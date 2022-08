นิตยสาร HELLO! จัดงานมอบรางวัลสุดยิ่งใหญ่ HELLO! Beauty Awards 2022 ให้แบรนด์ผลิตภัณฑ์ความงาม และสถาบันเสริมความงามชั้นนำ

ประกอบด้วย กลุ่ม The Best Aesthetic & Rejuvenating สุดยอดนวัตกรรม และสถาบันความงาม กลุ่มThe Best Dietary Supplement สุดยอดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และ กลุ่ม The Best Beauty Products สุดยอดผลิตภัณฑ์ความงาม โดยแบ่งออกเป็นหมวด Skincare, Makeup และ Body & Hair Care





การมอบรางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมความงาม จากการสำรวจเชิงลึก และการแชร์เคล็ดลับการดูแลตัวเองโดยเหล่าเซเลบริตี้แถวหน้าของเมืองไทย รวมถึงการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์จริงตลอดปี และคัดสรรสถาบันความงามชั้นนำในแต่ละด้าน โดยกองบรรณาธิการความงามนิตยสาร HELLO!กรรมการผู้จัดการ BurdaLuxury Bangkok และ Editor in Chief นิตยสาร HELLO! ประเทศไทย เปิดเผยว่า ปีนี้ถือเป็นปีที่ 5 แล้ว ที่นิตยสาร HELLO! ได้จัดการมอบรางวัลให้กับแบรนด์ผลิตภัณฑ์ความงาม และสถาบันเสริมความงามชั้นนำต่าง ๆ จากการสำรวจพฤติกรรมการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ความงามของเหล่าเซเลบริตี้แถวหน้าของเมืองไทย รวมไปถึงบิวตี้บล็อกเกอร์ที่มีความโดนเด่น จนได้คำตอบว่า มีแบรนด์ใดบ้างที่ได้รับการยืนยันว่าดีที่สุดและเป็นที่หนึ่งในดวงใจ เป็นรางวัล Celebrities’ Choices นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพิจารณาและทดลองใช้จากทีม Editors ของนิตยสาร HELLO! ว่าได้ผลที่น่าพอใจ จนต้องลงคะแนนโหวตให้ได้รับรางวัลในหมวดของ Editors’ Choices สาขาต่าง ๆโดยในทั้ง 2 กลุ่มรางวัล จะสามารถแบ่งรางวัลออกเป็นหมวดของผลิตภัณฑ์ความงามเป็น 3 กลุ่มพิเศษสุดสำหรับปีนี้ ถือปีนี้เป็นปีแรกที่นิตยสาร HELLO! ได้เพิ่มรางวัล Honorary Awards ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่ HELLO! มอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ผู้มีส่วนช่วยให้วงการความงาม และสุขภาพของไทยก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้ โดยผู้ที่ได้รับรางวัล 5 ท่าน ประกอบด้วยนายแพทย์สุรสิทธิ์ อัศดามงคล แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง และเสริมสร้างใบหน้า ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลบางมด กระบี่มือหนึ่งผู้เป็นตำนานแห่งวงการศัลยกรรมไทย นายแพทย์ดำเกิง ปฐมวาณิชย์ ผู้อำนวยการ ดี เอช ที คลินิกเวชกรรม คลินิกปลูกผมแห่งแรกในประเทศไทย ผู้บุกเบิกวงการปลูกผมไทยให้ก้าวไกลระดับนานาชาติ แพทย์หญิงพักตร์พิไล ทวีสิน แพทย์เวชศาสตร์วัยยุวัฒน์เลเซอร์ และความงามแห่งศูนย์ป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพ VitalLife โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และเป็นแพทย์ผู้ริเริ่มพัฒนาวิตามินเสริมอาหาร แพทย์หญิงฐานิสร ธรรมลิขิตกุล ผู้อำนวยการ รมย์รวินท์ คลินิก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านดูแลผิวพรรณ, เวชศาสตร์ชะลอวัย และฟื้นฟูสุขภาพ และ นายแพทย์วิชัย หงส์จารุ ผู้อำนวยการ ดร.วิชัย คลินิก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเลเซอร์ และผิวพรรณชะลอวัย ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “มือปราบสิวที่ได้รับการยอมรับระดับโลก”สำหรับรางวัล Celebrities’ Choices สาขา The Best Aesthetic & Rejuvenating สุดยอดนวัตกรรม และสถาบันความงามที่คัดสรรโดยเหล่าเซเลบริตี้ มีสถาบันความงามที่ได้รับรางวัล 4 รางวัล ประกอบด้วย• THE MOST TRUSTED AESTHETIC AND PICOSECOND LASER SPECIALIST: Alpha Medical Clinic• THE MOST TRUSTED 'NEW MODERN FACELIFT' INNOVATIVE: Bangmod Aesthetic Center• THE BEST ULTHERA FACELIFT CLINIC : The Klinique• THE MOST TRUSTED SPECIALIST IN FACIAL REJUVENATION AND LIFTING TECHNIQUES: ราชเทวีคลินิกรางวัล Editors’ Choices สาขา The Best Aesthetic & Rejuvenating ที่คัดสรรโดยกองบรรณาธิการ HELLO! มีสถาบันความงามที่ได้รับรางวัล 13 รางวัล ประกอบด้วย- THE MOST TRUSTED FINE THREAD LIFTING SPECIALIST: Agaligo Clinic- THE MOST TRUSTED DERMAL FILLER SPECIALIST: Chalita The Aesthetic Clinic- THE BEST AESTHETIC & MEDICAL SPA: Clinique La Prairie Aesthetics & Medical Spa- THE MOST TRUSTED MEDICAL HAIR CENTER: Dr. Orn Medical Hair Center- THE MOST TRUSTED DOUBLE EYELID SURGERY TECHNIQUES: Lovely Eye & Skin Clinic- THE MOST TRUSTED THERMAGE FLX CLINIC: Mediglow Laser & Skin Clinic- THE MOST TRUSTED COSMETIC SURGERY CENTER & LEADER IN AESTHETIC LASER TECHNOLOGY: Nida Esth` Medical Centre- THE MOST TRUSTED RHINOPLASTY SPECIALIST: Vincent Clinic- THE BEST LUXURY ONSEN IN TOWN: PAÑPURI WELLNESS- THE MOST TRUSTED BOTULINUM TOXIN TREATMENT CLINIC: รมย์รวินท์ คลินิก- THE BEST FACIAL TRANSFORMATION RESULT: Roselin Wellness Center- THE MOST TRUSTED RIB CARTILAGE RHINOPLASTY SPECIALIST: S45 Clinic- THE MOST TRUSTED BREAST SURGERY SPECIALIST: โรงพยาบาลวรรณสิริรางวัล Editors’ Choices ในสาขา The Best Dietary Supplement มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล 7 รางวัล ประกอบด้วย- THE BEST MULTIVITAMINS EFFERVESCENT TABLETS: Boom D-Nax- THE BEST DIETARY SUPPLEMENT 'FUNCTIONAL COCOA DRINK’: Boom Cocoa Plus- THE BEST DIETARY SUPPLEMENT ‘COLLAGEN STICK’: MANA Pro-Collagen Cell Enhanz- THE BEST PROTEIN DRINK FOR ALL THE COFFEE LOVERS: Herbalife Nutrition High Protein Iced Coffee Drink Mix – Café Latte & Mocha Flavour- THE BEST DIETARY SUPPLEMENT - DIGESTIVE HEALTH: RENATAR Fiber X- THE BEST SUPER ANTIOXIDANT SUPPLEMENT: Sharisma- THE BEST METABOLISM BOOSTER SUPPLEMENT: SharisMetaรางวัล Celebrities’ Choices สาขา The Best Beauty Products มีผลิตภัณฑ์ความงามที่ได้รับรางวัล 24 รางวัล ประกอบด้วยหมวด Skincare- THE BEST MAKEUP REMOVER: Elemis Pro-Collagen Cleansing Balm- THE BEST CLEANSING FOAM: La Mer The Cleansing Foam- THE BEST FACIAL ESSENCE: Augustinus Bader The Essence- THE BEST FACE OIL: La Prairie Skin Caviar Nighttime Oil- THE BEST SERUM: Clé de Peau Beauté Le Serum- THE BEST EYE CREAM: Estée Lauder Advanced Night Repair Eye Supercharged Complex- THE BEST MOISTURIZER: Clé de Peau Beauté La Crème- THE BEST SUNSCREEN: Shiseido The Perfect Protector SPF50+- THE BEST SLEEPING MASK: Sulwhasoo Overnight Vitalizing Mask- THE BEST BEAUTY GADGET: Foreo Luna 3หมวด Makeup- THE BEST FOUNDATION: Dior Forever Skin Glow- THE BEST CONCEALER: Nars Radiant Creamy Concealer- THE BEST HIGHLIGHTER & BRONZER: Charlotte Tilbury Filmstar Bronze & Glow- THE BEST EYEBROW: Anastasia Miaray Brow Pencil- THE BEST EYELINER: Gucci Stylo Définition L’Obscur Ink Liner- THE BEST MASCARA: Hourglass Caution Extreme Lash Mascara- THE BEST LIPSTICK: Chanel Rouge Coco Bloomหมวด Body & Hair Care- THE BEST BODY SUNSCREEN: Supergoop! Glowscreen Body- THE BEST BODY LOTION: Jergens Oil-Infused Skin Firming 24-Hour Moisturizer- THE BEST INNOVATIVE BRAND IN BODY CARE OIL & LOTION: Bio-Oil- THE BEST FRAGRANCE: Byredo Mojave Ghost- THE BEST BODY SCRUB: Clarins Exfoliating Body Scrub- THE BEST SHAMPOO & CONDITIONER: Aveda Botanical Repair- The BEST HAIR DRYER: Dyson Supersonic Hair Dryerรางวัล Editors’ Choices สาขา The Best Beauty Products มีแบรนด์ผลิตภัณฑ์ความงามที่ได้รับรางวัล 7 รางวัล ประกอบด้วย- THE BEST ESSENCE: Kanebo On Skin Essence V- THE BEST DAY & NIGHT CREAM: Rajdhevee Perfecting Day & Night Cream- THE BEST BODY CREAM: Chanel SUBLIMAGE La Crème Corps et Décolleté- THE BEST FRAGRANCE: YSL LIBRE Eau de Parfum- THE BEST FACE MASSAGER: Foreo Bear- THE BEST POWDER: The History of Whoo Gongjinhyang Mi Powder Compact- THE BEST FACE OIL: Drunk Elephant A-Gloei Maretinol Oil