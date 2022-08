เบส ออน เดอะ บีช : จัดเซสชั่นยามตะวันตกดิน และปาร์ตี้ริมหาดที่ The Standard, Hua Hin ทุกวันเสาร์ตลอดทั้งเดือน

หัวหิน ประเทศไทย - The Standard, Hua Hin, รีสอร์ทสุดเก๋ของประเทศไทยที่ซึ่งบรรยากาศชิคๆ ริมชายหาดมาผสมผสานเข้ากับสไตล์ยุคกลางศตวรรษ จะนำเสียงเบสมาสู่ชายหาดในเดือนสิงหาคม เมื่อโรงแรมได้ร่วมกับ Strange Fruit ร้านแผ่นเสียงอันเดอร์กราวด์ในกรุงเทพฯ สำหรับ Standard Sounds เวอร์ชั่นล่าสุดทุกวันเสาร์ยามพระอาทิตย์ตก (16.00-19.00 น.) Standard Sounds และ Strange Fruit จะนำดีเจระดับท็อปของประเทศมาสู่บรรยากาศแสนเก๋ของลิโด บาร์ ที่ The Standard Hua Hin สำหรับเซสชั่นหลากหลายริมหาด ในบรรยากาศสบายๆ แขกของโรงแรม นักท่องเที่ยวต่างชาติ และผู้อาศัยในท้องถิ่น สามารถมานั่งชิลบนโซฟา เล่นน้ำในสระให้ชื่นใจ หรือพักผ่อนสบายๆ บนสนามหญ้า ฟังเสียงเพลงจากดีเจพร้อมจิบค็อกเทลเก๋ๆ ไปด้วย เมื่อค่ำลง (20.00-23.00 น.) ปาร์ตี้จะย้ายไปที่บีชบาร์ของโรงแรม ที่ซึ่งทีมดีเจจะเร่งจังหวะเสียงเพลงขึ้น ให้แขกที่มาร่วมงานสามารถเต้นรำบนพื้นทรายแสนนุ่มตลอดทั้งคืนStandard Sounds เริ่มต้นในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม ด้วย สบาย สบาย เรดิโอ - Maarten G. Goetheer ผู้ได้ฉายาว่า “The Gene Wilder และ Richard Pryor ของกรุงเทพฯ” ดีเจที่ไม่เดินตามรอยเท้าใคร ผู้ซึ่งโดดเด่นกับแนวเพลงสุดระห่ำที่สร้างความสั่นสะเทือนให้โสตประสาท อย่างไรก็ตาม เขาได้วางมือจากแนวเพลงนี้ไปตั้งแต่ปี 2015 และก้าวไปกับสไตล์เพลงที่หลากหลายที่ทลายกำแพงทางดนตรี และยกระดับให้สูงขึ้นต่อจากนั้นในวันที่ 13 สิงหาคม The Standard Hua Hin จะแปลงโฉมเป็นคลับเฮาส์ชั่วคราวสำหรับ Panna, the Lonely Girls Club ก่อตั้งขึ้นโดยเพื่อนรักสามคน Kade, Panna และ Ubby-Ibby ซึ่งทุกคนมีความแตกต่างด้านรสนิยมเพลง เพลงของ the Lonely Girls Club เป็นแนวปี 2000 ล้วนๆ เริ่มตั้งแต่อาร์แอนด์บี โดย Panna ไปจนถึงเรกเก้ โดย Ubby-Ibby และแกงสเตอร์แร็ปจาก Kade ทั้ง 3 สาวจะมอบเสียงเพลงที่แขกไม่เคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อนสำหรับเซสชั่นที่ 3 ของ Standard Sounds ของเดือน ในวันที่ 20 สิงหาคม Aopsher หนึ่งในดีเจยอดนิยมที่สุดของประพเทศไทย จะเล่นเพลงในช่วงพระอาทิตย์ตกดิน เขาเป็นดีเจประจำที่ ซิง ซิง เธียเตอร์ อันโด่งดังของกรุงเทพฯ รวมถึงที่ Vogue Lounge และ Beam เขายังเป็นผู้สนับสนุน ที่มีบทบาทสำคัญของวงการแผ่นไวนิลในประเทศเซสชั่นสุดท้ายในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม Strange Fruit จะเชิญแชมป์ของ Redbull Music 3Style ทั้ง 2 คน มาร่วมจุดประกายให้ฝูงชน Bomberselecta ดีเจของไทย ผู้ชนะการแข่งขัน 3Style ถึง 2 ครั้ง และผู้เข้ารอบสุดท้ัายของการแข่งขันระดับโลกที่โตเกียว จะมาเปิดแผ่นด้วยเพลงผสมผสานของจังหวะอิเลคโทร อาร์แอน์บี ฮิบฮอป ฟังค์ และเรกเก้“Strange Fruit เป็นเรื่องของดนตรีล้วนๆ พวกเขาใส่ใจกับเสียงที่้ยอดเยี่ยม และต้องการแชร์ให้กับฝูงคนที่ชื่นชอบเหมือนกัน นั่นคือสิ่งที่ทำให้แบงค็อกคลับแตกต่าง และทำให้พวกเขาเป็นพาร์ทเนอร์ที่เหมาะสมที่สุดของ The Standard Hua Hin เราทุ่มเทให้กับการสนับสนุนวงการดนตรีไทยและโชว์ที่ร้อนแรงที่สุด ให้กับแขกของเราและชุมชนที่กว้างขวางขึ้น เซสชั่น Standard Sounds จะกลายเป็นเซสชั่นที่ทุกคนต้องการตั๋วเข้าชมมากที่สุด ในกิจกรรมทางวัฒนธรรมของหัวหิน” ใหม่ เวชชาชีวะ ทิมบลิก Chief Creative & Culture Officer ของ Standard Asia กล่าวStandard Sounds คือแผนกดนตรีระดับโลกของ The Standard การแสดงสดในบรรยากาศที่สร้างแรงบันดาลใจไปทั่วโลก เช่นเดียวกับที่โรงแรมสแตนดาร์ดทุกแห่ง ซึ่งมี่ความเฉพาะตัว แต่ละโรงแรมจะมีตัวตนที่โดดเด่น ที่สะท้อนให้เห็นภาพความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมของแต่ละแห่ง ด้วยบรรยากาศแสนเก๋ของไมอามี The Standard Hua Hin คือเวทีทั้งสำหรับศิลปินหน้าใหม่และศิลปินที่มีชื่อเสียงแล้ว ที่ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งใหม่ๆ ของวงการเพลงที่เต็มไปด้วยสีสันของประเทศไทย ตั้งแต่ดีเจจนถึงวงดนตรีอินดี้ ศิลปินเดี่ยว และอีกมากมายโรงแรมต่างๆ ของ The Standard ตั้งอยู่ในจุดหมายปลายทางที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดของโลก ตั้งแต่หาดไมอามีไปจนถึงมัลดีฟส์ ลอนดอนจนถึงนิวยอร์ก หัวหิน ถึงกรุงเทพ เป็นสวรรค์สำหรับนักเดินทางที่ต้องการค้นหาสิ่งใหม่ๆ The Standard Hua Hin ถูกจัดให้เป็น Hot List ของปี 2022 ของนิตยสาร Conde NBast Traveler ซึ่ง เป็นการคัดเลือกที่เอ็กซ์คลูซีฟสูงสุด สำหรับโรงแรมใหม่ที่น่าตื่นเต้นที่สุดในโลก The Standard Hua Hin ยังได้รับรางวัลยอดยี่ยมของโลกจากนิตยสร Travel+Leisure ในฐานะโรงแรมรีสอร์ทอันดับหนึ่งของภูมิภาคเอเขียตะวันออกเฉียงใต้ติดต่อกับโรงแรมได้ทางFacebook: The Standard Hua HinInstagram/Line: @thestandardhuahinWeb: www.standardhotels.com/hua-hin