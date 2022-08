แฟนดนตรีดนตรีคลาสสิค ต้องไม่พลาด! ชวนฟัง มูลนิธิรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า คอนเสิร์ตรายการ “Ntokou & Thereza play Mozart Concerto for Two Pianis”

มูลนิธิรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ร่วมกับบี.กริม โดยความสนับสนุนของเมืองไทยประกันภัย, บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน), คิง เพาเวอร์, ธนาคารไทยพาณิชย์, มูลนิธิเอสซีจี, ธนาคารกสิกรไทย และกลุ่มบีเจซี บิ๊กซี เชิญชมคอนเสิร์ตรายการ “Ntokou & Thereza play Mozart Concerto for Two Pianis” วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคมนี้ เวลา 19.30 น.ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยการแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้ ศิษย์เอกสองคนของ Martha Agerich จะบรรเลงเดี่ยวเปียโน ในบทเพลง Concerto for Two Pianos No. 10 in E-flat major, K. 365 ผลงานประพันธ์ของWolfgang Amadeus Mozartคนแรก Sylvia Thereza นักเปียโนสาวชาวบราซิล เธอศึกษาเปียโนกับ Maria da Penha และ Myrian Dauelsberg ก่อนที่จะได้รับทุนไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา โดยได้เรียนกับ Bella Davinovich และต่อมาได้เรียนกับ Alan Weiss ที่ประเทศเบลเยี่ยมคนที่สอง Theodosia Ntokou ศึกษาที่ Athens Conservatory กับ Aris Garufalis ต่อมาศึกษาต่อที่ Universität der Künste ที่กรุงเบอร์ลิน และ Franz Listz Academy ที่กรุงบูดาเปสต์ ก่อนที่จะย้ายไปพำนักที่สหรัฐอเมริกา และศึกษาเปียโนต่อกับ Oxana YablonskayaMichel Tilkin ผู้อำนวยการด้านดนตรีของวง RBSO จะนำสมาชิกวง RBSO บรรเลงสองบทเพลงของสองคีตกวีชาวไทย บทเพลงแรกคือ “Suriya” from Devas Suite แต่งโดย ศาสตราพิธาน ดร. วานิช โปตะวานิช และบทเพลงที่สอง “The Glorious Kingdom Symphony” แต่งโดยศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2564 สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล-ประพันธ์เพลงคลาสสิก)