง่” เพลงดังในยุค 90 ของพี่ฝันดี-ฝันเด่น เพลงดังเมื่อเกือบๆ จะ 30 ปีที่แล้ว แล้วก็ให้เกียรติตัวกัน ด้วยการให้เป็นศิลปินคนแรกของโปรเจกต์นี้ด้วยครับแล้วเมื่อ 30 ปีที่แล้ว ตอนนั้นกันยังไม่เกิดเลยครับ กันน่าจะยังอยู่บนดาวดวงไหนของอวกาศอยู่เลย (หัวเราะ) กันก็เลยไปปรึกษาคุณแม่ คุณแม่ก็บอกว่า เพลงนี้แม่รู้จักนะ แล้วเป็นเพลงที่ดังมาก ตัวกันก็ไลน์ไปโอเคกับคุณเพื่อนบอสทันที แล้วจริงๆ ตัวกันเองก็ชอบฟังเพลงยุค 90 อยู่แล้วครับ เวลาขับรถไปไหน มาไหน กันจะชอบเปิดเพลงยุค 90 ฟังในรถ เพราะเพลงยุคนั้น คำร้อง-ทำนอง คือเพราะมากๆ ฟังง่าย ฟังสบายๆ บางเพลงฟังไป 2-3 รอบ ก็สามารถร้องตาม คลอตามเพลงได้เลย อย่างเพลง แกล้งโง่ พอกันได้ฟังครั้งแรก กันก็ชอบมากๆ เนื้อหาของเพลงยังดูทันสมัย แบบเราโดนผู้หญิงหลอก รู้เรื่องทุกอย่าง แต่ก็ยังยอมแกล้งโง่ ยอมทำเป็นไม่เห็น และที่สำคัญตอนที่กันไปอัดเพลงนี้ พี่ปอร์ กสิ คนที่แต่งเพลงนี้ และทำนอง ก็มาช่วยควบคุมวิธีการร้องเพลงนี้ให้กันด้วย ตัวกันเองก็ตื่นเต้นมากๆ ที่ได้เจอคนเขียนเพลงนี้ แล้วเพลงที่พี่ปอร์แต่งไว้ในยุค 90 ก็มีหลายๆ เพลงที่โด่งดังมากตอนนี้เพลง แกล้งโง่ เวอร์ชั่น 2022 ก็ปล่อยแล้วนะครับ ในช่องยูทูป “SUPER’BOSS OFFICIAL” ทุกคนสามารถเข้าฟัง และรับชม Official Lyric Video แล้วในส่วนของมิวสิควีดีโอเต็มๆ ตอนนี้อยู่ในช่วงของการเตรียมงานครับ และเร็วๆ นี้ ทางโปรดิวเซอร์ SUPER’BOSS จะปล่อยเพลงของศิลปินลำดับที่ 2 ออกมา แฟนๆ ต้องมาลุ้นกันครับว่าจะเป็นใคร และจะมาร้องเพลงดัง เพลงอะไร ในยุค 90ส่วนตัวกันเองตอนนี้เรียนจบปริญญาตรีแล้วครับ จริงๆ ก่อนที่โควิด 19 จะระบาด ตัวกันตั้งใจจะเดินทางไปประเทศอเมริกา คิดว่าจะลองไปใช้ชีวิตที่นั้นสักพัก เพราะคุณพ่อเปิดร้านอาหารไทยที่นั้น ตัวกันเองก็อยากลองไปเรียนรู้การใช้ชีวิตที่นั้นด้วย อยากไปเรียนภาษาเพิ่มเติมด้วย แต่พอโควิด 19 ระบาดหนักไปทั่วโลก ก็ไม่สามารถเดินทางไปได้ กันก็เลยตั้งใจเรียนให้จบ ตอนนี้ก็พร้อมกลับมาลุยงานในวงการบันเทิงแบบเต็มที่แล้วครับส่วนผลงานการแสดง ก็จะมีซีรีส์ที่เป็นภาคต่อ แต่จะเป็นเรื่องอะไร อยากให้ทุกๆ คนได้ติดตามกันครับ และก็มีที่ติดต่อเข้ามาอีก ก็อาจจะได้เห็นบทบาทอะไรใหม่ๆ ของกันด้วย และกันก็เพิ่งเริ่มทำช่องยูทูปชื่อช่อง GunGun Channel คลิปในช่องก็จะเน้นเป็นไลฟ์สไตล์ที่เป็นตัวกัน เน้นสนุกสนาน เฮฮา ยังไงก็ขอฝากทุกๆ คน ไปติดตาม กด subscribe ให้ช่องของกันด้วยนะครับ และฝากเพลง แกล้งโง่ ด้วยครับ”ติดตามเพลงฟังเพลง “แกล้งโง่” ในโปรเจกต์ “Yesterday Once More” ได้ทาง https://www.youtube.com/watch?v=mMOPCHcokKk#gungunnatthawat#กันกันณัฐวัฒน์#SUPERBOSS#YesterdayOnceMore